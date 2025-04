Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált, mivel a vámok bevezetése után túl nagy arcvesztést jelentett volna az üzlet. Az elnök így kénytelen volt újabb 75 nap haladékot adni, kérdés, hogy meglágyul-e a kínaiak szíve, miközben a vámok azóta csak tovább emelkedtek, miközben az oldal lelkét jelentő algoritmusról továbbra sem szeretnének lemondani. Mindeközben Trumpnak amerikai befektetőket kell toboroznia, már felmerült az Amazon, Elon Musk és MrBeast neve is.","shortLead":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált...","id":"20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322.jpg","index":0,"item":"69aca711-d62b-4464-ba05-b9e72faa82b8","keywords":null,"link":"/360/20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 10:30","title":"Már majdnem megvolt az alku a TikTokról, de Trump saját magának tett keresztbe a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék angolai világtalálkozóját. Nagy dumás spanyol fotósok, madárfelismerésben bajnok ornitológus, elképesztő tömegben nyüzsgő-vijjogó ragadozó madarak. Riport Mungo-külsőről, ahol a világ összes kék vércséje megfordul márciusban.","shortLead":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék...","id":"20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1.jpg","index":0,"item":"460c3be8-05ff-4123-abd3-130cc34f00a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 17:30","title":"Madarak látóhatártól látóhatárig – kékvércseszemlén voltunk Angolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök vasárnap estig ígért fegyvernyugvást.","shortLead":"Az orosz elnök vasárnap estig ígért fegyvernyugvást.","id":"20250419_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-egyoldalu-tuzszunet-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d.jpg","index":0,"item":"c5314ab6-a817-4baa-8aac-93c6a083bcde","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-egyoldalu-tuzszunet-drontamadas","timestamp":"2025. április. 19. 19:08","title":"Zelenszkij az orosz tűzszünetről: Putyin most is drónokkal támadja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd285c76-e2cc-42a2-ba51-f06e7f3e1e18","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"Adnak pénzt a telepítéséhez, aztán azért, mert ott van, de hoz még sok egyéb hasznot is: már a termőtáblák mentén is támogatják az ökológiai szolgáltatásokat nyújtó, nem termelő mezőgazdasági beruházásokat. Az erdősávok szerepe fontos, de az sem mindegy, mit vetünk a sorok közé.","shortLead":"Adnak pénzt a telepítéséhez, aztán azért, mert ott van, de hoz még sok egyéb hasznot is: már a termőtáblák mentén is...","id":"20250421_hvg-agrarpolitika-mezovedo-erdosavok-sorok-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd285c76-e2cc-42a2-ba51-f06e7f3e1e18.jpg","index":0,"item":"26cf2c8d-3ec5-4da8-b137-e5a8bc27c26e","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-agrarpolitika-mezovedo-erdosavok-sorok-kozott","timestamp":"2025. április. 21. 10:30","title":"Ez a beruházás nem termel, mégis támogatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","shortLead":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","id":"20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"71ba1dc9-3ce4-4b74-a9c4-b9b8b0f8714a","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","timestamp":"2025. április. 20. 09:55","title":"Betiltották Hadházy Ákos keddi tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely az ő munkáján és mindennapjain át mutatja be, milyen az élet Gázában.","shortLead":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely...","id":"20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c.jpg","index":0,"item":"9454dd36-e91d-4555-a79d-27771a0610ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","timestamp":"2025. április. 19. 13:47","title":"A családjával együtt megölték a fiatal gázai fotóst, aki másfél évig dokumentálta a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az amerikai elnöknek ez a legfőbb mondanivalója az ünnepről.","shortLead":"Az amerikai elnöknek ez a legfőbb mondanivalója az ünnepről.","id":"20250420_donald-trump-husveti-uzenet-kartekony-barom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2.jpg","index":0,"item":"bd326491-7c45-4431-9ab8-4e4d4fe5897c","keywords":null,"link":"/elet/20250420_donald-trump-husveti-uzenet-kartekony-barom","timestamp":"2025. április. 20. 19:17","title":"Gyalázkodva kívánt boldog húsvétot Donald Trump a „kártékony baromnak” és a „baloldali holdkórosoknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások levegőminősége Kaliforniában, mint korábban 30 év alatt.","shortLead":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások...","id":"20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91.jpg","index":0,"item":"0c1a8ab7-671b-4908-a6c9-af9c4f27291c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","timestamp":"2025. április. 21. 12:03","title":"Villanymozdonyokra cserélték a dízeleket Kaliforniában, ami utána történt, arra korábban 30 évet kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]