Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki jó turkálóban keres, 5 milliót érő Picasso-tálat lelhet. ","shortLead":"Aki jó turkálóban keres, 5 milliót érő Picasso-tálat lelhet. ","id":"20250426_Picacco-talat-talaltak-egy-antwerpeni-hasznaltaru-kereskedesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"5a779b34-e790-4926-8148-2c315dd54d09","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Picacco-talat-talaltak-egy-antwerpeni-hasznaltaru-kereskedesben","timestamp":"2025. április. 26. 15:09","title":"Ritka fogás: Picasso-tálat találtak egy antwerpeni adományboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7050d1-b96b-4505-a3da-c92a4f92a42e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Gualtiero Bassetti bíboros szerint jó a hangulat a tanácskozásokon, Lars Anders Arborelius svéd püspök több napos konklávét jósolt.","shortLead":"Gualtiero Bassetti bíboros szerint jó a hangulat a tanácskozásokon, Lars Anders Arborelius svéd püspök több napos...","id":"20250428_sixtus-kapolna-biborosok-konklave-tanacskozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a7050d1-b96b-4505-a3da-c92a4f92a42e.jpg","index":0,"item":"ea6c8be8-e121-4150-86ac-a76885a628f0","keywords":null,"link":"/elet/20250428_sixtus-kapolna-biborosok-konklave-tanacskozas","timestamp":"2025. április. 28. 13:04","title":"Lezárták a Sixtus-kápolnát, a bíborosok összeültek megbeszélni a konklávét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. április. 27. 19:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi vasárnap este tömegbe hajtott és 11 embert megölt a helyi filippínó közösség által szervezett fesztiválon.","shortLead":"A férfi vasárnap este tömegbe hajtott és 11 embert megölt a helyi filippínó közösség által szervezett fesztiválon.","id":"20250428_Megvadoltak-a-vancouveri-gazolot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f.jpg","index":0,"item":"5b753ff0-5d4e-4e90-9b64-ac6ee23ae035","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Megvadoltak-a-vancouveri-gazolot","timestamp":"2025. április. 28. 07:11","title":"Megvádolták a vancouveri gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","shortLead":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","id":"20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e.jpg","index":0,"item":"2fcf6c3c-2842-492b-a9c0-fa026f5cbacb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","timestamp":"2025. április. 27. 17:54","title":"Elfogtak az oroszok egy férfit, aki szerintük pénteken felrobbantotta az egyik tábornokukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért Donald Trump. Ennyire eltökélt az elnök, hogy minden jogi eljárás nélküli kitoloncolhassák a bűnözőknek minősített illegális bevándorlókat, nem is eredménytelenül: zuhant az USA határain próbálkozók száma. Csakhogy a háttérben a Project 2025 szellemisége rémlik fel. ","shortLead":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért...","id":"20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c.jpg","index":0,"item":"2e6fef1d-e114-444a-9b11-6951e9f97d65","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","timestamp":"2025. április. 27. 10:30","title":"Deportálási roham: Trumpék inkább hisztériáig emelik a tétet, mint hogy elismerjenek egy hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8246abc8-6e0a-4143-a506-5498f210e156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság elnézést kért, a repülőgépet pedig egy kiadós takarítás erejéig kivonták a forgalomból.","shortLead":"A légitársaság elnézést kért, a repülőgépet pedig egy kiadós takarítás erejéig kivonták a forgalomból.","id":"20250427_repulogep-utas-landolas-usa-chicago-urites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8246abc8-6e0a-4143-a506-5498f210e156.jpg","index":0,"item":"02f07ba4-edc0-4d56-bdc8-c97a48ab7275","keywords":null,"link":"/elet/20250427_repulogep-utas-landolas-usa-chicago-urites","timestamp":"2025. április. 27. 16:25","title":"Egy Chicagóba tartó gép utasa landoláskor meztelenre vetkőzött, majd az ülésére ürített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","shortLead":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","id":"20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679.jpg","index":0,"item":"b0435c17-9f39-4aca-9420-d11da41ee9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","timestamp":"2025. április. 28. 08:06","title":"Év végéig minden megyében áldozatsegítő központ nyílik, és akár anyagi segítséget is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]