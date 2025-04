Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","shortLead":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","id":"20250417_Corvette-rendorauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40.jpg","index":0,"item":"fc55d1a9-4c3e-4f69-86de-c96a9218ed08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Corvette-rendorauto","timestamp":"2025. április. 17. 11:20","title":"Jól jártak a floridai rendőrök: járőrkocsi lett egy elkobzott izomautóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem revitalizálják a falut – állítja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.","shortLead":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem...","id":"20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f.jpg","index":0,"item":"1916921b-0add-4aeb-b40e-064d61cf3c49","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","timestamp":"2025. április. 16. 12:15","title":"Gémesi György: Ha megkérdeztek volna, biztos jobb ötleteket adunk, mint a kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c56f5f5-3aa6-4142-b877-a47594b24150","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Magyarországon több szabadkőműves rend is működik, közülük az egyik, a Magyarországi Nagyoriens csupán néhány éve avat páholyaiba nőket. Az MNO-ba bekerülő első női szabadkőművesekkel és férfi tagokkal is beszélgettünk a titokzatos társaság belső életről.","shortLead":"Magyarországon több szabadkőműves rend is működik, közülük az egyik, a Magyarországi Nagyoriens csupán néhány éve avat...","id":"20250416_magyar-szabadkomuvesek-nok-magyarorszagi-nagyoriens-vegyes-paholyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c56f5f5-3aa6-4142-b877-a47594b24150.jpg","index":0,"item":"7eba57b7-aa34-4ecc-bcf3-2e4f2ff65b7b","keywords":null,"link":"/360/20250416_magyar-szabadkomuvesek-nok-magyarorszagi-nagyoriens-vegyes-paholyok","timestamp":"2025. április. 16. 06:30","title":"„Kivont karddal fogadtak” – így kerültek be a magyar női szabadkőművesek a titkos férfitársaságokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lényeges változást eszközöl a világ legnagyobb keresője, hamarosan a google.hu címmel sem találkozhat többé.","shortLead":"Lényeges változást eszközöl a világ legnagyobb keresője, hamarosan a google.hu címmel sem találkozhat többé.","id":"20250416_google-kereso-helyi-domainek-megszunes-atiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997.jpg","index":0,"item":"d77673d9-4abf-46bf-8c42-87e8713f836d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_google-kereso-helyi-domainek-megszunes-atiranyitas","timestamp":"2025. április. 16. 09:03","title":"Mindenkit érint: megváltozik a Google kereső működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a5c061-ed52-4e9f-963b-c78c39a101d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét azzal érvelnek, hogy a tüntetés túlzottan akadályozná a forgalmat. A képviselő a Kúriához fordul jogorvoslatért.","shortLead":"Ismét azzal érvelnek, hogy a tüntetés túlzottan akadályozná a forgalmat. A képviselő a Kúriához fordul jogorvoslatért.","id":"20250417_tuntetes-rendorseg-hadhazy-akos-engedely-erzsebet-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a5c061-ed52-4e9f-963b-c78c39a101d5.jpg","index":0,"item":"23e4dd81-4772-48f4-9525-a0c89d8f3936","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_tuntetes-rendorseg-hadhazy-akos-engedely-erzsebet-hid","timestamp":"2025. április. 17. 10:08","title":"Nem engedné a rendőrség Hadházy Ákost az Erzsébet hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae2725-61d8-4f9b-8ef8-1ab1e2ae45a2","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"A Vlagyimir Putyin szövetségese, Aliser Uszmanov hatalmas befolyást gyakorol a Nemzetközi Vívószövetség felett, annak ellenére, hogy a neve szerepel az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós listáján.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin szövetségese, Aliser Uszmanov hatalmas befolyást gyakorol a Nemzetközi Vívószövetség felett, annak...","id":"20250417_alisher-uszmanov-nemzetkozi-vivo-szovetseg-fie-elnok-orosz-oligarcha-szankciok-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ae2725-61d8-4f9b-8ef8-1ab1e2ae45a2.jpg","index":0,"item":"926791d0-0df2-42ae-920d-fe32031f0c2c","keywords":null,"link":"/elet/20250417_alisher-uszmanov-nemzetkozi-vivo-szovetseg-fie-elnok-orosz-oligarcha-szankciok-putyin","timestamp":"2025. április. 17. 07:01","title":"Így telepedett rá a legendás olimpiai sportágra Putyin egyik kedvenc oligarchája, akit Orbánék is védeni próbáltak a szankcióktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57795b1-4e81-4676-894c-3c57e026d8c1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Dögösebb modellek is lehetnek a villanyautós kínálatban.","shortLead":"Dögösebb modellek is lehetnek a villanyautós kínálatban.","id":"20250417_Ford-ST-es-RS-nevek-elektromoskent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c57795b1-4e81-4676-894c-3c57e026d8c1.jpg","index":0,"item":"52d42fd4-7416-4de2-8133-988e2618fef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Ford-ST-es-RS-nevek-elektromoskent","timestamp":"2025. április. 17. 08:28","title":"A Ford ST és RS nevek életben maradhatnak, de csak elektromosként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","shortLead":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","id":"20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"3efd4084-1ef2-4fed-bc70-0b07db0b89f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","timestamp":"2025. április. 16. 07:56","title":"Elon Musk legfontosabb autós projektje is veszélybe került Trump kínai tarifája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]