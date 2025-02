Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"924debd2-b3c6-431a-9878-ba169c4b911a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sajóivánkáról vagy akár Szolnok felől kellene új nagyfeszültségű vezetéket kiépíteni. A térség képviselője a villamosenergia-ellátásért felelős miniszteri biztos, de egyelőre nem történt előrelépés az ügyben.","shortLead":"Sajóivánkáról vagy akár Szolnok felől kellene új nagyfeszültségű vezetéket kiépíteni. A térség képviselője...","id":"20250211_nincs-eleg-aram-ozdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/924debd2-b3c6-431a-9878-ba169c4b911a.jpg","index":0,"item":"5689c329-60e4-4ad4-82ce-9e71e80734b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_nincs-eleg-aram-ozdon","timestamp":"2025. február. 11. 11:58","title":"Nincs elég áram Ózdon, az ipartelep sem tud bővülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","shortLead":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","id":"20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412.jpg","index":0,"item":"b1d0e1db-060d-48ea-afcb-7061cb41b7d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","timestamp":"2025. február. 12. 06:41","title":"868 lóerővel és nyitott tetővel hódít a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","shortLead":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","id":"20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b.jpg","index":0,"item":"40a6caa6-71c4-474e-b25f-8f9b461adfc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","timestamp":"2025. február. 10. 15:18","title":"Elengedték a szaúdi hatóságok azt a nőt, akit Twitter-bejegyzések miatt 34 év börtönre ítéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem is értette, miért állították meg. ","shortLead":"Nem is értette, miért állították meg. ","id":"20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f.jpg","index":0,"item":"2be7876f-00e0-4f02-9100-3b609ebb18ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","timestamp":"2025. február. 10. 13:58","title":"Épp az útellenőrök előtt fordult meg egy autós, hogy nekivágjon szemből az M85-ösnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb196640-47cc-40bf-b835-dabffc10cb4a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Túlélt egy újabb bizalmatlansági indítványt a centrista François Bayrou által vezetett francia kormány.","shortLead":"Túlélt egy újabb bizalmatlansági indítványt a centrista François Bayrou által vezetett francia kormány.","id":"20250210_Meg-mindig-talpon-a-francia-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb196640-47cc-40bf-b835-dabffc10cb4a.jpg","index":0,"item":"5b668ad8-e268-4c21-805e-07474e782047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Meg-mindig-talpon-a-francia-kormany","timestamp":"2025. február. 10. 19:15","title":"Továbbra is talpon a francia kormány, a harmadik bizalmatlansági indítványt is túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt bankszünnap lesz a K&H Banknál. Az ügyfeleknek nem árt előtte felkészülniük az ezzel járó technikai leállásra.","shortLead":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt...","id":"20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c.jpg","index":0,"item":"a40b189e-e169-47e8-8530-fe7f74e28a50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","timestamp":"2025. február. 11. 20:02","title":"32 órás leállás jön a K&H Banknál, ezeket mindenképpen tegye meg még előtte, péntekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5525d5d-c113-4ff1-a944-291807ce1855","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik birtok, amelyről szó van, korábban Simicska Lajosé volt.","shortLead":"Az egyik birtok, amelyről szó van, korábban Simicska Lajosé volt.","id":"20250212_Meszaros-Simicska-tiszavarkonyi-ontozesi-kozosseg-talentis-agro-eu-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5525d5d-c113-4ff1-a944-291807ce1855.jpg","index":0,"item":"3d0d1760-6d8c-4bfa-a014-d0d4f3cf8aba","keywords":null,"link":"/360/20250212_Meszaros-Simicska-tiszavarkonyi-ontozesi-kozosseg-talentis-agro-eu-penz","timestamp":"2025. február. 12. 12:45","title":"Amint felbukkant a láthatáron 65 milliárd forintnyi EU-pénz öntözésre, Mészáros cégei már ugrottak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter elsőként az orosz állami sajtónak újságolta el, hogy az ukránok milyen energiabiztonsági garanciákat adtak a magyar kormánynak.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter elsőként az orosz állami sajtónak újságolta el, hogy az ukránok milyen...","id":"20250211_szijjarto-peter-ukrajna-torok-aramlat-gazvezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"50abba83-97c3-4912-983c-7b0ab1bb1c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_szijjarto-peter-ukrajna-torok-aramlat-gazvezetek","timestamp":"2025. február. 11. 11:42","title":"Szijjártó: Az ukránok megígérték, hogy nem támadják meg a Török Áramlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]