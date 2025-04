Akik a magyarok ellen dolgoznak Brüsszelben, azok tűnjenek el a közéletből – ezt ismételte a Tisza Párt politikusára, Kollár Kingára utalva a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban, miután úgy tűnik, Orbán Viktort bejuttatták a közmédia stúdiójába, pedig a Momentum politikusai ismét igyekeztek blokád alá vonni az MTVA épületét, ahogy azt egy hete is tették. Hozzátette:

nemhogy szégyellnék, hogy Magyarország ellen dolgoznak, még büszkék is rá.”

Szerinte “belemondják pacekba a képünkbe, hogy büszkék arra, hogy minél rosszabb az országnak, annál hamarabb kerülnek hatalomra, ráadásul mindezt a brüsszeli bürokratákkal összefogva csinálják.” Orbán ezen a ponton felidézte, hogy deja vu érzése van, majd Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét idézte fel.

A miniszterelnök ehhez még annyit tett hozzá, hogy “a politika nem a hatalomról szól, hanem az országról, “aki pedig hatalomért és pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni.”

Szóba került a kormányzat Ukrajna EU-csatlakozása elleni “vélemény nyilvánító szavazás” is. Erről a miniszterelnök azt mondta, a Fidesz a magyar érdekekért harcol Brüsszelben, nem úgy mint egyes ellenzéki pártok, akik emiatt Ukrajna EU-tagságát is támogatja, míg a Fidesz és a kormány ez ellen harcol, mert ez közbiztonsággal, közrenddel és a gazdasággal kapcsolatos kockázatot hordoz.

Ami az ukrajnai háborút illeti, Orbán szerint “Európa a háború folytatására készül, úgy gondolják, az EU-s tagság segítheti Ukrajnát a győzeleben, pedig Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni”. Közben – tette hozzá – Amerika “befordult Magyarország után a béke feliratú utcába.”

Ha már az Amerikai Egyesült Államok szóba került, Orbán a vámháborúról is beszélt, szerinte azonban ez kevésbé fontos kérdés az előzőnél, amúgy szerinte ez egy “taktikai kérdés, az amerikaiak a végén mindenkivel meg fognak állapodni, és ha megszülettek ezek a megállapodások, akkor már

nem vámháborúról hanem vámbékéről fogunk beszélbni.”

A rádióinterjúban előkerült az infláció kérdése is, Orbán Viktor pedig a magas inflációt a háborús készülődés és az ukrajnai háború számlájára írta, és megjegyezte: a béke szünteti majd meg ezt a problémát, addig is a kormány azon dolgozik, hogy letörje az inflációt, ehhez számos eszközt bevetett, például az árrés-szabályozást. Szót ejtett arról is, hogy a kormány megállapodott a bankokkal is, hogy ne emeljék a díjaikat annyira, mint az infláció indokolná. Megjegyzte, hogy “kicsiben azt csináljuk, mint Donald Trump nagyban”, és hozzátette:

vége van annak, hogy a háborúra vagy az inflációra hivatkozva ki lehet zsebelni a magyarokat.”

A miniszterelnök beszélt a kormányzat utóbbi időben bejelentett, a vidékre, a falvakra koncentráló pozitív intézkedéseiről, és hangsúlyozta: “falun élni jó, igazán minőségi életet ott lehet élni, ahol jó levegő van és a gyerekeket ki lehet engedni az utcára, és ma már úgy érzem, a falusiak nem szégyellik, hogy falusiak – én is egy 1800 fős faluból jövök”. Célul tűzte ki, hogy falun is “legyenek kiskocsmák, pénzautomaták, legyen jó iskola, egészségügyi szolgáltatás és körzeti megbízott.”

Szintén a kormányzati jó hírek blokkban esett szó a műsorban arról, hogy mennyi családbarát intézkedést hozott vagy tervez az Orbán-kormány. Orbán erről azt mondta, “ahogy falun élni jó, családban élni is jó”, ráadásul “a magyar nemzet számára fontos a gyermekvállalás”.