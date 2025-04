Vadai Ágnes azután tett fel kérdést Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszternek, hogy kiderült, Pál Norbert, az orosz–ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos határozatait a bíróság megsemmisítette, mivel jogellenesen utasította el az orosz agresszió elől menekülő kárpátaljai magyarok (főleg gyerekek és egyedülálló nők) lakhatási segély iránti méltányossági kérelmét. Erre hivatkozva érdeklődött a képviselő Pál felmentésének időpontjáról.

Jogsértően döntött Pál Norbert kormánybiztos, 84 kárpátaljai menedékes méltányossági kérelméről A döntésben 64 gyerek és 20 nő érintett, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra.

A bírói határozat szerint Pál Norbert döntése nem tartalmazott semmilyen indoklást, abból nem derült ki, hogy milyen bizonyítékok értékelésével, milyen mérlegelt körülmények alapján döntött a kormánybiztos. A bíróság új eljárást indít, amelyben azt vizsgálják majd, hogy Pál Norbert milyen szempontok alapján utasította vissza a menedékesek kérelmét.

Panyi Miklós a válaszában először arról írt, hogy szerinte a koronavírus-járvány idején a DK azért támadta a kormányt, mert oltóanyagot biztosítottak a kárpátaljai lakosoknak, majd felemlegette, hogy Gyurcsány Ferenc 2004-ben a kettős állampolgárság ellen kampányolt. Utána már a menekültek védőjét támadta a válaszban az államtitkár, miszerint a Magyar Helsinki Bizottság a finanszírozásának a 80 százalékát Soros György Nyílt Társadalomért Alapítványtól kapja és nem a menekülteket akarják segíteni, hanem a kormányt lejáratni.

Később Panyi a válaszában már rátért a lényegre is, azt írta, hogy több állam is korlátozta az ukrán menedékesek számára adott támogatást, juttatásokat, illetve a szállástámogatási rendszert. Azt is hozzátette, „a szállásjogosultságot elvesztők Ukrajna biztonságos, nem háborúval sújtotta területeiről érkeztek, emellett munkaképesek, munkát azonban két és fél év elteltével sem voltak hajlandóak vállalni, többszöri felajánlás ellenére sem”. Azt is hozzátette, az ingyenes szállásjogosultságok megszűnése így az önálló lábra állás, integráció az első fontos állomásaként is tekinthető. Az egyéni élethelyzeteket szerinte figyelmet érdemelnek, illetve speciális kezelést igényelnek, ehhez van méltányossági eljárás. Ugyanakkor azt is közölte, a támogató szándéknak és a szolidaritásnak is megvannak a határai.

Az államtitkár szerint egyébként a bíróság a méltányossági döntések tartalmát nem nevezte jogellenesnek, csak formai okok miatt kérték annak megismétlését.