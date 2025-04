Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének kedves dolgokat mondjon.","shortLead":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének...","id":"20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"9bf01ed4-302f-433d-bb1e-3551d43270a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 20:05","title":"Elon Musk váratlanul azzal állt elő, hogy ő nulla százalékos vámot szeretne Európa és Amerika között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi Kuriernak Wolfgang Merkel német demokráciakutató, aki régóta úgy véli, hogy a „demokrácia hanyatlik”.","shortLead":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi...","id":"20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab.jpg","index":0,"item":"fa56742d-21b2-47ea-9222-e066a3364957","keywords":null,"link":"/360/20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","timestamp":"2025. április. 07. 07:15","title":"Német demokrácia-szakértő: Trump sikere utánzásra ösztökéli az autokratákat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56c62d5-e633-4d84-a07d-6a2b9e40ee70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Generációjának egyik legtehetségesebb építészeként emlékeznek rá.","shortLead":"Generációjának egyik legtehetségesebb építészeként emlékeznek rá.","id":"20250407_Z-Halmagyi-Judit-epitesz-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56c62d5-e633-4d84-a07d-6a2b9e40ee70.jpg","index":0,"item":"da805f18-d2a4-4ae6-add5-951958e0e238","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Z-Halmagyi-Judit-epitesz-meghalt","timestamp":"2025. április. 07. 10:24","title":"Meghalt Z. Halmágyi Judit építész, több fontos budapesti épület tervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Leghamarabb 27 év múlva szabadulhat feltételesen. Társai 25 év múlva kerülhetnek szabadlábra.","shortLead":"Leghamarabb 27 év múlva szabadulhat feltételesen. Társai 25 év múlva kerülhetnek szabadlábra.","id":"20250407_katzenbach-gyilkossag-curtis-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1.jpg","index":0,"item":"9e73b5fe-6b3a-4aeb-a7fa-f6d61923cf44","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_katzenbach-gyilkossag-curtis-testvere","timestamp":"2025. április. 07. 09:43","title":"Életfogytiglant kapott Curtis testvére Katzenbach Imre meggyilkolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is bekerülhetnek.","shortLead":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is...","id":"20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"f544c4c4-2d78-495a-824b-f262f79bab48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","timestamp":"2025. április. 07. 16:03","title":"Új funkciók jönnek a WhatsAppba, az egyik nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem, hogy egy kitalált közgazdász bölcseletére hallgatva sikerült egy szerteágazó védővámrendszert életbe léptetni, ami pár nap alatt több ezer milliárd dollárnyi vagyont égetett fel, és az Egyesült Államok kereskedelmi partnerein túl még a pingvineket is megsértette.","shortLead":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem...","id":"20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047.jpg","index":0,"item":"fe1646bd-bcba-43de-9e21-27c3a513f176","keywords":null,"link":"/360/20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Megjárta a börtönt, saját magától idéz és még Musk is beszólt neki: bemutatjuk Trump vámmániás tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent megtesznek a szakemberek, de a vírus széllel is terjed, amit nem tudnak befolyásolni.","shortLead":"Mindent megtesznek a szakemberek, de a vírus széllel is terjed, amit nem tudnak befolyásolni.","id":"20250406_Agrarminiszter-Itt-tenyleg-az-a-tet-hogy-a-magyar-allatallomanyt-meg-tudjuk-e-vedeni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"0c96d320-3d67-4386-938e-a7d84dea655e","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Agrarminiszter-Itt-tenyleg-az-a-tet-hogy-a-magyar-allatallomanyt-meg-tudjuk-e-vedeni","timestamp":"2025. április. 06. 09:12","title":"Agrárminiszter: Itt tényleg az a tét, hogy a magyar állatállományt meg tudjuk-e védeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6056e1-0219-4890-b657-4f6b460a52fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fogyasztóvédelem fontos dolog, a kormánynak ebből is sikerült propagandatémát csinálnia.","shortLead":"A fogyasztóvédelem fontos dolog, a kormánynak ebből is sikerült propagandatémát csinálnia.","id":"20250406_fogyasztovedelem-konzultacio-ngm-nyitrai-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e6056e1-0219-4890-b657-4f6b460a52fc.jpg","index":0,"item":"78b347fc-8129-4819-81e9-179ae87c511b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_fogyasztovedelem-konzultacio-ngm-nyitrai-zsolt","timestamp":"2025. április. 06. 12:22","title":"Ha hiánya lenne a kormányzati konzultációkból: itt a legújabb, ezúttal a kereskedőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]