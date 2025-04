Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d1103b3b-6bb5-4875-8cd1-450b0bde736d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a Rolls-Royce némi sportosságot csempész luxustól tocsogó elegáns limuzinjába, mely ezáltal a hátul pöffeszkedő uraságnak és a sofőrnek egyaránt kedvezni próbál. Teszten a méregdrágán akár még a csillagokat is lehozó új Ghost Black Badge.","shortLead":"Ilyen az, amikor a Rolls-Royce némi sportosságot csempész luxustól tocsogó elegáns limuzinjába, mely ezáltal a hátul...","id":"20250406_uj-rolls-royce-ghost-black-badge-teszt-velemeny-220-millio-forint-600-loero-v12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1103b3b-6bb5-4875-8cd1-450b0bde736d.jpg","index":0,"item":"e919ecc6-6740-47ba-9808-2fc7b33f7c0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_uj-rolls-royce-ghost-black-badge-teszt-velemeny-220-millio-forint-600-loero-v12","timestamp":"2025. április. 06. 13:00","title":"220 millió forintos sportöltöny: teszten a 600 lovas V12-es új Rolls-Royce Ghost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee216586-62ed-4644-a004-8d7f72eb4df1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bátorságnak és türelemnek nagyság lesz az eredménye az amerikai elnök szerint, a pánikolók pedig a gyenge és hülye emberekre építenek.","shortLead":"A bátorságnak és türelemnek nagyság lesz az eredménye az amerikai elnök szerint, a pánikolók pedig a gyenge és hülye...","id":"20250407_Trump-ne-legyenek-gyengek-es-hulyek-az-amerikaiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee216586-62ed-4644-a004-8d7f72eb4df1.jpg","index":0,"item":"8bc2a85d-7d38-43f9-91b7-626aa2741452","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-ne-legyenek-gyengek-es-hulyek-az-amerikaiak","timestamp":"2025. április. 07. 15:59","title":"Trump arra kéri az amerikaiakat, ne legyenek gyengék és hülyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök leterelték az útról, később azonban a belvárosban fogták el, még mindig ittas állapotban, ezúttal egy oldtimer autót vezetett.","shortLead":"A rendőrök leterelték az útról, később azonban a belvárosban fogták el, még mindig ittas állapotban, ezúttal...","id":"20250406_Reszegen-lovaskocsival-hajtott-fel-egy-magyar-ferfi-az-osztrak-autopalyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"2bf2d760-972a-46a0-9802-61a759e2c52e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_Reszegen-lovaskocsival-hajtott-fel-egy-magyar-ferfi-az-osztrak-autopalyara","timestamp":"2025. április. 06. 09:52","title":"Részegen lovaskocsival hajtott fel egy magyar férfi az osztrák autópályára - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","shortLead":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","id":"20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac.jpg","index":0,"item":"bd70139d-8f16-41b2-bbbd-0da3c1f64049","keywords":null,"link":"/elet/20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","timestamp":"2025. április. 07. 11:14","title":"Perel a belga király öccse, mert nem jogosult társadalombiztosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. április. 05. 19:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","shortLead":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","id":"20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21.jpg","index":0,"item":"e51e6360-0a50-4a41-bf75-28605aef1de6","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","timestamp":"2025. április. 06. 12:55","title":"Ferenc pápa először lépett hívei elé, mióta kiengedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket a produkciók gyártásához, különben Hollywood „Detroittá válik”.","shortLead":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket...","id":"20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"af014eb8-cf4a-452e-944d-68137246ce47","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","timestamp":"2025. április. 07. 16:11","title":"„Tegyük Hollywoodot újra Hollywooddá” – ezért tüntettek a filmgyártás fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bb21cf-2620-49ad-bb4f-4d2ceba89a2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy küszködő Red Bull-lal váltotta győzelemre a rajtelsőségét, maga mögé utasítva a papíron erősebb McLareneket, miközben a csapattársa csak a 12. lett. Lando Norris és Oscar Piastri a második és a harmadik helyért járó pontokat zsebelhette be. ","shortLead":"Egy küszködő Red Bull-lal váltotta győzelemre a rajtelsőségét, maga mögé utasítva a papíron erősebb McLareneket...","id":"20250406_forma-1-japan-nagydij-szuzuka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14bb21cf-2620-49ad-bb4f-4d2ceba89a2f.jpg","index":0,"item":"4b8ccfd2-890d-443b-966e-72067271e7a3","keywords":null,"link":"/sport/20250406_forma-1-japan-nagydij-szuzuka","timestamp":"2025. április. 06. 08:27","title":"Max Verstappen Szuzukában bebizonyította, mekkora bajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]