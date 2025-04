Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06f7302c-28ce-4e2d-8d53-a6ce009542fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple-nél egy friss jelentés szerint még nem született döntés arról, hogy milyen gyakran újítsák meg a legolcsóbb iPhone-szériát. Az SE esetében több év volt a kihagyás, a konkurencia azonban évente frissít – ami az Apple-re is nyomást helyezhet.","shortLead":"Az Apple-nél egy friss jelentés szerint még nem született döntés arról, hogy milyen gyakran újítsák meg a legolcsóbb...","id":"20250429_apple-iphone-17e-okostelefon-bizonytalansag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f7302c-28ce-4e2d-8d53-a6ce009542fe.jpg","index":0,"item":"98d09f77-5354-4351-830e-4cfe1cd36eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_apple-iphone-17e-okostelefon-bizonytalansag","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Lehet, hogy nem lesz iPhone 17e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea57886-46a9-488f-ba57-62590457a244","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő szerint lényegében kizárható a véletlen egybeesés.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő szerint lényegében kizárható a véletlen egybeesés.","id":"20250429_ukrajnai-haboru-bucsai-meszarlas-schmidt-maria-racz-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ea57886-46a9-488f-ba57-62590457a244.jpg","index":0,"item":"f90a467e-8775-459f-99f8-7b2cafa54929","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_ukrajnai-haboru-bucsai-meszarlas-schmidt-maria-racz-andras","timestamp":"2025. április. 29. 19:06","title":"Rácz András: Schmidt Mária bucsai mészárlásról szóló „buta agymenése” a figyelemelterelést szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec2311f-6554-4ddb-ba11-e356ed1f3c17","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Maratoni az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa varsói ingatlanvállalata, a GTC megújult felügyelőbizottságának (fb) első ülése – tudta meg a HVG. Közben kiderült az is, hogy egy 6-7 milliárd forintos kötelezettséget is vállaltak a korábbi vezetők egy másik, MNB-botrányban érintett ingatlancégben, amit az állam kénytelen lesz kifizetni.","shortLead":"Maratoni az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa varsói ingatlanvállalata, a GTC megújult felügyelőbizottságának...","id":"20250428_Ujabb-kozpenzmilliardokat-vihet-el-az-MNB-botrany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec2311f-6554-4ddb-ba11-e356ed1f3c17.jpg","index":0,"item":"3ca70ed6-247d-4540-b4af-e4997643cb20","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Ujabb-kozpenzmilliardokat-vihet-el-az-MNB-botrany-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 18:44","title":"Újabb közpénzmilliárdokat vihet el az MNB-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ezért is lehet elgondolkodtató a hír, amely szerint mesterséges intelligenciát kezdtek el alkalmazni egy amerikai atomerőműben. Most még ugyan csak dokumentumkeresési célokra, azonban több olyan vállalkozás is van, amely már keresi a MI bevezetésének egyéb lehetőségét az atomenergia területére.","shortLead":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű...","id":"20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4.jpg","index":0,"item":"46c417f3-01a2-4cd4-a453-aa86f815ddb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","timestamp":"2025. április. 28. 20:03","title":"Mert ugye mi baj lehet? Egy atomerőműben elkezdték használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","shortLead":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","id":"20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594.jpg","index":0,"item":"01bccacf-cda6-4d35-877e-e0fcc2abebcd","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","timestamp":"2025. április. 30. 09:37","title":"Vallásgyalázást emlegetve kért egyperces csendet a közgyűlésben a fideszes képviselő Ferenc pápa emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebee897-9246-4a0a-9fb7-58d9275fbf01","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint a retina elvékonyodása összefüggésben állhat a skizofrénia kialakulásával, így a jövőben egy olcsó és egyszerű vizsgálati módszerrel is fel lehetne deríteni a betegséget.","shortLead":"Svájci kutatók szerint a retina elvékonyodása összefüggésben állhat a skizofrénia kialakulásával, így a jövőben...","id":"20250429_szemvizsgalat-retina-skizofrenia-mentalis-betegseg-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ebee897-9246-4a0a-9fb7-58d9275fbf01.jpg","index":0,"item":"fec565fc-e7f3-4096-8d8c-19efd7e6f9a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_szemvizsgalat-retina-skizofrenia-mentalis-betegseg-kialakulasa","timestamp":"2025. április. 29. 11:03","title":"Egyszerű szemvizsgálat mondhatja meg, skizofréniában szenved-e valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","shortLead":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","id":"20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e.jpg","index":0,"item":"ff5d4b93-8ab0-4e15-b522-ce315dfbba42","keywords":null,"link":"/elet/20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","timestamp":"2025. április. 29. 20:39","title":"27 évet kapott egy ukrán származású férfi, aki az oroszok szerint mérgezett alkohollal akart pilótákat ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","shortLead":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","id":"20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59.jpg","index":0,"item":"4e562299-b413-4358-a572-6fa95a9a50ca","keywords":null,"link":"/sport/20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","timestamp":"2025. április. 28. 16:05","title":"Sky Sports: Carlo Ancelotti hajszálnyira van a brazil válogatott kispadjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]