Felszólító levelet küldtek a Telexnek, hogy fizessenek be kétszer 24 ezer forint perköltséget a Terrorelhárítási Központnak (TEK), miután a Fővárosi Törvényszék egy ügyben nekik kedvező döntést hozott.

A lap stábja május 23-án ment Kalocsára egy nyilvánosnak hirdetett fórumra, a helyszínen regisztráltak, azonban végül ennek ellenére kizárták őket a rendezvényről. A fórum után a parkolóban egy keskeny sávot a rendőrség műveleti területté nyilvánított, majd igazoltatni kezdték az újságírókat, a kamerájuk gyártási számát kezdték vizsgálni, hogy nem lopott-e.

“A kamerának ellenőrizzük le a gyártási számát, nem-e körözik” – épp akkor találta meg a rendőrség a Telex stábját, amikor Szijjártótól akartak kérdezni A külügyminiszter később odakiabált a kamerának, hogy nagyon szívesen válaszolna, csak hát pont nincs rá ideje.

A Telex panaszeljárást kezdeményezett az intézkedéssel szemben, illetve feljelentést is tettek. Utóbbit hiába, mert már egy magánszemély is megtette ezt, és már gyanúsítottja is van az ügynek. A panaszeljárást a nyáron felfüggesztette a TEK, mondván, büntetőeljárás folyik az ügyben, majd abból kiderül, mit kell gondolni erről az egészről. Ezt a Telex nem fogadta el, a Magyar Helsinki Bizottság segítségével bíróság előtt támadták meg a felfüggesztést. Végül a Fővárosi Törvényszék tavaly ősszel a TEK-nek adott igazat, és ebben az ítéletben kötelezték két kollégájukat 24-24 ezer, azaz összesen 48 ezer forint perköltség megfizetésére.

Aztán újabb fordulat jött az ügyben: egy újabb beadvány után mégis vizsgálni kezdték a panaszt, amit aztán gyorsan elutasítottak. A TEK határozatát bíróság előtt támadták meg, mivel továbbra is úgy gondolják, hogy a rendőri eljárás sem indokolt, sem arányos, sem jogszerű nem volt. Ebben az ügyben még nincs döntés. Azonban a TEK észrevette, hogy az őszi bírósági ítéletben nekik megítélt 2×24 ezer forintot még nem fizették be, ami miatt most küldték a fizetési felszólítást.

Vagyis egy olyan ítélet után, amelyben elutasították a panasz vizsgálását, majd utána mégis megvizsgálták a panaszt.