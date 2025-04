Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a53e0b1f-f217-4624-8fae-b304e9c56ee7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország ismét a világsajtó fókuszában, miután a Fidesz-kétharmad korlátozta a gyülekezési jogot és a nemi kisebbségek jogait a gyerekek védelmére hivatkozva.","shortLead":"Magyarország ismét a világsajtó fókuszában, miután a Fidesz-kétharmad korlátozta a gyülekezési jogot és a nemi...","id":"20250415_Lapszemle-alaptorveny-modositas-lmbtq-gyulekezesi-jog-korlatozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a53e0b1f-f217-4624-8fae-b304e9c56ee7.jpg","index":0,"item":"0fff3a32-baae-4d33-8654-dd2771df66a4","keywords":null,"link":"/360/20250415_Lapszemle-alaptorveny-modositas-lmbtq-gyulekezesi-jog-korlatozasa","timestamp":"2025. április. 15. 08:02","title":"Magyar Pétertől félve korlátozta a gyülekezési jogot a Fidesz – ez a nemzetközi sajtó megfejtése az Alaptörvény 15. módosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket vélhetően valaki kiültetett a természetbe.","shortLead":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket...","id":"20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3.jpg","index":0,"item":"9a132875-fede-40b5-8dc5-62f8c38e1254","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","timestamp":"2025. április. 15. 11:55","title":"Annyi invazív kaktuszt találtak a Mátrában, hogy a kiirtásuk után egy utánfutó tele lett velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető leggyorsabban véget kell vetnie a háborúnak. A Neue Zürcher Zeitungnak elmondta, kevésbé bízik a jelenlegi tárgyalásokban, és meg van győződve arról, hogy az idő Putyinnak dolgozik.","shortLead":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető...","id":"20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f.jpg","index":0,"item":"1de0d528-4cf9-4f1b-beae-23f6e5d0d6e8","keywords":null,"link":"/360/20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","timestamp":"2025. április. 15. 14:54","title":"„Az oroszok úgy érzik magukat, mint 1945 áprilisában: azt hiszik, hogy a győzelem karnyújtásnyira van tőlük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A januártól márciusig tartó időszakot még nem hátráltatta Donald Trump vámháborúja, az egész évet tekintve azonban kevésbé optimisták az elemzők.","shortLead":"A januártól márciusig tartó időszakot még nem hátráltatta Donald Trump vámháborúja, az egész évet tekintve azonban...","id":"20250416_gazdasag-gdp-kina-novekedes-usa-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"d4f80f80-4159-4c5d-b3a9-036b1a180471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250416_gazdasag-gdp-kina-novekedes-usa-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 16. 05:39","title":"Várakozásokon felül nőtt a kínai gazdaság a vámháború előtti utolsó negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unoka eladta mamája mikrohullámú sütőjét, főzőlapját, a gáztűzhelyeket, bútorokat, csaptelepeket és villanykapcsolókat is, de még az önkormányzat bokrait is ellopta. ","shortLead":"Az unoka eladta mamája mikrohullámú sütőjét, főzőlapját, a gáztűzhelyeket, bútorokat, csaptelepeket és...","id":"20250415_Eluzte-a-nagyanyjat-egy-salgotarjani-ferfi-majd-aprankent-eladogatta-az-egesz-hazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c2641ea7-045e-4a34-adc3-ef525793cd45","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Eluzte-a-nagyanyjat-egy-salgotarjani-ferfi-majd-aprankent-eladogatta-az-egesz-hazat","timestamp":"2025. április. 15. 12:20","title":"Elűzte a nagyanyját egy salgótarjáni férfi, majd apránként eladogatta az egész házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46dc4318-cbbb-493d-ad65-f42c1ecb8a1d","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Lesznek iskolára felkészítő óvodai csoportok.","shortLead":"Lesznek iskolára felkészítő óvodai csoportok.","id":"20250416_ovoda-iskola-felkeszito-csoport-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46dc4318-cbbb-493d-ad65-f42c1ecb8a1d.jpg","index":0,"item":"9ed87c7d-0cf5-4f67-a490-8d17cad95f78","keywords":null,"link":"/elet/20250416_ovoda-iskola-felkeszito-csoport-oktatas","timestamp":"2025. április. 16. 06:40","title":"Megjelent a rendelet az iskoláskor előtti óvodai csoportokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c287f7-eb17-4a0c-b0c7-2ebfade020cb","c_author":"Lakos Gábor","category":"elet","description":" Képes beszámolónk Zakopane és Krynica Zdrój látványosságairól, szánkón száguldottunk, bygost kóstoltunk, bejártuk a legszebb síparadicsomokat és ittunk az „örök ifjúság” vízéből is a gorálok földjén.","shortLead":" Képes beszámolónk Zakopane és Krynica Zdrój látványosságairól, szánkón száguldottunk, bygost kóstoltunk, bejártuk...","id":"20250415_Magas-Tatra-Zakopane-Krynica-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73c287f7-eb17-4a0c-b0c7-2ebfade020cb.jpg","index":0,"item":"126ebfa2-b3ad-4003-b1c9-7249413bebc6","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Magas-Tatra-Zakopane-Krynica-kepek","timestamp":"2025. április. 15. 14:47","title":"Tél végi barangolások Lengyelországban a meseszép Magas-Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed680962-953c-4897-a65f-9ded51305b42","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Álmaikat kergetve, agrármérnökként, de zöldségtermesztéshez zöldfülűen költöztek vidékre, hogy ökogazdálkodásba vágjanak Dezsény Zoltánék. Közel tíz év megfeszített munkája után állt össze kis léptékű, vegyes ökológiai zöldségtermesztéssel foglalkozó kertészetük. A társalapító nem rejti véka alá, hogy vannak buktatók, és hogy a munka összetettségéhez képest szerény a jövedelem, mégsem elégedetlen. „Magával ragadott a szabadság és a teremtést magában hordozó életforma” – mondja. Egy adás (nem csak) azoknak, akik vidéken gazdálkodva kezdenének új életet. ","shortLead":"Álmaikat kergetve, agrármérnökként, de zöldségtermesztéshez zöldfülűen költöztek vidékre, hogy ökogazdálkodásba...","id":"20250416_zcast-podcast-okologiai-gazdalkodas-videki-ujrakezdes-magosvolgy-dezseny-zoltan-kozossegi-mezogazdasag-zoldsegtermesztes-tereny-nograd-cserhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed680962-953c-4897-a65f-9ded51305b42.jpg","index":0,"item":"c0945567-dfb4-4aa7-a941-89d89060291e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250416_zcast-podcast-okologiai-gazdalkodas-videki-ujrakezdes-magosvolgy-dezseny-zoltan-kozossegi-mezogazdasag-zoldsegtermesztes-tereny-nograd-cserhat","timestamp":"2025. április. 16. 17:55","title":"zCast: Újrakezdenél vidéken? 