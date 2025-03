Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tűzeset nyomán utcára került család, évekig húzódó bizonytalanság. Csokról és adó-visszafizetésről magyarázkodik furcsa közleményében a nemzetgazdasági miniszter. ","shortLead":"Tűzeset nyomán utcára került család, évekig húzódó bizonytalanság. Csokról és adó-visszafizetésről magyarázkodik furcsa...","id":"20250307_nagy-marton-miniszter-magyarazkodas-csok-ingatlan-lakasvasarlas-adougy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"2f1732fb-8803-4b52-9a17-6068f064cec6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_nagy-marton-miniszter-magyarazkodas-csok-ingatlan-lakasvasarlas-adougy","timestamp":"2025. március. 07. 11:34","title":"Nyolc éve „utcára került” Nagy Márton, csak a csoknak köszönheti, hogy évek után fedél került a feje fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható végig.","shortLead":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható...","id":"20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895.jpg","index":0,"item":"5e74508a-013c-4669-9926-12e5afdf24b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","timestamp":"2025. március. 06. 15:00","title":"A világ, ahogy Barkóczi Noémi látja - lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2a22d0-461c-4ae7-9cae-f25a56e3e3e0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fásy Zsüliett emlékezetes alakítása volt annak idején, hogy apjával együtt dallal köszöntötte fel a születésnapos miniszterelnököt.","shortLead":"Fásy Zsüliett emlékezetes alakítása volt annak idején, hogy apjával együtt dallal köszöntötte fel a születésnapos...","id":"20250306_Fasy-Adam-Fasy-Zsuliett-Zsam-Art-Production-Szolgaltato-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc2a22d0-461c-4ae7-9cae-f25a56e3e3e0.jpg","index":0,"item":"49ac5acd-66bd-44a2-8729-8a13fa243bc5","keywords":null,"link":"/360/20250306_Fasy-Adam-Fasy-Zsuliett-Zsam-Art-Production-Szolgaltato-Kft","timestamp":"2025. március. 06. 16:30","title":"Orbánnak énekelt, most új cégével hódítana a szórakoztatóiparban Fásy Ádám lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89fbe089-5c1e-4c8b-8aa3-1c3e0b8e94cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem állnak jól a dolgok az olasz márkánál. ","shortLead":"Nem állnak jól a dolgok az olasz márkánál. ","id":"20250307_Torolte-villanyhajtasu-szuperauto-projektjet-a-Maserati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89fbe089-5c1e-4c8b-8aa3-1c3e0b8e94cb.jpg","index":0,"item":"7ec36c57-82a2-4a9d-8376-39303239d7d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Torolte-villanyhajtasu-szuperauto-projektjet-a-Maserati","timestamp":"2025. március. 07. 07:39","title":"Törölte villanyhajtású szuperautó projektjét a Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi iskola tanára. ","shortLead":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi...","id":"20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d.jpg","index":0,"item":"6d0d9ccd-1b77-44d9-bc22-4e68d0a503f8","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","timestamp":"2025. március. 07. 09:52","title":"Lezsidózta a diákját egy történelemtanár egy budai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2065a38-2eab-4a12-a32d-de968637a564","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Faragott a MacBook Air árán az Apple, de úgy, hogy közben sokkal jobb lett: megkapta az M4-es lapkakészletet, ami a legerősebb inteles elődnél akár 23-szor gyorsabbá teszi a cég legolcsóbb laptopját.","shortLead":"Faragott a MacBook Air árán az Apple, de úgy, hogy közben sokkal jobb lett: megkapta az M4-es lapkakészletet, ami...","id":"20250305_apple-macbook-air-m4-lapkakeszlet-processzor-frissites-alacsonyabb-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2065a38-2eab-4a12-a32d-de968637a564.jpg","index":0,"item":"164866c9-a1d3-4b99-aad0-572579575864","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_apple-macbook-air-m4-lapkakeszlet-processzor-frissites-alacsonyabb-ar","timestamp":"2025. március. 05. 16:28","title":"Ilyen is van: olcsóbb lett az új MacBook Air, amiben már az M4-es szuperchip dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","shortLead":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","id":"20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b.jpg","index":0,"item":"ec7626f6-27a2-4366-8c9f-81bbd025930c","keywords":null,"link":"/360/20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","timestamp":"2025. március. 05. 15:45","title":"Süddeutsche Zeitung-riport: A magyar bírák nem akarnak tovább hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290fe595-b1f5-4984-9145-a510362dbc48","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai szövetségi apparátus, a külföldi segélyek és a NATO után Donald Trump azt a világkereskedelmi rendszert igyekszik szétverni, amin a második világháború utáni jólét alapul – és ami eddig gátat szabott az elnök által most csúcsra járatott önzésnek. Még ha Washingtonnak van is oka panaszra a globális kereskedelmet illetően, a viszonosvámok bevezetése a globális önmérséklet korának vet véget.","shortLead":"Az amerikai szövetségi apparátus, a külföldi segélyek és a NATO után Donald Trump azt a világkereskedelmi rendszert...","id":"20250305_hvg-Egy-mindenki-ellen-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/290fe595-b1f5-4984-9145-a510362dbc48.jpg","index":0,"item":"13732464-3b23-44c2-a578-efbb4b33eda1","keywords":null,"link":"/360/20250305_hvg-Egy-mindenki-ellen-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 05. 15:00","title":"Trump heteken belül ledobja az atombombát a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]