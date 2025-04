Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","shortLead":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","id":"20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2.jpg","index":0,"item":"d63e0053-4087-480d-bf8d-dc03d80ebe69","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","timestamp":"2025. április. 10. 13:15","title":"Azt állította a rendőr, hogy egy fiatal tüntető arcon ütötte a telefonjával, de az előkerült videón is látszik, hogy véletlenül történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943f7434-f6d0-441a-9695-815559a8c807","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A gyülekezési jog korlátozása miatt szervezett tiltakozásokkal sikerült nyilvánossághoz jutniuk a Tisza hatalmasra nőtt árnyékában már alig-alig látszó kisebb pártoknak – és ez most még jól is jön az ellenzék megosztásában érdekelt Fidesznek.","shortLead":"A gyülekezési jog korlátozása miatt szervezett tiltakozásokkal sikerült nyilvánossághoz jutniuk a Tisza hatalmasra nőtt...","id":"20250409_hvg-valasztasi-rendszer-nepszeruseg-Tisza-Magyar-Fidesz-Orban-kispartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/943f7434-f6d0-441a-9695-815559a8c807.jpg","index":0,"item":"7170b7f7-f495-4938-89d6-a6d470789075","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-valasztasi-rendszer-nepszeruseg-Tisza-Magyar-Fidesz-Orban-kispartok","timestamp":"2025. április. 09. 06:30","title":"A bejutási küszöb leszállítása nem segítene Orbánnak, ha győz a Tisza, kétharmada is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982738ef-6fa7-4cb7-8468-e86f26f3472f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra olasz kézbe kerül az ismert divatház. ","shortLead":"Újra olasz kézbe kerül az ismert divatház. ","id":"20250410_A-Prada-megveszi-a-Versace-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982738ef-6fa7-4cb7-8468-e86f26f3472f.jpg","index":0,"item":"10b2f71f-da03-4406-bea5-0e69b1f54263","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_A-Prada-megveszi-a-Versace-t","timestamp":"2025. április. 10. 15:22","title":"A Prada megveszi a Versacét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával csatlakoztak-e az orosz hadsereghez.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával...","id":"20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d.jpg","index":0,"item":"af715755-7127-417b-ab10-48026d9deeb9","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 10. 05:54","title":"Az ukrán hírszerzés 155, Oroszország oldalán harcoló kínait azonosított Zelenszkij szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","shortLead":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","id":"20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f.jpg","index":0,"item":"7420a457-b913-466b-a3be-9df79fb6595d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:07","title":"Érdemes figyelni: ma minden traffipaxot bevet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","shortLead":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","id":"20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f.jpg","index":0,"item":"4980e7ad-b8e7-46f0-b5a0-9bf71b47b738","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","timestamp":"2025. április. 09. 15:45","title":"Füstté vált fél tonna lefoglalt kábítószer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról beszélt. ","shortLead":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról...","id":"20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"4be148cf-d112-453b-aa55-ee3931057cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","timestamp":"2025. április. 10. 17:48","title":"Orbán Viktor: Ez a magyar demokrácia sötét napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Márciusban a fővárosban újra enyhén nőttek, országos átlagban stagnáltak a lakbérek.","shortLead":"Márciusban a fővárosban újra enyhén nőttek, országos átlagban stagnáltak a lakbérek.","id":"20250410_atlagos-berleti-dij-csepel-legolcsobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46.jpg","index":0,"item":"43bfdc96-89b9-4a0b-b44d-5dcdf3ae9ee8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250410_atlagos-berleti-dij-csepel-legolcsobb","timestamp":"2025. április. 10. 12:58","title":"Egyetlen kerület maradt, ahol még havi 200 ezer forint alatt van az átlagos bérleti díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]