[{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi törvény- és jogszabály-módosító javaslatcsomagot nyújtott be a kormány, összesen több száz oldalon keresztül. ","shortLead":"Csaknem tucatnyi törvény- és jogszabály-módosító javaslatcsomagot nyújtott be a kormány, összesen több száz oldalon...","id":"20250422_Torvenyjavaslatok-husveti-torvenyek-egeszsegugy-mebizhatosagi-vizsgalat-tavoltartas-nyomkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"bc8b75a9-f745-4295-a711-c04ea3d078e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Torvenyjavaslatok-husveti-torvenyek-egeszsegugy-mebizhatosagi-vizsgalat-tavoltartas-nyomkoveto","timestamp":"2025. április. 22. 13:13","title":"Kiterjesztené a kormány az egészségügyben a megbízhatósági vizsgálatot és fizetős nyomkövetővel küzdene a kapcsolati erőszak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki legalább 2010 óta menetrendszerűen húzza be a választókerületét. Hatan szinte biztos nem indulnak újra.","shortLead":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki...","id":"20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"310fe28e-60ae-49a4-acc3-31350ae5ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","timestamp":"2025. április. 21. 20:20","title":"A Fidesz vészesen öregszik, a frakciótitánok közül már 16 nyugdíjkorban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb57d66-c014-46c0-80fe-fe2bef110399","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Al Gore szerint Donald Trump kormánya „alternatív igazságokat” hoz létre. ","shortLead":"Al Gore szerint Donald Trump kormánya „alternatív igazságokat” hoz létre. ","id":"20250422_naci-nemetorszag-trump-kormany-usa-al-gore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddb57d66-c014-46c0-80fe-fe2bef110399.jpg","index":0,"item":"d541e5db-0371-4178-84af-33f41793ba1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_naci-nemetorszag-trump-kormany-usa-al-gore","timestamp":"2025. április. 22. 11:33","title":"A náci Németországhoz hasonlította a Trump-kormányt az USA egykori alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Valószínűleg a vámháborúban bevezetett sarcok miatt meghiusult, vagy legalábbis jegelt beszerzésekről van szó. A vámháborús bizonytalanság miatt sok kínai légitársaság húzza az időt a beszerzéseivel, 125 százalékos vámtarifával aligha fognak az USA-ból vásárolni.","shortLead":"Valószínűleg a vámháborúban bevezetett sarcok miatt meghiusult, vagy legalábbis jegelt beszerzésekről van szó...","id":"20250421_Tobb-amerikai-Boeing-visszapattant-Kinabol-a-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"0876537e-19ae-4027-8774-337e618d6b35","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Tobb-amerikai-Boeing-visszapattant-Kinabol-a-napokban","timestamp":"2025. április. 21. 21:59","title":"Több amerikai Boeing visszapattant Kínából a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több mérkőzésen a kispadon a magyar élvonalban.","shortLead":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több...","id":"20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8.jpg","index":0,"item":"4d8f4c58-5cd0-4567-9f96-12bb2431be79","keywords":null,"link":"/sport/20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 10:36","title":"Meghalt Garami József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes volt megragadni az emberek figyelmét, pápaságára mégis rányomta a bélyegét az a tény, hogy működése egyházának súlyos traumájából, XVI. Benedek lemondásából ered.","shortLead":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes...","id":"20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f.jpg","index":0,"item":"9be210c6-f74d-4c23-b9b7-a1fdd78bc661","keywords":null,"link":"/360/20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:06","title":"Meghalt Ferenc – a pápa, aki lezárt egy korszakot és valami újat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pápa halála nem volt összefüggésben tüdőproblémájával. Agyvérzést kapott, kómába esett, majd összeomlott a keringése.","shortLead":"A pápa halála nem volt összefüggésben tüdőproblémájával. Agyvérzést kapott, kómába esett, majd összeomlott a keringése.","id":"20250421_Orvosai-elarultak-mi-okozta-Ferenc-papa-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"397369e3-c3c3-44ca-a108-3ca25d1bfc83","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Orvosai-elarultak-mi-okozta-Ferenc-papa-halalat","timestamp":"2025. április. 21. 20:42","title":"Orvosai elárulták, mi okozta Ferenc pápa halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás áll, a következmény pedig akár halálos betegség is lehet, májzsugor és rák is kialakulhat – mondta Pár Gabriella belgyógyász, hepatológus. Jó hír, hogy a betegség egy ideig visszafordítható. De hogyan léphetünk fel mi magunk a zsírmáj ellen, mielőtt rosszra fordul? Mit tehetünk, ha már bekövetkezett a baj, és mennyi alkohol fogyasztása mellett tarthatunk a zsírmájtól?","shortLead":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás...","id":"20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb.jpg","index":0,"item":"776fb47d-705a-467f-930c-b43ed6fd4ece","keywords":null,"link":"/360/20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","timestamp":"2025. április. 22. 12:30","title":"Minden harmadik magyarnak zsírmája van – ha az elhízás és az alkoholfogyasztás nem lenne elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]