Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"44d047a3-a0cd-4157-a267-ff8e2aad5769","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament delegációja elismeréssel szólt arról, hogy Ukrajnában az egészségügy terén előrehaladott állapotban van az uniós joganyag átvétele. A csatlakozási tárgyalások tényleges megkezdését azonban a magyar kormány blokkolja.","shortLead":"Az Európai Parlament delegációja elismeréssel szólt arról, hogy Ukrajnában az egészségügy terén előrehaladott...","id":"20250416_Ukrajna_unios-csatlakozas_egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d047a3-a0cd-4157-a267-ff8e2aad5769.jpg","index":0,"item":"64eed4d4-d8af-4ebf-8f09-e27b852b1b92","keywords":null,"link":"/eurologus/20250416_Ukrajna_unios-csatlakozas_egeszsegugy","timestamp":"2025. április. 16. 12:32","title":"Ukrajna folyamatosan veszi át az uniós jogot az egészségügy területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3ea8a0-a086-487e-b673-ea81ad42b061","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyesebbek lehetnek a CT (számítógépes tomográfia) vizsgálatok, mint azt eddig gondolták. Egy friss tanulmány megállapításai szerint annyival növelheti a rák kialakulásának kockázatát, mint a túlzott alkoholfogyasztás. Tehát nagyon.","shortLead":"Veszélyesebbek lehetnek a CT (számítógépes tomográfia) vizsgálatok, mint azt eddig gondolták. Egy friss tanulmány...","id":"20250415_ct-vizsgalat-kutatas-rak-kockazatanak-novekedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca3ea8a0-a086-487e-b673-ea81ad42b061.jpg","index":0,"item":"c6b36045-ed0c-41ac-86db-e217f7ced16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_ct-vizsgalat-kutatas-rak-kockazatanak-novekedese","timestamp":"2025. április. 15. 17:03","title":"Nagyobb eséllyel lesz rákos, aki gyakran jár ilyen vizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steve Witkoff a múlt héten öt órán át tárgyalt Putyinnal, most elmondott pár dolgot a találkozóról.","shortLead":"Steve Witkoff a múlt héten öt órán át tárgyalt Putyinnal, most elmondott pár dolgot a találkozóról.","id":"20250415_Trump-kulonmegbizottja-szerint-mar-alakul-az-orosz-ukran-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"b28e1502-cf5f-4770-ad17-bb1a7f65f168","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Trump-kulonmegbizottja-szerint-mar-alakul-az-orosz-ukran-beke","timestamp":"2025. április. 15. 12:27","title":"Trump különmegbízottja szerint „már alakul” az orosz–ukrán béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","shortLead":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","id":"20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511.jpg","index":0,"item":"e4caebf8-10af-4010-96d1-556c4857f448","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","timestamp":"2025. április. 15. 14:27","title":"Trump 2017-ben kezdte kóstolgatni Kínát a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A januártól márciusig tartó időszakot még nem hátráltatta Donald Trump vámháborúja, az egész évet tekintve azonban kevésbé optimisták az elemzők.","shortLead":"A januártól márciusig tartó időszakot még nem hátráltatta Donald Trump vámháborúja, az egész évet tekintve azonban...","id":"20250416_gazdasag-gdp-kina-novekedes-usa-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"d4f80f80-4159-4c5d-b3a9-036b1a180471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250416_gazdasag-gdp-kina-novekedes-usa-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 16. 05:39","title":"Várakozásokon felül nőtt a kínai gazdaság a vámháború előtti utolsó negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aff80f7-252f-4478-8129-8ebd01e48e6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez a felhasználói adatokat is használják, ami ugyan veszélytelen, de akár teljesen le is tilthatja a dolgot.","shortLead":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez...","id":"20250416_apple-intelligence-modellek-javitasa-felhasznaloi-adatok-elemzese-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aff80f7-252f-4478-8129-8ebd01e48e6b.jpg","index":0,"item":"7940fbcd-f149-4db2-a9e7-a4f926283dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_apple-intelligence-modellek-javitasa-felhasznaloi-adatok-elemzese-modszer","timestamp":"2025. április. 16. 15:03","title":"A felhasználói adatok elemzésével javítaná a küszködő MI-jét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását Mráz Ágoston Sámuel.","shortLead":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását...","id":"20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1.jpg","index":0,"item":"62da4fb0-5568-4f39-87d2-8d869f9f2e96","keywords":null,"link":"/360/20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Gombamód szaporodnak a Mráz-csapat nézőpontos cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","shortLead":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","id":"20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"1ac9076b-538f-4ccd-a22d-90cf4bc6b600","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","timestamp":"2025. április. 15. 12:33","title":"Matolcsy Ádám 2,9 milliárdért árulja a dubaji luxuslakását – állítja Hadházy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]