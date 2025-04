Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"54c50e34-99cd-4eed-9937-141cebb6ef74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Citroën C5 Aircross, mely hibrid és tisztán elektromos változatban készül.","shortLead":"Megérkezett az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Citroën C5 Aircross, mely hibrid és tisztán elektromos...","id":"20250429_kozel-700-kilometeres-hatotavu-a-vadonatuj-citroen-c5-aircross-elektromos-verzioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54c50e34-99cd-4eed-9937-141cebb6ef74.jpg","index":0,"item":"eafef95e-82a4-4048-8eee-50895d0e3d2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_kozel-700-kilometeres-hatotavu-a-vadonatuj-citroen-c5-aircross-elektromos-verzioja","timestamp":"2025. április. 29. 07:10","title":"Közel 700 kilométeres hatótávú a vadonatúj Citroën C5 Aircross elektromos verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeccee3-3eac-4a4c-9f90-696e82d6a795","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat megszorításokat vezetett be, törölték az összes rendezvényt, és felfüggesztették a támogatások kifizetését.","shortLead":"Az önkormányzat megszorításokat vezetett be, törölték az összes rendezvényt, és felfüggesztették a támogatások...","id":"20250428_rabapordany-koltsegvetes-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9aeccee3-3eac-4a4c-9f90-696e82d6a795.jpg","index":0,"item":"79d9559b-eec0-44a9-84ac-d0214be7b8f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_rabapordany-koltsegvetes-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 28. 16:48","title":"Megroggyant a száj- és körömfájásjárvány miatt Rábapordány költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt ígéri, hogy megduplázzák a fővárosi független színházak támogatását.","shortLead":"Azt ígéri, hogy megduplázzák a fővárosi független színházak támogatását.","id":"20250429_Karacsony-Gergely-Megduplazzuk-a-fuggetlen-szinhazak-tamogatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"4b18aed9-d868-42a1-8eb7-4cd472ba3ec2","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Karacsony-Gergely-Megduplazzuk-a-fuggetlen-szinhazak-tamogatasat","timestamp":"2025. április. 29. 07:34","title":"Karácsony Gergely: Végre sikerült a kormánnyal egyezségre jutni a fővárosi színházak támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db924144-7676-4f9f-916f-b43cb1749d56","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő egy olyan program egy pontjának megvalósítását kifogásolja, amelyet amúgy a Fidesz is támogatott, amikor beálltak Vitézy mögé a tavalyi önkormányzati választás előtt.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő egy olyan program egy pontjának megvalósítását kifogásolja, amelyet amúgy a Fidesz is...","id":"20250429_erzsebetvaros-vitezy-david-deutsch-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db924144-7676-4f9f-916f-b43cb1749d56.jpg","index":0,"item":"9bd882b2-7f19-48a5-a3b7-5af5fafbfdef","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_erzsebetvaros-vitezy-david-deutsch-tamas","timestamp":"2025. április. 29. 09:29","title":"Erzsébetvárosban nyitott frontot Vitézy Dáviddal szemben Deutsch Tamás, a téma: parkoló autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miután Nagy Márton a biztosítókat – is – a szőnyeg szélére állította, a KöBE harmadával csökkenti az alapdíjat.","shortLead":"Miután Nagy Márton a biztosítókat – is – a szőnyeg szélére állította, a KöBE harmadával csökkenti az alapdíjat.","id":"20250429_Kgfb-az-egyik-biztosito-eleget-tesz-Nagy-Marton-elvarasanak-a-regi-szerzodesek-dijat-is-harmadolja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"20e768dc-a715-4ec4-a794-0e33093d2696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Kgfb-az-egyik-biztosito-eleget-tesz-Nagy-Marton-elvarasanak-a-regi-szerzodesek-dijat-is-harmadolja","timestamp":"2025. április. 29. 11:46","title":"Kgfb: az egyik biztosító eleget tesz Nagy Márton „elvárásának”, a régi szerződések minimumdíját is harmadolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2274ccfb-97ca-49f3-b3dc-d80d8603669a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Kína és Franciaország által közösen kifejlesztett csillagászati műhold 13 milliárd évvel ezelőtti gammasugár-kitörést (GRB) észlelt, betekintést nyújtva az univerzum kezdeti korszakába.","shortLead":"Egy Kína és Franciaország által közösen kifejlesztett csillagászati műhold 13 milliárd évvel ezelőtti...","id":"20250428_svom-francia-kinai-muhold-gammakitores-eszleles-csillagrobbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2274ccfb-97ca-49f3-b3dc-d80d8603669a.jpg","index":0,"item":"1a7d9734-01ed-4826-b40f-3ff18aaa083e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_svom-francia-kinai-muhold-gammakitores-eszleles-csillagrobbanas","timestamp":"2025. április. 28. 22:03","title":"Másodpercek alatt elszabadult valami a világűrben: óriási gammasugár-kitörést észlelt egy műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés továbbra is minden területen sikeresen és dinamikusan fog fejlődni.","shortLead":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés...","id":"20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"54345f34-cb9d-4558-995d-10371a9f2e73","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:00","title":"Putyin megköszönte az észak-koreai katonák segítségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","shortLead":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","id":"20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"3e092a9a-c933-46d2-ae7d-ce99458253d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","timestamp":"2025. április. 29. 14:58","title":"A tiszás Kulja András is felkerült a legjobb újoncok shortlistjére az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]