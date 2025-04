Farkas Gábor zongoraművészt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének vezetőjét választotta a szenátus rektorjelöltnek kedden a Zeneakadémián – áll a intézmény közleményében, amiről lapunk is ír. Az azonban nem szerepelt a közleményben, hogy összesen ötször szavaztak, mire a 22 tagú szenátus dönteni tudott.

Mint a HVG megírta, múlt kedden patthelyzet alakult ki a szenátus ülésén, ugyanis Farkas Gábor zongoraművész és Kelemen Barnabás hegedűművész, a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti vezetője is 11-11 szavazatot kapott. Megismételték a szavazást, de a második nekifutásra is ugyanez az eredmény jött ki. Ekkor úgy döntött a grémium, hogy egy hét múlva újra szavaznak. Most kedden azonban hiába aludtak rá párat a szenátorok, egymás után kétszer ismét döntetlen lett a szavazás eredménye. Farkas Gábor némi előnyben volt, mert ő is tagja a szenátusnak, de azt nem tiltja semmilyen szabály, hogy ne szavazhasson.

A sikertelen szavazások után zárt ülést rendeltek el, és hosszas tanácskozás után sikerült Farkas Gábor zongoraművészt megválasztani rektorjelöltnek 13:9 arányban. A szavazás szabályos volt, így Hankó Balázs miniszternek Farkas Gábor nevét kell továbbítania a köztársasági elnöknek. Úgy tudjuk, nem boldog ettől a miniszter, hiszen az ő jelöltje Kelemen Barnabás volt. De ő nem akar olyan kínos balhéba keveredni a Zeneakadémia miatt, mint elődje, Csák János.

Vigh Andrea rektor kinevezésének 2023. októberi lejárta óta Kutnyánszky Csaba általános rektorhelyettes látta el a rektori feladatokat. A Kulturális és Innovációs Minisztérium eddig háromszor írta ki a rektori pályázatot. Az első botrányba fulladt, mert az akkori miniszter, Csák János Keller Andrást akarta átnyomni, az egyetem tiltakozása ellenére, a másodikra pedig nem érkezett érvényes pályázat.