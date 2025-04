Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos terhet ró az amerikai fogyasztókra is.","shortLead":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos...","id":"20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"52b461a9-3b32-453d-aea8-d2f6b3049314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","timestamp":"2025. április. 24. 09:40","title":"Tizenkét amerikai állam perel Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","shortLead":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","id":"20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"0e55e227-6385-49f4-8e0c-aa91a5ef62c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","timestamp":"2025. április. 23. 15:18","title":"Vitézy Dávid: Meg vagyok döbbenve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A legfőbb ügyész megint feljelentésként értékelt egy kérdést.","shortLead":"A legfőbb ügyész megint feljelentésként értékelt egy kérdést.","id":"20250423_veszabo-noemi-kituntetes-polt-peter-hivatali-visszaeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363.jpg","index":0,"item":"c5698794-f66c-4a78-96c3-7ecb553bf97d","keywords":null,"link":"/kultura/20250423_veszabo-noemi-kituntetes-polt-peter-hivatali-visszaeles","timestamp":"2025. április. 23. 19:39","title":"A rendőrség szerint nem hivatali visszaélés Vészabó Noémi kitüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae5219b-f582-4cef-8e97-fc2c21c154b3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A limitált szériás Porsche 911 Spirit 70 külsejét és belsejét megannyi aranyfényű logó és felirat ékesíti.","shortLead":"A limitált szériás Porsche 911 Spirit 70 külsejét és belsejét megannyi aranyfényű logó és felirat ékesíti.","id":"20250425_a-70-es-evekbe-repit-vissza-a-legujabb-retro-porsche-911-spirit-70","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ae5219b-f582-4cef-8e97-fc2c21c154b3.jpg","index":0,"item":"f10782d7-e6ff-4b2c-86cf-89ec30d55216","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_a-70-es-evekbe-repit-vissza-a-legujabb-retro-porsche-911-spirit-70","timestamp":"2025. április. 25. 08:53","title":"A 70-es évekbe repít vissza az aranytól csillogó legújabb retró Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közzétették az átláthatósági jelentést.","shortLead":"Közzétették az átláthatósági jelentést.","id":"20250424_tisza-part-penz-koltes-atlathatosagi-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"3435843a-b120-42ed-ae93-182f982235cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_tisza-part-penz-koltes-atlathatosagi-jelentes","timestamp":"2025. április. 24. 16:11","title":"660 millió forinttal támogatták magyar állampolgárok a Tisza Pártot az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vad hasonlattal mentegette Windisch László ÁSZ-elnök a Pallas Athéné alapítványokat, amelyek működésében pont ők találtak anomáliákat. Szerinte nem igaz az alapítványokkal kapcsolatban emlegetett 500 milliárd forintos vagyonvesztés, ahogy az is téves keretezés, hogy Orbán Viktor bármire is utasította volna az ÁSZ-t.","shortLead":"Vad hasonlattal mentegette Windisch László ÁSZ-elnök a Pallas Athéné alapítványokat, amelyek működésében pont ők...","id":"20250423_mnb-alapitvanyok-ASZ-elnok-windisch-laszlo-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906.jpg","index":0,"item":"03baffdd-d00d-4f21-bb26-e3d3430b3eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_mnb-alapitvanyok-ASZ-elnok-windisch-laszlo-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam","timestamp":"2025. április. 23. 13:02","title":"Gyilkolásra használt kenyérszeletelő késhez hasonlította az MNB-alapítványokat az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","shortLead":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","id":"20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a.jpg","index":0,"item":"e65bc6f1-82bb-4655-a9c2-4683c9fcc665","keywords":null,"link":"/elet/20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","timestamp":"2025. április. 23. 21:33","title":"A dán király lánya a 18. születésnapi fotózásán is a mobilját szorongatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben annak a nemzetközi reakciónak tudható be, amely a Tesla-vezér túlpörgetett trumpista tevékenységére érkezett válaszul, de Elon Musk szélsőjobb felé hajló politikai tombolásán túl is jócskán van baja a Teslának. A kínai riválisokkal szemben összeszedett lemaradást nem fogja egyből megoldani, ha a világ leggazdagabb embere visszább lép a Trump-kormányzat kötelékéből.","shortLead":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben...","id":"20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e.jpg","index":0,"item":"55674be6-110a-440f-bbdc-0d5794df13fb","keywords":null,"link":"/360/20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","timestamp":"2025. április. 23. 17:25","title":"Akkora gödörbe kormányozta a Teslát Musk, hogy abból aligha lehet egy sima MAGA-tolatással kijönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]