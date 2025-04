Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri a szabadulásáért küzdőket, hogy szervezzenek tüntetést az izraeli miniszterelnök rezidenciája elé.","shortLead":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri...","id":"20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b.jpg","index":0,"item":"ffa437ca-2681-43f8-98b6-d82b442d29b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","timestamp":"2025. április. 23. 19:06","title":"Magyar állampolgárságú túszról tett közzé videót a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina idegek regenerációjával visszaadható az elveszett látás.","shortLead":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina...","id":"20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076.jpg","index":0,"item":"793b749e-4829-46a8-8d46-04cdd85bd5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","timestamp":"2025. április. 24. 08:03","title":"Biológiai áttörés: gyógyszerrel visszafordították a vakságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük arra, hogy Ferenc pápa temetése és az utód megválasztása közötti időszakban milliók utaznának oda az egyébként is óriási tavaszi turistatömegen felül. ","shortLead":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük...","id":"20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5.jpg","index":0,"item":"f810b6ab-0c6b-4c2e-8596-7ca35296ceb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:55","title":"Hogyan birkózik meg Róma azzal, hogy hirtelen a fél világ oda szeretne utazni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","shortLead":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","id":"20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f.jpg","index":0,"item":"8663cc26-bdee-442b-8080-cdf6c90e5d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","timestamp":"2025. április. 23. 13:17","title":"Rengett a föld Törökországban, 6,2-es erősségű földmozgást is mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új vámok 50 és 65 százalék között lehetnek, Scott Bessent pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a harmadik negyedévre tisztázódhat, milyen vámokkal kell tartósan szembenéznie Kínának.","shortLead":"Az új vámok 50 és 65 százalék között lehetnek, Scott Bessent pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a harmadik...","id":"20250423_donald-trump-usa-kina-vam-vamhaboru-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"0ac4b5f0-0fac-4c8b-9304-112eeb8564e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_donald-trump-usa-kina-vam-vamhaboru-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 23. 20:30","title":"Felére vághatja a Kínára kivetett vámokat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hívást kapott az MNB egyik ügyintézője egy hazai politikai párt vezetőjétől. Az MNB által nem nevesített illető az Opus Global Nyrt. részvényeihez köthető bennfentes kereskedelem ügyében zajló eljárással kapcsolatban telefonált a jegybank szerint indulatosan. Igen, a hívó fél Magyar Péter volt, aki azt írta, nem fenyegetést, hanem ígéretet fogalmazott meg.","shortLead":"Hívást kapott az MNB egyik ügyintézője egy hazai politikai párt vezetőjétől. Az MNB által nem nevesített illető az Opus...","id":"20250423_mnb-indulatos-telefonhivas-ugyintezo-opus-bennfentes-kereskedelem-piacfelugyelet-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"fcc7a325-f0d1-4949-9ca2-b0527a20fbf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_mnb-indulatos-telefonhivas-ugyintezo-opus-bennfentes-kereskedelem-piacfelugyelet-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 23. 15:01","title":"Magyar Péter telefonon beolvasott az MNB ügyintézőjének, a jegybank közleményt adott ki az esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apró betűs részben azonban azt írják: nem garantált, hogy Trump is jelen lesz az eseményen.","shortLead":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apró betűs részben...","id":"20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"2070de50-ddbd-4f96-a7c9-ab3ade838394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","timestamp":"2025. április. 24. 12:30","title":"Trump exkluzív vacsorára invitálja azokat, akik a legtöbbet veszik a kriptovalutájából, de van egy csavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959f4485-d1cd-488d-9bbe-01352949490f","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Ralf Schumacher lesújtó kritikát fogalmazott meg a hétszeres brit világbajnokról.","shortLead":"Ralf Schumacher lesújtó kritikát fogalmazott meg a hétszeres brit világbajnokról.","id":"20250424_lewis-hamilton-forma-1-ferrari-ralf-schumacher-dzsidda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/959f4485-d1cd-488d-9bbe-01352949490f.jpg","index":0,"item":"d181dcf5-75dc-43a1-9b89-b62d3211a528","keywords":null,"link":"/sport/20250424_lewis-hamilton-forma-1-ferrari-ralf-schumacher-dzsidda","timestamp":"2025. április. 24. 16:29","title":"„Magába zuhant, bizonytalan és tanácstalan” – Hamilton idő előtt bedobja a törölközőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]