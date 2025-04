Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","shortLead":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","id":"20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8.jpg","index":0,"item":"9d7747e9-28c6-4911-9559-6f860f50c3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","timestamp":"2025. április. 23. 16:03","title":"Hasznos új funkciót kap a YouTube Music","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszünetre készülve több év háborús veszélyhelyzeti rendelete közül 137 oldalnyit emelne törvényi szintre a kormány, 258 új paragrafust alkotva. Ez érinti a menekültügyi eljárásokat, az árfigyelő rendszert, a taxitarifákat és a jegyzőkönyvek titkosságát is.","shortLead":"A tűzszünetre készülve több év háborús veszélyhelyzeti rendelete közül 137 oldalnyit emelne törvényi szintre a kormány...","id":"20250423_Egy-fel-Akos-novellaskotetnyi-veszelyhelyzeti-rendeletet-minositene-at-torvennye-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf.jpg","index":0,"item":"766521e4-af12-4969-a410-440ec1e14a18","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Egy-fel-Akos-novellaskotetnyi-veszelyhelyzeti-rendeletet-minositene-at-torvennye-a-kormany","timestamp":"2025. április. 23. 17:02","title":"137 oldalnyi veszélyhelyzeti rendeletet minősítene át törvénnyé a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78308e04-2c50-414e-985f-1d5fc08cf1b0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250424_Marabu-Feknyuz-Ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78308e04-2c50-414e-985f-1d5fc08cf1b0.jpg","index":0,"item":"68bef947-4597-43a1-9a8c-f3ef946aefdc","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Marabu-Feknyuz-Ferenc","timestamp":"2025. április. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem foglalkozó underground szcéna, ahol a radikálisok kivárnak. De nem mindenki: sokan otthagyják az egészet.","shortLead":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem...","id":"20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c.jpg","index":0,"item":"074dbeb1-bb82-4021-95eb-2d88bcfe8fc5","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","timestamp":"2025. április. 24. 11:30","title":"Csodálkozik a magyar underground szélsőjobb, hogy milyen közel került a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben annak a nemzetközi reakciónak tudható be, amely a Tesla-vezér túlpörgetett trumpista tevékenységére érkezett válaszul, de Elon Musk szélsőjobb felé hajló politikai tombolásán túl is jócskán van baja a Teslának. A kínai riválisokkal szemben összeszedett lemaradást nem fogja egyből megoldani, ha a világ leggazdagabb embere visszább lép a Trump-kormányzat kötelékéből.","shortLead":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben...","id":"20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e.jpg","index":0,"item":"55674be6-110a-440f-bbdc-0d5794df13fb","keywords":null,"link":"/360/20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","timestamp":"2025. április. 23. 17:25","title":"Akkora gödörbe kormányozta a Teslát Musk, hogy abból aligha lehet egy sima MAGA-tolatással kijönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma politikailag átlátszónak és kudarcosnak nevezte az önkormányzati köztisztviselők megmozdulását.","shortLead":"Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma politikailag átlátszónak és kudarcosnak nevezte...","id":"20250423_navracsics-tibor-kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium-kozalkalmazottak-mkksz-sztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"3e1f01ac-ae12-43d1-8d5b-eba2814795a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_navracsics-tibor-kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium-kozalkalmazottak-mkksz-sztrajk","timestamp":"2025. április. 23. 18:17","title":"Navracsicsék szerint jogellenes a közalkalmazottak szerdai sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","shortLead":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","id":"20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289.jpg","index":0,"item":"07368b3d-363d-49c8-bc8b-4b5e2777f159","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 22. 17:59","title":"Törölték az izraeli külügy oldalairól a pápa halála miatt kitett részvétnyilvánító bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de140e55-fef3-437e-a058-eb23cb0d96b6","c_author":"Mudra Márton István","category":"360","description":"Bár nem várható el, hogy a világviszonylatban szerény forrásokra támaszkodó magyar gógyi érdemben kihívja a globális szereplőket, itthon is felbukkantak innovatív MI-alapú megoldások, például a társadalomtudományokban.","shortLead":"Bár nem várható el, hogy a világviszonylatban szerény forrásokra támaszkodó magyar gógyi érdemben kihívja a globális...","id":"20250422_ai5-jogos-igenyek-mesterseges-intelligencia-jogaszok-ugyvedek-babelgep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de140e55-fef3-437e-a058-eb23cb0d96b6.jpg","index":0,"item":"bfb3d55f-8b4a-400b-8dee-79c7eca3103c","keywords":null,"link":"/360/20250422_ai5-jogos-igenyek-mesterseges-intelligencia-jogaszok-ugyvedek-babelgep","timestamp":"2025. április. 22. 18:00","title":"Felforgatja-e a jogot a magyar gógyi? Hazai MI-megoldások ügyvédeknek, jogászoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]