Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem feltétlenül marad azonban ez így.","shortLead":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem...","id":"20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b.jpg","index":0,"item":"c2f97cf4-6803-465f-b44c-bd0c4fca4d93","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","timestamp":"2025. április. 23. 16:36","title":"Tényleg háromszoros árat értek el a kis napelemesek, akik csatlakoztak az első aggregátorcéghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed161f5c-46a8-4c97-9f23-975d7d31117f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elkövetőt még aznap elfogták a rendőrök.","shortLead":"Az elkövetőt még aznap elfogták a rendőrök.","id":"20250424_Megprobalta-eladni-az-autojat-de-kiloktek-a-jarmubol-a-probakor-alatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed161f5c-46a8-4c97-9f23-975d7d31117f.jpg","index":0,"item":"714b27d0-efce-4895-a9ad-0215de104795","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Megprobalta-eladni-az-autojat-de-kiloktek-a-jarmubol-a-probakor-alatt","timestamp":"2025. április. 24. 07:56","title":"Megpróbálta eladni az autóját, de kilökték a járműből a próbakör alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Akkora a baj a jegybanki alapítványnál, illetve az alatta lévő cégstruktúrában, hogy pénzt kellett beletenni ahhoz, hogy kideríthessék, hová lett a pénz.","shortLead":"Akkora a baj a jegybanki alapítványnál, illetve az alatta lévő cégstruktúrában, hogy pénzt kellett beletenni ahhoz...","id":"20250425_Varga-Mihalyek-beletoltak-meg-400-millio-forintot-a-Matolcsy-alapitvanyba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68.jpg","index":0,"item":"a8c9cc65-7a03-4b01-b212-ab63352f2078","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Varga-Mihalyek-beletoltak-meg-400-millio-forintot-a-Matolcsy-alapitvanyba","timestamp":"2025. április. 25. 07:44","title":"Varga Mihályék beletoltak még 400 millió forintot a Matolcsy-alapítványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját bőrén tapasztalhatja meg az orosz hadsereg, miért nem érdemes lopni a fizetős programokat: most egy térképészeti app feltört változata kezdett terjedni, ami látszólag remekül hozza a prémium változat funkcióit. Csak hát közben egy csomó adatot ellop a mobilról, mivel tartalmaz egy kémprogramot is.","shortLead":"Saját bőrén tapasztalhatja meg az orosz hadsereg, miért nem érdemes lopni a fizetős programokat: most egy térképészeti...","id":"20250424_alpine-quest-fertozott-alkalmazas-orosz-hadsereg-trojai-virus-kemprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"83e27cfe-bcf8-45e0-a9d8-b625e107c234","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_alpine-quest-fertozott-alkalmazas-orosz-hadsereg-trojai-virus-kemprogram","timestamp":"2025. április. 24. 18:03","title":"Az orosz katonákat célozza egy trükkös vírus, ami kiszivárogtathatja a sereg terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben annak a nemzetközi reakciónak tudható be, amely a Tesla-vezér túlpörgetett trumpista tevékenységére érkezett válaszul, de Elon Musk szélsőjobb felé hajló politikai tombolásán túl is jócskán van baja a Teslának. A kínai riválisokkal szemben összeszedett lemaradást nem fogja egyből megoldani, ha a világ leggazdagabb embere visszább lép a Trump-kormányzat kötelékéből.","shortLead":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben...","id":"20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e.jpg","index":0,"item":"55674be6-110a-440f-bbdc-0d5794df13fb","keywords":null,"link":"/360/20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","timestamp":"2025. április. 23. 17:25","title":"Akkora gödörbe kormányozta a Teslát Musk, hogy abból aligha lehet egy sima MAGA-tolatással kijönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","shortLead":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","id":"20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c.jpg","index":0,"item":"63e70879-c6df-4a5a-96bc-dcb7612ace18","keywords":null,"link":"/elet/20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","timestamp":"2025. április. 23. 20:13","title":"A litvánok bemutatták, hogyan evakuálnának félmillió embert egy orosz támadás esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16568ca-3dad-481e-96a8-9647b678ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? adaptációját a tervek szerint jövőre, Valentin-napon mutatják be a Szente Vajk vezette intézményben.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? adaptációját a tervek szerint jövőre, Valentin-napon mutatják be a Szente Vajk vezette...","id":"20250425_Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-film-musical-Erkel-Szinhaz-Ember-Mark-Szente-Vajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e16568ca-3dad-481e-96a8-9647b678ddd9.jpg","index":0,"item":"17e1000d-2223-4609-a8aa-6db4420470a8","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-film-musical-Erkel-Szinhaz-Ember-Mark-Szente-Vajk","timestamp":"2025. április. 25. 11:27","title":"Musical készül a Demjén-filmből az Erkel Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI a GPT-2 után újabb nyílt modellt tervez kiadni, de csak akkor, amikor már minden más versenytársánál jobban teljesít.","shortLead":"Az OpenAI a GPT-2 után újabb nyílt modellt tervez kiadni, de csak akkor, amikor már minden más versenytársánál jobban...","id":"20250424_openai-mesterseges-intelligencia-nagy-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"d4df38e3-1019-4cea-b4e6-f250c8914167","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_openai-mesterseges-intelligencia-nagy-nyelvi-modell","timestamp":"2025. április. 24. 13:03","title":"A „legjobb” nyílt mesterséges intelligenciát építgeti az OpenAI, nyáron jöhet a nagy durranás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]