[{"available":true,"c_guid":"b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint az Apple már javában készül 2027-re, ami az iPhone 20. születésnapja lesz.","shortLead":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint az Apple már javában készül 2027-re, ami az iPhone 20. születésnapja lesz.","id":"20250408_apple-iphone-dizajnvaltas-rancfelvarras-20-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2.jpg","index":0,"item":"ba312772-bf30-4e21-87c2-16e73221ab3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_apple-iphone-dizajnvaltas-rancfelvarras-20-szuletesnap","timestamp":"2025. április. 08. 12:03","title":"Alaposan átszabhatja az iPhone-t az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35d6ed0-1b49-4065-b988-b3e4711c5dd5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bitcoin 8 százalékot, az Ethereum, a DOGE és a TRUMP 17 százalékot vesztett az értékéből egyetlen nap alatt.","shortLead":"A Bitcoin 8 százalékot, az Ethereum, a DOGE és a TRUMP 17 százalékot vesztett az értékéből egyetlen nap alatt.","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-kriptovaluta-bitcoin-ethereum-doge-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35d6ed0-1b49-4065-b988-b3e4711c5dd5.jpg","index":0,"item":"8bf4ce3e-bfa0-459e-84e3-264a45b74a74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_donald-trump-vam-tozsde-kriptovaluta-bitcoin-ethereum-doge-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 11:26","title":"A kriptopiacra is átcsaptak a tőzsdei pánik hullámai, féléves mélyponton a Bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csütörtökön születhet jogerős ítélet a Fenyő-gyilkosság ügyében.","shortLead":"Csütörtökön születhet jogerős ítélet a Fenyő-gyilkosság ügyében.","id":"20250408_fenyo-janos-gyilkossag-gyarfas-tamas-utolso-szo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a.jpg","index":0,"item":"b8d06f05-aa3b-4190-86ea-ac5e664067ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_fenyo-janos-gyilkossag-gyarfas-tamas-utolso-szo","timestamp":"2025. április. 08. 18:24","title":"Gyárfás Tamás az utolsó szó jogán: „Eleve nincsenek gyilkos hajlamaim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő korábban maga is zsűrizett A Dalban, pedig nem szeret kritizálni. ","shortLead":"Az énekesnő korábban maga is zsűrizett A Dalban, pedig nem szeret kritizálni. ","id":"20250407_Kovacs-Kati-tehetsegkutato-zsuri-A-Dal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"d4da1715-bb47-44cc-91dc-2de963811401","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Kovacs-Kati-tehetsegkutato-zsuri-A-Dal","timestamp":"2025. április. 07. 13:56","title":"Kovács Kati szerint az, aki nyugodtan alszik egy tehetségkutatós zsűrizés után, nem biztos, hogy igazat mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7414c2-8b18-40e6-a6db-57230628c754","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Borongós, mégis szívmelengető film a Bird a perifériára szorultakról, szülői iránymutatás híján kallódó gyerekekről és a felnövés nehézségeiről egy távlatok nélküli világban – ám még a legmélyebb nyomoron is átcsillan olykor az élet apró csodáinak derűje. Kritika.","shortLead":"Borongós, mégis szívmelengető film a Bird a perifériára szorultakról, szülői iránymutatás híján kallódó gyerekekről és...","id":"20250408_bird-filmkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a7414c2-8b18-40e6-a6db-57230628c754.jpg","index":0,"item":"a9dbe8c5-a4f1-4a96-9b31-c7723dd59aaf","keywords":null,"link":"/kultura/20250408_bird-filmkritika","timestamp":"2025. április. 08. 14:21","title":"Ahol a madár se jár, ott már csak a csoda segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi Kuriernak Wolfgang Merkel német demokráciakutató, aki régóta úgy véli, hogy a „demokrácia hanyatlik”.","shortLead":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi...","id":"20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab.jpg","index":0,"item":"fa56742d-21b2-47ea-9222-e066a3364957","keywords":null,"link":"/360/20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","timestamp":"2025. április. 07. 07:15","title":"Német demokrácia-szakértő: Trump sikere utánzásra ösztökéli az autokratákat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5df5462-300c-4aa7-899d-d65331790452","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Biztos, hogy Trumpnak van(nak) terve(i), de se nem elég okos, se nem elég szorgalmas és türelmes, hogy bármit végigvigyen, ennek tudatában érdemes számolgatni. A mesterterv önnön hatalmasságos szobrának felállítása, ez tulajdonképpen elvégeztetett, Trumpnak helye van a történelemkönyvekben: az elnök, akivel véget ért a Pax Americana.","shortLead":"Biztos, hogy Trumpnak van(nak) terve(i), de se nem elég okos, se nem elég szorgalmas és türelmes, hogy bármit...","id":"20250408_Trump-usa-vam-vamhaboru-velemeny-mesterterv-gdp-zuhanas-tozsde-krach-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5df5462-300c-4aa7-899d-d65331790452.jpg","index":0,"item":"2aa6858b-9fe0-461b-a255-e4376d6a1bb9","keywords":null,"link":"/360/20250408_Trump-usa-vam-vamhaboru-velemeny-mesterterv-gdp-zuhanas-tozsde-krach-arfolyam","timestamp":"2025. április. 08. 08:00","title":"Trump ostoba, de ez a legkisebb probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak rajta, amelyekkel akár a nagyobb gyerekek is simán elboldogulnak. Skót kutatók kimutatták, hogy a legkorszerűbb MI-modellek nem képesek megbízhatóan értelmezni az analóg óra mutatóinak helyzetét, és sokszor válaszolnak helytelenül a naptárak dátumaira vonatkozó kérdésekre.","shortLead":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak...","id":"20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4.jpg","index":0,"item":"2a9714c1-b58d-4838-9635-0e286ebec293","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","timestamp":"2025. április. 08. 08:03","title":"Mielőtt leigázza az embert, előbb talán meg kellene tanulnia leolvasni az órát a mesterséges intelligenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]