Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök leterelték az útról, később azonban a belvárosban fogták el, még mindig ittas állapotban, ezúttal egy oldtimer autót vezetett.","shortLead":"A rendőrök leterelték az útról, később azonban a belvárosban fogták el, még mindig ittas állapotban, ezúttal...","id":"20250406_Reszegen-lovaskocsival-hajtott-fel-egy-magyar-ferfi-az-osztrak-autopalyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"2bf2d760-972a-46a0-9802-61a759e2c52e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_Reszegen-lovaskocsival-hajtott-fel-egy-magyar-ferfi-az-osztrak-autopalyara","timestamp":"2025. április. 06. 09:52","title":"Részegen lovaskocsival hajtott fel egy magyar férfi az osztrák autópályára - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0eb92b-d65a-47d2-9c89-3c85fb02f4a2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy mosolygós szakállas fickó a személyzettel körülvéve.","shortLead":"Egy mosolygós szakállas fickó a személyzettel körülvéve.","id":"20250405_Keanu-Reeves-bukkant-fel-egy-budapesti-mexikoi-etteremben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef0eb92b-d65a-47d2-9c89-3c85fb02f4a2.jpg","index":0,"item":"34038026-6d59-4ef2-96ed-0b8c6243eb10","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Keanu-Reeves-bukkant-fel-egy-budapesti-mexikoi-etteremben","timestamp":"2025. április. 05. 18:51","title":"Keanu Reeves bukkant fel egy budapesti mexikói étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámháborúja a világ minden részére elért. ","shortLead":"Donald Trump vámháborúja a világ minden részére elért. ","id":"20250407_tozsde-forint-arfolyamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e.jpg","index":0,"item":"6b51fc90-0900-42f6-89d3-aec6a5e148f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_tozsde-forint-arfolyamok-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 09:50","title":"Mindenki aggódik, ám Trumpnak tetszik, ahogy vörösbe borult a világ - percről percre a nagy zuhanás napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","shortLead":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","id":"20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50.jpg","index":0,"item":"4f855a52-26c7-4b09-bc94-c252c12b3f2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 06. 13:32","title":"Ittasan, bedrogozva akartak ralizni, a verseny előtt lekapcsolta őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A budapesti demonstrációval egyidőben lesz egy megmozdulás.","shortLead":"A budapesti demonstrációval egyidőben lesz egy megmozdulás.","id":"20250407_miskolc-tuntetes-ahang-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535.jpg","index":0,"item":"2c0b9996-6a7e-4422-b865-240428a8d802","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_miskolc-tuntetes-ahang-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. április. 07. 12:37","title":"Miskolcon is tüntetni fognak a gyülekezési törvény szigorítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","shortLead":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","id":"20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94.jpg","index":0,"item":"64e6a10c-8f5a-4557-8cfa-5fe74546bcca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","timestamp":"2025. április. 07. 06:41","title":"109 km villannyal: Magyarországon a legújabb plugin hibrid Audi A5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"El is repül hozzá Washingtonba.","shortLead":"El is repül hozzá Washingtonba.","id":"20250406_netanjahu-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"ec3f6f40-7ec1-466b-ad2d-0cc97f771072","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_netanjahu-trump-orban","timestamp":"2025. április. 06. 16:40","title":"Orbán után Trumppal tárgyal Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen elítélését követően támadásba lendül. De a francia szélsőjobboldal vezetője rossz stratégiát választ, ha magát a rendszer áldozatának nyilvánítja és Martin Luther Kinghez hasonlítja – politológusokkal elemezte a francia helyzetet a Die Welt.","shortLead":"Marine Le Pen elítélését követően támadásba lendül. De a francia szélsőjobboldal vezetője rossz stratégiát választ, ha...","id":"20250407_Die-Welt-Science-Po-Le-Pen-Franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6.jpg","index":0,"item":"cdfa7827-f9dc-4c9f-ad13-952d795fe701","keywords":null,"link":"/360/20250407_Die-Welt-Science-Po-Le-Pen-Franciaorszag","timestamp":"2025. április. 07. 15:26","title":"\"Ha vannak légi felvételek, végünk van\" – Le Pen támogatója kevesellte a létszámot a tüntetésükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]