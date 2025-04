Másfél éve még tizenötezer körül volt a Magyarországon élő dél-koreaiak száma, mára azonban alig pár ezren maradtak – írja a Telex. A KSH adatai szerint 2023. január elején nagyjából 6000 dél-koreait tartottak számon, de több, az országban élő koreai arról beszélt a lapnak, hogy ennél jóval többen voltak, egy darabig.

A gyors népmozgás a magyar vállalkozók közül is sokakat érint. A lap több esetet is idéz, amikor egy-egy szállodát, panziót megtöltő koreaiak egyik napról a másikra eltűntek. A sajtóban is nagy port kavart egy eset, amikor két koreai cég 31 millió forintos rezsitartozást hátrahagyva tűnt el.

Pallos Levente Korea-szakértő a Telexnek arról beszélt, hogy elsősorban a Magyarországon üzemet nyitó dél-koreai vállalatok alkalmazottai, illetve családtagjaik érkeztek az országba. Az utóbbi években ilyen szívóerőt gyakorolt a gödi Samsung-gyár, illetve az SK is több üzemet épített fel az országban.

A szakértő elmondta azt is, hogy ahol elkezdenek megjelenni a koreai üzemek, ott előbb-utóbb egyéb koreai szolgáltatások is kiépülnek, koreai fodrászatok, jogi irodák és éttermek nyíltak több helyen az utóbbi időben. Emellett gyakran a nagy gyárak is saját beszállítókat választanak, Magyarországon ilyen céllal indult (volna) Nyíregyházán a W-Scope szeparátorfólia-gyára, amely végül nem kezdte meg a termelést a tervezett időben, vagy az EcoPro debreceni katódgyára.

A Telex arról ír, hogy a nagy gyárak dolgozói gyakran kiküldetésben vannak itt, jellemzően két évet, közülük sokan hozzák a családjaikat is. Vannak, akik kifejezetten külföldi munkára jelentkeznek Koreában, és olyanok is, akik szerencsevadászként, némi angoltudással jönnek Európába, majd jellemzően koreai cégeknél kötnek ki.

Az akkumulátorgyártás azonban az utóbbi időben erősen megbicsaklott, a cégek tömeges elbocsátásokba kezdtek, a nagyvállalatok közül a Samsung és az SK is elkezdte visszahívni a koreai dolgozóit. A Telex idéz egy sajtóközleményt is, amit az SK Koreában adott ki. Eszerint a költségcsökkentés részeként 2024 novemberében elkezdték „a magyarországi telephelyeiken állomásozó személyzet hazatelepítését”.

Hogy jelenleg hány koreai van még az országban, azt nem lehet tudni, a Telexnek nyilatkozó források 3-5 ezer közöttire becsülték a számukat.

