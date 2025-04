Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes ragadozóitól.","shortLead":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes...","id":"20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0.jpg","index":0,"item":"cea55469-c592-4c20-bbfd-566cc93bba3a","keywords":null,"link":"/360/20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","timestamp":"2025. április. 18. 16:15","title":"Kitalálták az embereket és a cápákat is védő cápariasztó módszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni a 2026-os országgyűlési választásokon. ","shortLead":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni...","id":"20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"30922e66-eff8-499f-93d1-c90f3f57ba1d","keywords":null,"link":"/360/20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:30","title":"EUobserver: A következő egy év kritikus lesz Magyarország és az Európai Unió szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a937e9-d9d5-485a-837c-5d8dfa67e676","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korántsem okoznak annyi súlyos agykárosodást a sorozatos traumák és sérülések, amelyek a kontaktsportokban a játékosok fejét érik, mint ahogy az az utóbbi évek híradásai alapján tűnik – állítja egy brit biomatematikus.","shortLead":"Korántsem okoznak annyi súlyos agykárosodást a sorozatos traumák és sérülések, amelyek a kontaktsportokban a játékosok...","id":"20250417_hvg-kontaktsport-fej-agykarosodas-kutatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69a937e9-d9d5-485a-837c-5d8dfa67e676.jpg","index":0,"item":"730425cf-2cad-4a72-9d53-79571e0982d6","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-kontaktsport-fej-agykarosodas-kutatasok","timestamp":"2025. április. 17. 16:15","title":"Félreértés is lehet, mennyire veszélyesek a fejet igénybe vevő sportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99939e4-428a-4669-b78b-1304bb50993d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Történelmi tettre készül Raphinha, a Barcelona brazil csillaga.","shortLead":"Történelmi tettre készül Raphinha, a Barcelona brazil csillaga.","id":"20250417_raphinha-barcelona-teljesitmeny-statisztika-aranylabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99939e4-428a-4669-b78b-1304bb50993d.jpg","index":0,"item":"f85edb02-ab8a-4193-a84f-1d969909f127","keywords":null,"link":"/sport/20250417_raphinha-barcelona-teljesitmeny-statisztika-aranylabda","timestamp":"2025. április. 17. 17:21","title":"Egy éve még rajta nevettek az emberek, mostanra a legnagyobbakkal említik egy lapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d491a0-5fc1-4f2c-9eb5-a4bc39e0fe6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly két kormányzati konzultációs kampány is volt: egy a szuverenitásvédelemről, egy másik pedig a gazdaságról. A hivatalos közlés szerint ezek hasonló összegbe, 3,1 és 3,6 milliárd forintba kerültek, ám a reklámkampányok költségét elhallgatják, pedig az tolja fel 10 milliárd körülire egy-egy ilyen politikai akció közpénzből fizetett árát.","shortLead":"Tavaly két kormányzati konzultációs kampány is volt: egy a szuverenitásvédelemről, egy másik pedig a gazdaságról...","id":"20250417_nemzeti-konzultacio-koltsegei-elszamolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6d491a0-5fc1-4f2c-9eb5-a4bc39e0fe6d.jpg","index":0,"item":"6a13df20-e971-473e-9e1e-0c2359a6d96c","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_nemzeti-konzultacio-koltsegei-elszamolas","timestamp":"2025. április. 17. 11:01","title":"Közzétette a kormány az utóbbi két nemzeti konzultáció költségeit – kár, hogy nem a teljeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak az Apple, a Samsung vagy a Huawei saját chipjeire. A Xiaomi is visszatér erre az útra, és ismét saját készítésű lapkakészletekben gondolkodik. Már kis is szivárogtak részletek arról, hogy milyen lehet ez a chipkészlet.","shortLead":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak...","id":"20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43.jpg","index":0,"item":"b143ea23-ca97-44c6-bea6-1044fa489ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","timestamp":"2025. április. 18. 14:03","title":"8 év után szólhat nagyot a Xiaomi újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy a kutya, vagy az iskolai végzettség – a kettő között kellett döntenie.","shortLead":"Vagy a kutya, vagy az iskolai végzettség – a kettő között kellett döntenie.","id":"20250417_Kitiltottak-a-vakvezeto-kutyas-diakot-az-iskolajabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86.jpg","index":0,"item":"fd0274a7-b1a6-47d3-b338-53d8224af359","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Kitiltottak-a-vakvezeto-kutyas-diakot-az-iskolajabol","timestamp":"2025. április. 17. 08:12","title":"Kitiltották a vakvezető kutyás diákot az iskolájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","shortLead":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","id":"20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873.jpg","index":0,"item":"ddae1c0c-4e15-4317-b2b3-f6726eabe155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","timestamp":"2025. április. 17. 06:43","title":"Felborult egy kamion az M3-ason, lezárták az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]