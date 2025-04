Az elsőfokú ítélet előtt meg volt győződve arról, hogy felmentik, a másodfok előtt ugyanezt mondta az ügyvédje – erről beszélt Friderikusz Sándor podcastjában Gyárfás Tamás, akit egy hete ítéltek el jogerősen Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása ügyében. Gyárfás felbujtóként 7 év börtönbüntetést kapott. Arra a kérdésre, hogy mire alapozta a felmentést, annyit válaszolt, hogy „nem csináltam semmit”.

A másfél órás interjúban Gyárfás hosszan beszélt az ügyben életfogytiglanit kapó Portik Tamáshoz fűződő kapcsolatáról, de felidézi viszonyát Fenyővel is. A 27 éve tartó nyomozás egyik HVG-t érintő epizódja is előkerül az interjúban. 2006-ban lapunk írt egy videovallomásról, amelyet még 2004-ben rögzítettek Perczel Tamás pszichológussal, Fenyő egykori bizalmasával. Friderikusz azt vetette fel, hogy akkori hírek szerint Gyárfás akkori ügyvédje irodájába zárta a cikk két szerzőjét, amíg ők meg nem ígérték, hogy nem írnak többet az ügyről. Gyárfás ezt tagadta, mondván, ő és ügyvédje csak helyreigazítást kért tőlük. Azt is tagadta, hogy más újságírókra nyomást gyakorolt volna, hogy ne folglalkozzanak az üggyel.

Friderikusz kérdezte ugyanakkor egykori tévécsatornájáról, a NapTV-ről is. Arra a kérdésére, hogy a csatornát arra használta volna, hogy politikai kapcsolatait alakítgassa, a vállalkozó úgy válaszolt: „Én mindenkivel próbáltam, és szerintem sikerült is egy tisztességes emberi kapcsolatot építeni, mert nekem meggyőzésem, hogy a politikusokkal kommunikálni kell, ők zárkózhatnak el, nem én”. Mint mondta, Orbán Viktorral is jó volt a viszonya, a miniszterelnök érzékeltette vele, hogy becsüli a tevékenységét.

Szóba került az is, ennek ellenére hogyan esett ki a kormányzat kegyeiből és miért volt kénytelen 23 év után távozni az úszószövetség éléről. Ő úgy érzi, ez Hosszú Katinkához és akkori férjéhez és edzőjéhez, Shane Tusuphoz fűződő konfliktusához köthető, és ahhoz, hogy 2016 környékén „kapott egy impulzust”, hogy jobb, ha félreáll.

Arra a felvetésre, hogy a rendszer „azzal fizette ki”, hogy Mészáros Lőrinc megvásárolta tőle a NapTV ingatlanjait, annyit válaszolt, hogy tisztességes árat kapott az egyébként kihasználatlan épületért.

Gyárfás most a börtönlétre készül, mint elmondta, már összepakolt, nem is akar megszökni vagy elbujdosni, hiszen ártatlannak tartja magát. Várja, mikor érkezik az értesítés arról, mikor kell bevonulnia.

A beszélgetés itt tekinthető meg: