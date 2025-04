Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69fddfc1-8e4b-4e66-8449-ce8f7a54f0d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, hogy ez befolyással lesz-e az ítéletre, de amióta az ügy kirobbant, azóta Zuckerberg és Donald Trump viszonya sokkal jobb lett.","shortLead":"Nem tudni, hogy ez befolyással lesz-e az ítéletre, de amióta az ügy kirobbant, azóta Zuckerberg és Donald Trump...","id":"20250414_mark-zuckerberg-meta-instagram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69fddfc1-8e4b-4e66-8449-ce8f7a54f0d9.jpg","index":0,"item":"71a104e1-4bbd-4916-b9ec-4c68569d6e46","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_mark-zuckerberg-meta-instagram","timestamp":"2025. április. 14. 11:18","title":"Hétfőn kezdődik a per, ami miatt Mark Zuckerberg bukhatja az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Március második felére le is fékezett a kereslet az ingatlanpiacon.","shortLead":"Március második felére le is fékezett a kereslet az ingatlanpiacon.","id":"20250414_ingatlanpiac-Duna-House-Budapest-uj-lakasok-1-millios-negyzetmeterar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be.jpg","index":0,"item":"e113805b-0dcf-4915-91a4-a6db23780a70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_ingatlanpiac-Duna-House-Budapest-uj-lakasok-1-millios-negyzetmeterar","timestamp":"2025. április. 14. 13:01","title":"Már Budapest egyik kerületében sem kínálnak 1 milliós négyzetméterár alatti új lakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","shortLead":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","id":"20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a.jpg","index":0,"item":"324de330-443c-4ede-b00b-3705488266e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","timestamp":"2025. április. 15. 12:58","title":"Az MTA elnöke szerint alaptalan, történelmietlen és etikátlan, hogy Schmidt Mária a velünk élő sztálinizmusként hivatkozott az Akadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé (is) vezető négy számjegyű mellékút felújítása párját ritkítja mind árban, mint minőségben.","shortLead":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé...","id":"20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"401d2cd2-322e-41b6-b840-574f24a2c18a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","timestamp":"2025. április. 14. 10:43","title":"Átlátszó: Egy utat sem újítottak fel úgy, mint a Lázár János kastélyához vezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatták az új PMÁP, BMÁP és FIXMÁP állampapírokat.","shortLead":"Bemutatták az új PMÁP, BMÁP és FIXMÁP állampapírokat.","id":"20250415_bejelentes-uj-allampapirok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"c099eea2-8549-4335-a3ba-4b2e61666b43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_bejelentes-uj-allampapirok","timestamp":"2025. április. 15. 16:11","title":"Megtörtént a bejelentés, jönnek az új állampapírok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ce67b1-509e-4f98-a9f7-f93316d2d3bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az is működik, ha valaki Szatyor Fing néven írja alá a petíciót.","shortLead":"Az is működik, ha valaki Szatyor Fing néven írja alá a petíciót.","id":"20250414_kamu-adat-fidesz-tisza-ellenes-peticio-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5ce67b1-509e-4f98-a9f7-f93316d2d3bd.jpg","index":0,"item":"2e37581f-e3a8-44e3-a59f-62378f12c3db","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kamu-adat-fidesz-tisza-ellenes-peticio-tisza-part","timestamp":"2025. április. 14. 16:34","title":"Bármilyen kamu adattal és bármennyiszer kitölthető a Fidesz Tisza-ellenes petíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","shortLead":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","id":"20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202.jpg","index":0,"item":"bf6bbe2a-562c-4fb2-af62-2aab91115921","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","timestamp":"2025. április. 15. 13:09","title":"A miniszteri biztos szerint árulást követ el minden magyar, aki külföldön telepedik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c02aa67-a4ae-4c51-bf48-caf73b4e155f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kutatókat segítheti a DolphinGemma nevű új mesterséges intelligencia, méghozzá abban, hogy kiderüljön: tényleg tekinthető-e nyelvnek a delfinek kommunikációja.","shortLead":"A kutatókat segítheti a DolphinGemma nevű új mesterséges intelligencia, méghozzá abban, hogy kiderüljön: tényleg...","id":"20250415_google-dolphingemma-mesterseges-intelligencia-delfinek-beszed-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c02aa67-a4ae-4c51-bf48-caf73b4e155f.jpg","index":0,"item":"396e1891-c8a7-4733-93b3-5cf2b42b9fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_google-dolphingemma-mesterseges-intelligencia-delfinek-beszed-kutatas","timestamp":"2025. április. 15. 15:03","title":"A delfinekkel fog „beszélgetni” a Google új MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]