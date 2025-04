Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a Demokratikus Koalíció. Akadnak közöttük aktív országgyűlési, megyei és helyi önkormányzati képviselők, valamint a helyi közéletben aktív és elismert, helyi kötődésű jelöltek, akik most lépnek be az országos politikába. A jelöltek bemutatása csoportosan, egy-egy rövidfilmmel történik, amelyeket a DK különböző médiafelületein mutat be.

Mint kiderült, Kálmán Olga ismét az ellenzéki párt jelöltje lesz, de ezúttal nem Budapesten, hanem Pest megye 4. számú választókerületében, vagyis Szentendrén és környékén. Ott Vitályos Eszter kormányszóvivő lehet majd a kormánypárti ellenfele. Kálmán Olga korábban az előválasztáson kapott ki Tordai Bencétől a főváros II. kerületében.