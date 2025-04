Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára Vadai Ágnes írásbeli kérdésére, amelyben a DK képviselője arról érdeklődött, mikor mentik fel Pál Norbertet.","shortLead":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós...","id":"20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc.jpg","index":0,"item":"8fe72421-b648-4ef5-8fb4-db8e21dd6859","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","timestamp":"2025. április. 14. 15:41","title":"A Miniszterelnökség az ukrajnai menekültek szállásának megszűnéséről: az önálló lábra állás fontos állomásának is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgármestert képviselő ügyvédek jelezték, hogy várhatóan fellebbeznek a döntés ellen.","shortLead":"A polgármestert képviselő ügyvédek jelezték, hogy várhatóan fellebbeznek a döntés ellen.","id":"20250414_imamoglu-birosag-szabadlabra-helyezes-elutasitas-elso-fok-isztambul-torokorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667.jpg","index":0,"item":"89157219-58a7-4e34-bfb6-b90be4bc40e2","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_imamoglu-birosag-szabadlabra-helyezes-elutasitas-elso-fok-isztambul-torokorszag","timestamp":"2025. április. 14. 19:36","title":"Az isztambuli büntetőbíróság első fokon elutasította a város polgármesterének szabadon bocsátását kérő fellebbezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","shortLead":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","id":"20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5.jpg","index":0,"item":"854a6e5e-3973-4876-96c1-fd8ef4d1acd4","keywords":null,"link":"/elet/20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","timestamp":"2025. április. 14. 14:26","title":"Nincsenek biztonságban a gyerekek a Robloxon egy felkavaró kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c363434-a31f-4d0d-803a-4a3d6da27487","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Veszprém hat gólos hátrányban is volt, a hajrában fölzárkózott, de nem tudta megfordítani a meccset. A Szeged hat év után lett újra kupagyőztes. ","shortLead":"A Veszprém hat gólos hátrányban is volt, a hajrában fölzárkózott, de nem tudta megfordítani a meccset. A Szeged hat év...","id":"20250413_szegd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c363434-a31f-4d0d-803a-4a3d6da27487.jpg","index":0,"item":"d9f8f7b5-f51e-4f8d-b416-9ab212be9cb9","keywords":null,"link":"/sport/20250413_szegd","timestamp":"2025. április. 13. 21:56","title":"Őrült izgalmakat hozott a kézilabda-kupadöntő, a végén a Szeged örülhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos ellentmondást szül. Az EU alapvetően korlátozza a módszert, ám a rendészeti és nemzetbiztonsági célra kiskaput hagy, és ezzel a lehetőséggel egyre többen szemezgetnek.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő programok rendvédelmi használata Amerikától Kínáig számos...","id":"20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0107f18d-91d3-4c1c-9858-aa1a3c70c2ee.jpg","index":0,"item":"d3fc49d4-84a6-4556-9f5c-00e04783bca9","keywords":null,"link":"/360/20250414_ai5-arcmemoria-kerdese-arcfelismeres-rendorseg-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 14. 09:30","title":"Mire (nem) használhatja a rendőrség az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szikláról zuhant le.","shortLead":"Szikláról zuhant le.","id":"20250413_A-Matraban-is-sulyos-balesetet-szenvedett-egy-turazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"f4c4b1af-4ae4-482c-8e80-d4c142733900","keywords":null,"link":"/elet/20250413_A-Matraban-is-sulyos-balesetet-szenvedett-egy-turazo","timestamp":"2025. április. 13. 17:35","title":"A Mátrában is súlyos balesetet szenvedett egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kérdés, milyen változásokat hoz a vámháború. ","shortLead":"Kérdés, milyen változásokat hoz a vámháború. ","id":"20250414_Ugrasszeruen-megnott-Kina-marciusi-kulkereskedelmi-tobblete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"64aee4c0-56cc-4930-b5b7-b2005b590651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Ugrasszeruen-megnott-Kina-marciusi-kulkereskedelmi-tobblete","timestamp":"2025. április. 14. 06:44","title":"Ugrásszerűen megnőtt Kína márciusi külkereskedelmi többlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc88d4a-53f0-4cc7-abcb-ace2d9dc5176","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szék és egy egyszerű tornagyakorlat elegendő ahhoz, hogy rájöjjön az ember, mennyire erősek a lábai. Sőt, még szék sem kell hozzá.","shortLead":"Egy szék és egy egyszerű tornagyakorlat elegendő ahhoz, hogy rájöjjön az ember, mennyire erősek a lábai. Sőt, még szék...","id":"20250414_oregedes-egeszseg-ules-allas-kutatas-lab-egeszsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc88d4a-53f0-4cc7-abcb-ace2d9dc5176.jpg","index":0,"item":"fd716501-07e7-4b2b-8e2d-fe76e9ad313d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_oregedes-egeszseg-ules-allas-kutatas-lab-egeszsege","timestamp":"2025. április. 14. 19:03","title":"Kíváncsi, mennyire számít idősnek? Végezze el ezt a tesztet, 30 másodperc az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]