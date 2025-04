A szlovák kormány rendkívüli ülésen arról döntött, hogy éjféltől lezárnak 17 kishatárátkelőt a magyar és az osztrák határon a száj- és körömfájásjárvány miatt. Richard Takáč mezőgazdasági miniszter szerint az így „megspórolt” rendőrök és állategészségügyi dolgozók a gócpontok 10 km-es környezetében ellenőrzik majd a tenyészeteket, írja az Új Szó.

Az érintett átkelők a szlovák-magyar határon:

Dunacsúny, kishatárátkelő

Dunaradvány-Neszmély – komp

Helemba – Ipolydamásd

Szalka – Letkés

Ipolyhídvég – Drégelypalánk

Ipolyvarbó – Őrhalom

Ráros – Ráróspuszta

Sajólénártfalva (Lenartovce) – Bánréve

Gömörhosszúszó (Dlhá Ves)

Kenyhec – Abaújvár

Tornanádaska (Trstené pri Hornáde) – Kéked

Eszkáros (Skároš) – Hollóháza

Alsómihályi (Michalany) – Alsóregmec

Nagytárkány – Zemplénagárd

Nagygéres – Rozvágy

Bodrogszerdahely – Karos

Mindeközben Nagy István agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, Magyarországon nincs újabb kitörés, a betegséggel érintett négy telepből pedig kettőben befejeződött a mentesítési munka, illetve kettőben még folyamatban van. Mint kiemelte, a fertőzéssel érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet eljutni, a telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztorokat telepítettek.

Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a szigorú járványügyi szabályok betartását a rendőrség segíti, és ismét kiemelte, a kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Megjegyezte azt is, hogy a térségben megkezdődik a beragadt sertésállomány vágóhídi feldolgozása, az operatív törzs a Pápai Hús Kft.-t jelölte ki a feladatra, a szállítások ütemezéséről az érintett gazdálkodókkal egyeztetnek.

A miniszter hangsúlyozta, hogy felelősségteljes hozzáállást kér az eredményes védekezés érdekében. A „különböző érdekekből” készített felvételek „súlyos károkat okoznak” – mondta, hozzátéve, hogy egyrészt a telepekre az illetéktelen behatolások járványügyi veszélyt hordoznak, másrészt az ott készült felvételek olyan hatást gyakorolhatnak az emberekre, „amire nincsenek felkészülve”. Ezzel azokra a videókra utalt, amik hétvégén tettek közzé Hegyeshalom melletti Csemeztanyán elföldelt több ezer marhatetemről –, illetve maradványról.

Véres maradványok, föld alól feltörő folyadék – felkavaró videók terjengenek a száj- és körömfájás miatt Az egyik olyan területen készült videó, amit a hatóságok lezártak.

Nagy István szerint az, ami Csemeztanya mellett történik, az egy normális biológiai folyamat része, mert az állati tetemek elbomlása során gázok keletkeznek, amiknek távozniuk kell. Kiemelte, a tetemek elföldelése speciális szakmai munka, az oszlási folyamatnak megfelelően kerül a tetemekre folyamatosan a földréteg. A végleges, három és fél méter vastag földréteg 10-14 nap alatt alakul ki, a hantolási folyamat akkor fejeződik be – fűzte hozzá.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy az operatív törzs megerősítette a monitoring kutak létesítését Csemeztanyánál, illetve, hogy a dunakiliti és darnózseli telepeken lévő állatok elföldelésére folyamatban van a terület kijelölése.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője figyelmeztetett, hogy a ragadós száj- és körömfájással kapcsolatban bevezetett szabályok megsértése bűncselekmény is lehet, az elkövetőkkel szemben eljárást indítanak. Hozzátette, a rendőrség nyomozást indított a közösségi médiában vasárnap megjelent videó készítésének körülményeiről.

Beszélt arról is, hogy a fertőzéssel érintett telepeken a rendőrség munkatársai is jelen vannak, akik a fertőtlenítési eljárások rendjét monitorozzák. Kitért arra is, hogy a nyitva lévő magyar–osztrák határátkelőknél reggel torlódás alakult ki, és arra kérte az útnak indulókat, hogy figyeljék a folyamatosan frissülő információkat a police.hu oldalon.

Agrárminiszter: Itt tényleg az a tét, hogy a magyar állatállományt meg tudjuk-e védeni Mindent megtesznek a szakemberek, de a vírus széllel is terjed, amit nem tudnak befolyásolni.

(Nyitókép: A ragadós száj- és körömfájás megbetegedés elterjedésének megakadályozása érdekében fertőtlenítik az országunkba érkező, az állatszállítással kapcsolatos kamion kerekeit a hegyeshalmi határátkelőhelyen 2025. április 6-án. MTI/Krizsán Csaba)