Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"99d78108-62e6-4ff2-bf32-d817b72c7489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Azt hittük Őszöd a Balatonnál van, de kiderült, hogy a Tiszánál” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tisza Párt ellen tartott demonstráción, ahol rajta kívül felszólalt Menczer Tamás kommunikációs igazgató és Bayer Zsolt publicista is. Nagyjából 40 percig tartott a tüntetés, de már jelezték: folytatják a tiltakozást. ","shortLead":"„Azt hittük Őszöd a Balatonnál van, de kiderült, hogy a Tiszánál” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető...","id":"20250412_Megkezdodott-Bayer-Zsolt-tuntetese-Kollar-Kinga-kijelentese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d78108-62e6-4ff2-bf32-d817b72c7489.jpg","index":0,"item":"6bedbab0-590f-4ea3-be38-ac8aa2590d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Megkezdodott-Bayer-Zsolt-tuntetese-Kollar-Kinga-kijelentese-ellen","timestamp":"2025. április. 12. 15:03","title":"Több százan gyűltek össze Bayer Zsolt tüntetésén, ahol Kollár Kinga kijelentése ellen tiltakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A spanyolországi Marbellán készült felvételek még két éve készültek, de Hadházy szerint pontosan azt a “luxizást” példázzák, aminek Lázár János hadat üzent.","shortLead":"A spanyolországi Marbellán készült felvételek még két éve készültek, de Hadházy szerint pontosan azt...","id":"20250414_Tiborczrol-es-250-millios-Ferrarirol-keszult-fotokat-tett-kozze-Hadhazy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f.jpg","index":0,"item":"1e4e9817-6e7c-495e-9fae-8b510458f465","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Tiborczrol-es-250-millios-Ferrarirol-keszult-fotokat-tett-kozze-Hadhazy","timestamp":"2025. április. 14. 07:21","title":"Tiborczról és 250 milliós Ferrariról készült fotókat tett közzé Hadházy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755aae31-8cd5-4c1f-a2a5-70503c1aa4cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A terrorcselekménnyel való fenyegetéssel és gyermekpornográfiával vádolt férfi korábban Norvégiában 5 évet töltött börtönben, egyik videójában arról beszélt, hogy túl akarja szárnyalni a 77 emberrel végző tömeggyilkost, Anders Breiviket.","shortLead":"A terrorcselekménnyel való fenyegetéssel és gyermekpornográfiával vádolt férfi korábban Norvégiában 5 évet töltött...","id":"20250413_tek-norveg-pedofilia-tomeggyilkossag-terrorizmus-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755aae31-8cd5-4c1f-a2a5-70503c1aa4cf.jpg","index":0,"item":"5e9086df-2618-4246-acd5-5cf2e1a60f51","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_tek-norveg-pedofilia-tomeggyilkossag-terrorizmus-budapest","timestamp":"2025. április. 13. 20:00","title":"Pedofil képeket is találtak a Budapesten elfogott, tömeggyilkosságra készülő norvég férfi gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613b7fb3-dfc0-40fc-b5ae-ef7ec22c329f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus jelenleg az intenzív osztályon lábadozik. ","shortLead":"A politikus jelenleg az intenzív osztályon lábadozik. ","id":"20250414_Tizenket-oran-at-volt-a-mutoben-a-volt-brazil-elnok-Jair-Bolsonaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613b7fb3-dfc0-40fc-b5ae-ef7ec22c329f.jpg","index":0,"item":"3bea06a6-f953-4dd8-b0e4-9da291d6c4ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Tizenket-oran-at-volt-a-mutoben-a-volt-brazil-elnok-Jair-Bolsonaro","timestamp":"2025. április. 14. 06:59","title":"Tizenkét órán át volt a műtőben a volt brazil elnök, Jair Bolsonaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politológus szerint persze kellemetlen ez a Tiszának, de aligha rengeti meg, és a Fidesz sem biztos, hogy profitálni tud annyit belőle, mint reméli. ","shortLead":"A politológus szerint persze kellemetlen ez a Tiszának, de aligha rengeti meg, és a Fidesz sem biztos, hogy profitálni...","id":"20250413_Torok-Gabor-szerint-csak-azert-nyomja-a-Fidesz-ilyen-erovel-a-Kollar-ugyet-mert-nincs-jobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"117013f6-a721-4c33-95dd-ba3ef5a51006","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Torok-Gabor-szerint-csak-azert-nyomja-a-Fidesz-ilyen-erovel-a-Kollar-ugyet-mert-nincs-jobb","timestamp":"2025. április. 13. 22:21","title":"Török Gábor szerint csak azért nyomja a Fidesz ilyen erővel a Kollár-ügyet, mert nincs jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","shortLead":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","id":"20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa.jpg","index":0,"item":"32da18be-12ce-4872-bbc2-0ec6291bed55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","timestamp":"2025. április. 14. 08:30","title":"Szenved az építőipar is, éves és havi szinten is csökkent a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b5b4e3-ca90-447c-a7ee-384218dce451","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi információk szerint 84-en megsebesültek az oroszok vasárnapi rakétacsapásában. ","shortLead":"Az eddigi információk szerint 84-en megsebesültek az oroszok vasárnapi rakétacsapásában. ","id":"20250413_Ukrajna-raketa-tamadas-24-halott-84-serult-Szumi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b5b4e3-ca90-447c-a7ee-384218dce451.jpg","index":0,"item":"bb894f8c-a796-458e-88f6-c33983eea420","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Ukrajna-raketa-tamadas-24-halott-84-serult-Szumi","timestamp":"2025. április. 13. 13:21","title":"Több mint 30 ember, köztük két gyerek halálát okozta az ukrajnai Szumit ért orosz rakétatámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután kiderült az is, hogy a mentesség csak átmeneti, de egyelőre optimisták a részvénypiacok.","shortLead":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután...","id":"20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"19ffef03-95a6-48b7-870a-d142dfa652ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","timestamp":"2025. április. 14. 11:03","title":"Trump újabb vámkavarására reagálva erősödéssel nyitottak az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]