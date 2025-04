Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az osztrák talajvizeket a leölt marháktól féltik, Orbán és társai azonos mintát követve állnak ki Le Pen mellett, Trump célpontjai nem tehetetlenek, és az új amerikai vámok nem sokáig maradnak érvényben. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Az osztrák talajvizeket a leölt marháktól féltik, Orbán és társai azonos mintát követve állnak ki Le Pen mellett, Trump...","id":"20250407_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-vamjai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d9d611b5-7ae5-4445-9b3b-47f832e17ded","keywords":null,"link":"/360/20250407_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-vamjai","timestamp":"2025. április. 07. 11:01","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump vámjai nem bírják majd sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Knut Abraham CDU-s politikussal beszélgettünk a magyar–német és a magyar–orosz kapcsolatokról, az EU jövőjéről, a német fegyveripar magyarországi beruházásairól és személyeskedő kormányzati kampányokról. ","shortLead":"Knut Abraham CDU-s politikussal beszélgettünk a magyar–német és a magyar–orosz kapcsolatokról, az EU jövőjéről, a német...","id":"20250407_Merz-Orban-talalkozot-keszitett-elo-Budapesten-a-nemet-keresztenydemokrata-kepviselo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e.jpg","index":0,"item":"cab3072e-3ba6-45df-a56b-8ba0a256f711","keywords":null,"link":"/360/20250407_Merz-Orban-talalkozot-keszitett-elo-Budapesten-a-nemet-keresztenydemokrata-kepviselo-interju","timestamp":"2025. április. 07. 09:45","title":"Merz és Orbán találkozóját készítette elő Budapesten a német kereszténydemokrata képviselő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c38786-704b-40b5-8c12-0c8d5f13b3b3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Némi alkohol is szerepet játszott a történtekben.","shortLead":"Némi alkohol is szerepet játszott a történtekben.","id":"20250407_elloptak-a-kocsijat-valojaban-vasuti-sineken-felejtette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5c38786-704b-40b5-8c12-0c8d5f13b3b3.jpg","index":0,"item":"e9974234-151d-483a-bd10-0331ae3b1927","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_elloptak-a-kocsijat-valojaban-vasuti-sineken-felejtette","timestamp":"2025. április. 07. 10:40","title":"Azt hitte egy férfi, hogy ellopták a kocsiját – valójában a vasúti síneken felejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd13c52f-54be-438e-8d93-94acce86ab24","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány ugyanis nem kötelezte a bankokat arra, hogy a funkciót elérhetővé tegyék a kártyaolvasóikon.","shortLead":"A kormány ugyanis nem kötelezte a bankokat arra, hogy a funkciót elérhetővé tegyék a kártyaolvasóikon.","id":"20250407_bolti-keszpenzfelvetel-kudarc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd13c52f-54be-438e-8d93-94acce86ab24.jpg","index":0,"item":"ba7d9859-0295-43b0-bf3e-552b0a973deb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_bolti-keszpenzfelvetel-kudarc","timestamp":"2025. április. 07. 11:59","title":"Kudarcba fulladt a bolti készpénzfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója, a Kolumbiából elszármazott Andrés Orozco-Estrada vezényli négy koncerten a Budapesti Fesztiválzenekart.","shortLead":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója...","id":"20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084.jpg","index":0,"item":"04824647-b44a-418a-8c9c-4116accbe73b","keywords":null,"link":"/360/20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","timestamp":"2025. április. 08. 14:43","title":"Világsztár spanyol hegedűművésztől hallhatunk különleges virtuozitást igénylő művet a Müpában és Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Április 9-én szerdán reggel megnyitja kapuit és két napon át tart a HVG Állásbörze. Több mint 1000 betöltendő állás várja az álláskeresőket elsősorban nemzetközi és hazai nagyvállalatoktól április 10-ig a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, valamint április 11-ig online a hvgallasborze.hu oldalon. Tanácsok a készüléshez az állásbörze szervezőinek 18 éves tapasztalatával.","shortLead":"Április 9-én szerdán reggel megnyitja kapuit és két napon át tart a HVG Állásbörze. Több mint 1000 betöltendő állás...","id":"20250407_Igy-keszulj-a-HVG-Allasborzere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039.jpg","index":0,"item":"e49e56e2-c866-4d94-97ba-c48f2a9cb7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Igy-keszulj-a-HVG-Allasborzere","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Már csak néhány nap és rajtol: így készülj a HVG Állásbörzére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77677f66-5615-4fb9-a010-60fc09ed5094","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Kecsegtető lehet bevásárolni a zuhanó részvényekből, de akár évekbe is telhet, mire megtérül a befektetésünk, ha egyáltalán. Ha megtakarításainkat mentenénk, egy-egy megbízható valuta vagy nemesfém, esetleg államkötvény jobb választás lehet. Persze tegyük hozzá, hogy a mai, egyre kiszámíthatatlanabbnak tűnő világban tuti tipp nincsen.","shortLead":"Kecsegtető lehet bevásárolni a zuhanó részvényekből, de akár évekbe is telhet, mire megtérül a befektetésünk, ha...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-zuhanas-befektetes-jen-svajci-frank-dollar-allamkotveny-arany-ezust","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77677f66-5615-4fb9-a010-60fc09ed5094.jpg","index":0,"item":"ae5b859a-bd53-43da-8e0b-08833d59f7ac","keywords":null,"link":"/360/20250407_donald-trump-vam-tozsde-zuhanas-befektetes-jen-svajci-frank-dollar-allamkotveny-arany-ezust","timestamp":"2025. április. 07. 16:50","title":"Valuták, arany és államkötvények: hova menekítsük a pénzünket a zuhanó tőzsdékről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","shortLead":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","id":"20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41.jpg","index":0,"item":"46cb6271-0515-460f-a321-3dcd47c4e676","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","timestamp":"2025. április. 07. 11:30","title":"Ezek a legújabb iparági fejlesztések: nemzetközi trendek és innovációk egy helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""}]