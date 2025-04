Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei Nagykőrösön – állapította meg a kormányhivatal vizsgálata néhány héttel a tömeges rosszullét után. ","shortLead":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei...","id":"20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a.jpg","index":0,"item":"11ac3917-5583-4eff-b6e6-cc4bba1ff9f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 05:32","title":"Kiderült, hogy miért lett több száz ember rosszul Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csütörtökön jön a Speedmarathon is. ","shortLead":"Csütörtökön jön a Speedmarathon is. ","id":"20250407_Orszagos-sebessegellenorzes-indul-vadasznak-a-gyorshajtokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6.jpg","index":0,"item":"3ff422b0-e413-493e-a3de-d191b69c0f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Orszagos-sebessegellenorzes-indul-vadasznak-a-gyorshajtokra","timestamp":"2025. április. 07. 10:16","title":"Fokozott ellenőrzés az utakon: egy hétig vadásznak a gyorshajtókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámjai és a kínaiak válasza továbbra is érezteti hatását az európai börzéken: zuhan London, Frankfurt és Párizs is, de az összeurópai tőzsdeindex is másfél éves mélypontra került a hét első napján.","shortLead":"Donald Trump vámjai és a kínaiak válasza továbbra is érezteti hatását az európai börzéken: zuhan London, Frankfurt és...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-europa-dax-ftse-stoxx-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16.jpg","index":0,"item":"e884449d-889b-43c3-8de9-4a763d6220ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_donald-trump-vam-tozsde-europa-dax-ftse-stoxx-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:02","title":"Szabadesésben az európai tőzsdék a Trump vámbejelentései utáni első hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni” – mondta Nagy István.","shortLead":"“Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni” – mondta Nagy István.","id":"20250406_A-szaj--es-koromfajas-betegseggel-erintett-telepeket-a-leheto-legszigorubb-ellenorzes-alatt-tartjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"db37f2eb-799c-457c-90f4-869d87f7470d","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_A-szaj--es-koromfajas-betegseggel-erintett-telepeket-a-leheto-legszigorubb-ellenorzes-alatt-tartjak","timestamp":"2025. április. 06. 14:35","title":"A száj- és körömfájás betegséggel érintett telepeket a lehető legszigorúbb ellenőrzés alatt tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","shortLead":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","id":"20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5.jpg","index":0,"item":"38d44133-67c2-48ea-8287-09af1c68c0af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","timestamp":"2025. április. 07. 07:21","title":"Nagyobb tempó mellett is filmet nézhetnek vagy olvashatnak a Mercedes sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk nem csak a matematikus olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Első kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250407_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"f9ef324f-78b0-4523-8501-30326fb07fe1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-1","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Gondolkozz velünk! – Szexi a matek 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el a súlyos vámokat. Ez nem teljesen új terep az Apple-nek, de részleges megoldást jelenthet az amerikai piac kiszolgálására.","shortLead":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el...","id":"20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"fface0f8-d4b3-4397-b00b-a87552df89dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","timestamp":"2025. április. 07. 15:03","title":"Az Apple is újratervez Trump vámjai miatt, így kerülné el a durva drágulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0562bd5d-b096-4615-9bb1-d74c5d45a2fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Napok óta ömlik az eső. ","shortLead":"Napok óta ömlik az eső. ","id":"20250406_usa-aradas-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0562bd5d-b096-4615-9bb1-d74c5d45a2fe.jpg","index":0,"item":"79702bfe-53c6-470c-855a-dcae33eec9c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_usa-aradas-aldozatok","timestamp":"2025. április. 06. 14:36","title":"Minimum 16 áldozata van már az áradásoknak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]