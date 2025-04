Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai magyar társadalomban megöregedni, idősnek lenni. Sokan már a negyvenes éveikben kénytelenek súlyos csomagot cipelni. Mit mond a telefonos segítő annak, aki öngyilkosságra készül? Mikor váltak bűnbakká az idősek? Mit jelent valójában a sikeres öregedés?","shortLead":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai...","id":"20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"ed5b6ab6-8f71-4308-8138-acadb816a23b","keywords":null,"link":"/360/20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","timestamp":"2025. április. 05. 20:00","title":"Volt már olyan, aki a hídról hívott minket, hogy ugrani fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56c62d5-e633-4d84-a07d-6a2b9e40ee70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Generációjának egyik legtehetségesebb építészeként emlékeznek rá.","shortLead":"Generációjának egyik legtehetségesebb építészeként emlékeznek rá.","id":"20250407_Z-Halmagyi-Judit-epitesz-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56c62d5-e633-4d84-a07d-6a2b9e40ee70.jpg","index":0,"item":"da805f18-d2a4-4ae6-add5-951958e0e238","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Z-Halmagyi-Judit-epitesz-meghalt","timestamp":"2025. április. 07. 10:24","title":"Meghalt Z. Halmágyi Judit építész, több fontos budapesti épület tervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc0a8-256e-4a2b-aedb-2e9d310e2c69","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Íme néhány prezentációhelyzet, amelyben az előadó saját pillanatnyi tevékenységét vagy hiányosságát kommentálja a hallgatóságának, amivel egyáltalán nem segít magán, inkább totális gyakorlatlanságát jelzi. Szerkesztett részlet Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvéből.","shortLead":"Íme néhány prezentációhelyzet, amelyben az előadó saját pillanatnyi tevékenységét vagy hiányosságát kommentálja...","id":"20250406_Mondatok-amiket-semmikepp-ne-mondjunk-egy-prezentacion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/236cc0a8-256e-4a2b-aedb-2e9d310e2c69.jpg","index":0,"item":"45f9e35b-c662-44d7-926c-87143b7a3452","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250406_Mondatok-amiket-semmikepp-ne-mondjunk-egy-prezentacion","timestamp":"2025. április. 06. 19:15","title":"Mondatok, amiket semmiképp ne mondjunk egy prezentáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","shortLead":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","id":"20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc.jpg","index":0,"item":"215f589e-0854-4071-ac2f-24baf5d61a3a","keywords":null,"link":"/elet/20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","timestamp":"2025. április. 07. 06:06","title":"Betegsége miatt pár hónap alatt tizenöt kilót fogyott Pásztor Erzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elnök szerint az emberek egy nap rá fognak jönni, hogy a vámok az USA számára „nagyon szép dolgok”.","shortLead":"Az elnök szerint az emberek egy nap rá fognak jönni, hogy a vámok az USA számára „nagyon szép dolgok”.","id":"20250407_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-azsiai-tozsdek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"43839b59-55e1-4a50-a3e4-4e6204d1080f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-azsiai-tozsdek","timestamp":"2025. április. 07. 05:39","title":"Trump gyógyszernek nevezte a vámokat, zuhanással nyitottak az ázsiai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő érkezéséről még nincs hír, de részleteket már ezekről is tudni.","shortLead":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő...","id":"20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"1e3235a1-8a5f-4eaa-929a-a6edb24602c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","timestamp":"2025. április. 07. 11:03","title":"Továbbfejlesztette mesterséges intelligenciáját a Meta, állítja, ez most az egyik legerősebb a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3216fe5a-d794-4fee-a34b-9d0ec6296034","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A politikust arra hivatkozva távolították el a pártból, hogy folyamatosan sértette a tagság és a választott tisztségviselők jó hírnevét.","shortLead":"A politikust arra hivatkozva távolították el a pártból, hogy folyamatosan sértette a tagság és a választott...","id":"20250405_Kizarta-a-bajkevero-Gyimesi-Gyorgyot-a-szlovakiai-Magyar-Szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3216fe5a-d794-4fee-a34b-9d0ec6296034.jpg","index":0,"item":"cd035973-a5e5-418a-9176-eba7caa878c5","keywords":null,"link":"/vilag/20250405_Kizarta-a-bajkevero-Gyimesi-Gyorgyot-a-szlovakiai-Magyar-Szovetseg","timestamp":"2025. április. 05. 15:10","title":"Kizárta a bajkeverő Gyimesi Györgyöt a szlovákiai Magyar Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több izraeli és magyar zászlót megrongáltak a hídon.","shortLead":"Több izraeli és magyar zászlót megrongáltak a hídon.","id":"20250405_Elfogtak-tobb-kulfoldi-allampolgart-akik-letortek-az-izraeli-zaszlokat-a-Lanchidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"d8732c61-a8ad-4ff7-a5e9-0ea95d01a9af","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Elfogtak-tobb-kulfoldi-allampolgart-akik-letortek-az-izraeli-zaszlokat-a-Lanchidon","timestamp":"2025. április. 05. 22:16","title":"Elfogtak több külföldi állampolgárt, akik letörték az izraeli zászlókat a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]