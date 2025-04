Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9b9f1cd-a8ed-44a4-85ab-4d35b3631ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjárta a világűrt Katy Perry és Lauren Sánchez, Jeff Bezos menyasszonya is. ","shortLead":"Megjárta a világűrt Katy Perry és Lauren Sánchez, Jeff Bezos menyasszonya is. ","id":"20250414_blue-origin-jeff-bezos-katy-perry-lauren-sanchez-gayle-king-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b9f1cd-a8ed-44a4-85ab-4d35b3631ef3.jpg","index":0,"item":"5d526eef-f1cd-4a2c-8387-430e4dcab587","keywords":null,"link":"/elet/20250414_blue-origin-jeff-bezos-katy-perry-lauren-sanchez-gayle-king-urutazas","timestamp":"2025. április. 14. 15:54","title":"Hat nő az űrben: történelmi küldetést hajtott végre a Blue Origin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","shortLead":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","id":"20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e.jpg","index":0,"item":"849c9936-dfd3-43c9-b8a8-25ec514a8f40","keywords":null,"link":"/elet/20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","timestamp":"2025. április. 13. 22:00","title":"A parasportolókéhoz hasonló műlábat kapott egy sérült őz Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb lap az emberi jogok korlátozását emelte ki.","shortLead":"A legtöbb lap az emberi jogok korlátozását emelte ki.","id":"20250414_alaptorveny-modositas-pride-kettos-allampolgarsag-vilagsajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d.jpg","index":0,"item":"df86eba4-48a1-4cdd-b595-c93de67f628d","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_alaptorveny-modositas-pride-kettos-allampolgarsag-vilagsajto","timestamp":"2025. április. 14. 20:43","title":"Hangos a világsajtó az újabb magyar Alaptörvény-módosítástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kora reggel Kisújszállásra riasztották a tűzoltókat, miután egy Pillangó utcai ingatlanban korábban keletkezett tűz nyomait találták.","shortLead":"Hétfőn kora reggel Kisújszállásra riasztották a tűzoltókat, miután egy Pillangó utcai ingatlanban korábban keletkezett...","id":"20250414_Lakastuzben-vesztette-eletet-egy-idos-kisujszallasi-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3.jpg","index":0,"item":"a8ad1beb-623c-4236-a1cc-5c0705b27b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Lakastuzben-vesztette-eletet-egy-idos-kisujszallasi-ferfi","timestamp":"2025. április. 14. 08:57","title":"Lakástűzben vesztette életét egy idős kisújszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c.jpg","index":0,"item":"299a62bb-f8ef-40ff-a11e-9ce3ff166ff9","keywords":null,"link":"/elet/20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. április. 13. 18:00","title":"Vajon kijön a hatos lottó nyereményből egy Louis Vuitton ruha? Íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","shortLead":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","id":"20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"b1f20c4a-5521-4748-90bf-db93f40a7ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","timestamp":"2025. április. 13. 08:45","title":"Amerika újabb követelése: átvenné az irányítást az egyik fontos ukrán gázvezeték felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3718a0d-074e-42a2-a437-4bcda45d1a35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Frontier nevű szuperszámítógép 1,5 óra alatt végezte el azt a számítást, amit korábban több mint 38 óra alatt sikerült. Az eredményből mindenki profitálhat.","shortLead":"Az amerikai Frontier nevű szuperszámítógép 1,5 óra alatt végezte el azt a számítást, amit korábban több mint 38 óra...","id":"20250413_frontier-szuperszamitogep-szimulacio-szamitasi-teljesitmeny-gyorsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3718a0d-074e-42a2-a437-4bcda45d1a35.jpg","index":0,"item":"35e45e49-cc84-4d5c-854b-7a61e7e5c96e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_frontier-szuperszamitogep-szimulacio-szamitasi-teljesitmeny-gyorsasag","timestamp":"2025. április. 13. 16:03","title":"96%-kal gyorsabb lett a számítógép, ami 1,5 óra alatt elvégzi, amit korábban 38 óra alatt sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f64cdee-5b3c-4dfc-9f04-31a1952d20dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A havi nettó átlagbérhez viszonyítva csak Bukarestben alacsonyabbak az ingatlanárak, az albérleti díjak pedig csak Prágában.","shortLead":"A havi nettó átlagbérhez viszonyítva csak Bukarestben alacsonyabbak az ingatlanárak, az albérleti díjak pedig csak...","id":"20250414_regios-fovarosok-ingatlanpiac-lakasarak-alberleti-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f64cdee-5b3c-4dfc-9f04-31a1952d20dd.jpg","index":0,"item":"137eeb96-3e00-4d4e-96cd-a1332bde05ff","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_regios-fovarosok-ingatlanpiac-lakasarak-alberleti-dijak","timestamp":"2025. április. 14. 12:21","title":"Nehéz elhinni, de a régiós fővárosok között még mindig Budapesté az egyik legolcsóbb lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]