[{"available":true,"c_guid":"61e2fb91-8dd5-4480-b45a-3bd7d5381eb1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"III. Károly és felesége, Kamilla magánaudiencián járt a tüdőgyulladásból lábadozó katolikus egyházfőnél.","shortLead":"III. Károly és felesége, Kamilla magánaudiencián járt a tüdőgyulladásból lábadozó katolikus egyházfőnél.","id":"20250410_vatikan-ferenc-papa-III-karoly-kamilla-kiralyne-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e2fb91-8dd5-4480-b45a-3bd7d5381eb1.jpg","index":0,"item":"5b6730d1-0195-4940-a79f-d5da3734034e","keywords":null,"link":"/elet/20250410_vatikan-ferenc-papa-III-karoly-kamilla-kiralyne-latogatas","timestamp":"2025. április. 10. 11:01","title":"Meglátogatta Ferenc pápát a brit királyi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybanki kölcsönnel megsegített vállalat mögötti magánalapokat akkoriban Szécsényi Bálint kezelte.","shortLead":"A jegybanki kölcsönnel megsegített vállalat mögötti magánalapokat akkoriban Szécsényi Bálint kezelte.","id":"20250409_mnb-matolcsy-adam-hitel-bennfentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"0688d982-cd78-44ea-8a58-9e4ebf90b338","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_mnb-matolcsy-adam-hitel-bennfentesseg","timestamp":"2025. április. 09. 10:02","title":"Az MNB egy Matolcsy Ádámhoz köthető magántőkealapból működő irodacégnek adott 22,4 milliárd forintos hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19b60b5-18cf-412f-a834-c19250cda2d5","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Peter Lindberghet sokan arról ismerik, hogy ott bábáskodott a legnagyobb szupermodellek megszületésénél. Fekete-fehér fotói nem hagytak sok mindent rejtve, és ezzel akarta megváltoztatni azt, ahogyan a világ a nőket látja. A híres német divatfotós ikonikus fényképei most Budapesten is láthatók. ","shortLead":"Peter Lindberghet sokan arról ismerik, hogy ott bábáskodott a legnagyobb szupermodellek megszületésénél. Fekete-fehér...","id":"20250409_peter-lindbergh-mucsarnok-budapesti-fotofesztival-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19b60b5-18cf-412f-a834-c19250cda2d5.jpg","index":0,"item":"94b611bc-769a-4512-99fd-3f533668dad7","keywords":null,"link":"/360/20250409_peter-lindbergh-mucsarnok-budapesti-fotofesztival-kiallitas","timestamp":"2025. április. 09. 18:00","title":"A fotós, aki előtt a leghíresebbek is hagyták magukat lemezteleníteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a siker nem azon múlik, hogy hány hidat foglalnak el. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a siker nem azon múlik, hogy hány hidat foglalnak el. ","id":"20250409_Hadhazy-Akos-A-siker-nem-azon-mulik-hany-hidat-foglalunk-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"88ec8db5-c0fe-40aa-b61c-b9030c59e338","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Hadhazy-Akos-A-siker-nem-azon-mulik-hany-hidat-foglalunk-el","timestamp":"2025. április. 09. 09:32","title":"Hadházy Ákos: Olyan határokat lépett át a kormány, hogy a polgári engedetlenségnek is eljött az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e3d365-59c4-4fd9-8649-30c4eae4c1aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Peugeot e-208 hatótávja meghaladja a 430 kilométert.","shortLead":"A felfrissített Peugeot e-208 hatótávja meghaladja a 430 kilométert.","id":"20250410_nagyobb-hatotavval-tamad-a-legujabb-elektromos-peugeot-208","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e3d365-59c4-4fd9-8649-30c4eae4c1aa.jpg","index":0,"item":"1b0e5a0b-24ac-4902-8833-edd8f47873f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_nagyobb-hatotavval-tamad-a-legujabb-elektromos-peugeot-208","timestamp":"2025. április. 10. 07:21","title":"Nagyobb hatótávval támad a legújabb elektromos Peugeot 208","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos részletekre.","shortLead":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos...","id":"20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42.jpg","index":0,"item":"7a404521-a8fd-4d0e-bf0e-80b3605fb174","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. április. 09. 16:03","title":"Magától elintézi a bevásárlást az Amazon MI-je, ami később akár egy egész esküvőt is megszervezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mivel az orosz vagyon adja a fedezetet, a támogatást nem kell majd visszatéríteni.","shortLead":"Mivel az orosz vagyon adja a fedezetet, a támogatást nem kell majd visszatéríteni.","id":"20250409_1-milliard-eurot-kapott-Ukrajna-a-befagyasztott-orosz-vagyonok-hozamabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8.jpg","index":0,"item":"336a35d9-94cb-4520-a959-9528b768ddbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_1-milliard-eurot-kapott-Ukrajna-a-befagyasztott-orosz-vagyonok-hozamabol","timestamp":"2025. április. 09. 19:10","title":"Egymilliárd eurót kapott Ukrajna a befagyasztott orosz vagyonok hozamából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump által bejelentett vámokra ahelyett, hogy tárgyalásokat kezdene az amerikai elnökkel. ","shortLead":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump...","id":"20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"74a6bd16-1950-4261-9da3-2f6a4f364350","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","timestamp":"2025. április. 09. 08:19","title":"Magyarország is támogatni fogja Trump szankcióit Oroszországgal szemben, amennyiben Putyin nem hajlandó a tűzszünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]