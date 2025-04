Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","shortLead":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","id":"20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21.jpg","index":0,"item":"361eab4f-55e3-40ea-bfb1-879216525a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","timestamp":"2025. április. 28. 10:57","title":"Elnéztek valamit, erre kétszer is visszafordult az M7-esen egy terepjárós konvoj – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3eb117-b48f-4e9c-b253-2975e51bf2b3","c_author":"Körösi Ivett","category":"360","description":"Váczi Gergő Észak-Koreába visz nemzetközi turistacsoportokat, munkája során eddig harminc alkalommal járt a világ egyik legelszigeteltebb országában. Bár jelenleg épp nem lehet turisztikai céllal utazni az országba, neki lehetősége volt futókat vinni az áprilisi phenjani maratonra. Milyennek ismerte meg az észak-koreaiakat, hogyan működnek a kirakatlátványosságok, és van-e bármilyen technológiai fejlődés az elzárt országban? És hogy kell összehajtani a Phenjan Timest, ha az ember nem akar bajba kerülni? – erről is beszélgettünk Váczi Gergővel.","shortLead":"Váczi Gergő Észak-Koreába visz nemzetközi turistacsoportokat, munkája során eddig harminc alkalommal járt a világ egyik...","id":"20250426_Eszak-korea-vaczi-gergo-idegenvezeto-interju-turistak-phenjan-diktatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db3eb117-b48f-4e9c-b253-2975e51bf2b3.jpg","index":0,"item":"c11787a1-2be8-46e9-b65f-ed099b7351e7","keywords":null,"link":"/360/20250426_Eszak-korea-vaczi-gergo-idegenvezeto-interju-turistak-phenjan-diktatura","timestamp":"2025. április. 26. 20:00","title":"Észak-Koreában értik a sötét és szarkasztikus humoromat – interjú a magyar idegenvezetővel, aki külföldieket visz az elzárt országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7d01de-6071-46b6-822b-aa5050bc6b0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szokásos nagyjából 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal vágnak neki a szezonnak a magyar méhészek. ","shortLead":"A szokásos nagyjából 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal vágnak neki a szezonnak a magyar méhészek. ","id":"20250428_elpusztult-mehallomany-fele-mez-mezogazdasag-agrar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a7d01de-6071-46b6-822b-aa5050bc6b0e.jpg","index":0,"item":"b47d68ac-f8e1-47d4-a160-e2a62e6dbb39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_elpusztult-mehallomany-fele-mez-mezogazdasag-agrar","timestamp":"2025. április. 28. 13:28","title":"Elpusztult a hazai méhállomány fele a télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou miniszterelnök azt ígérte, mindent megtesznek a tettes kézre kerítése és megbüntetése érdekében.","shortLead":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou...","id":"20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d.jpg","index":0,"item":"72d71eb0-658f-402c-a638-d45bbabcbbcb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","timestamp":"2025. április. 27. 09:53","title":"Ötven késszúrással végeztek ki egy muszlim férfit egy francia mecsetben, videóra vették a haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","shortLead":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","id":"20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10.jpg","index":0,"item":"a790a447-a03e-460e-b47c-e7af24ed112d","keywords":null,"link":"/elet/20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","timestamp":"2025. április. 28. 07:00","title":"Ne stresszeljen a fehérjebevitelen, de ezt a néhány tanácsot érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c683ea-ed69-4bcd-9c90-daaa08ccd332","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tigst Assefa óriási hajrával nyerte meg a brit fővárosban rendezett versenyt. ","shortLead":"Tigst Assefa óriási hajrával nyerte meg a brit fővárosban rendezett versenyt. ","id":"20250427_Londonban-megdolt-a-noi-maratonfutas-vilagcsucsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8c683ea-ed69-4bcd-9c90-daaa08ccd332.jpg","index":0,"item":"ab6ff987-90ca-4782-b810-ef29c7d0d33c","keywords":null,"link":"/sport/20250427_Londonban-megdolt-a-noi-maratonfutas-vilagcsucsa","timestamp":"2025. április. 27. 15:28","title":"Megdőlt a női maratonfutás világcsúcsa Londonban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de449f5-e540-41c8-80bf-9a91c4fc5c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédőknek kellett közbelépniük.","shortLead":"Az állatvédőknek kellett közbelépniük.","id":"20250427_horrornyul-husvet-sarvar-allatvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2de449f5-e540-41c8-80bf-9a91c4fc5c72.jpg","index":0,"item":"c7249367-ad14-4c01-b567-3e163ae9515a","keywords":null,"link":"/elet/20250427_horrornyul-husvet-sarvar-allatvedok","timestamp":"2025. április. 27. 20:43","title":"Horrorisztikus körülmények között tartottak egy húsvétra kapott nyuszit Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","shortLead":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","id":"20250427_magyar-peter-robogo-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6.jpg","index":0,"item":"0d07f116-631f-4aea-bfae-f7f719f65e5b","keywords":null,"link":"/elet/20250427_magyar-peter-robogo-roma","timestamp":"2025. április. 27. 15:41","title":"Magyar Péter robogóval fotózkodott Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]