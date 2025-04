Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fb8cd305-965f-451a-bb9d-062e7c082f71","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Idén lesz negyvenéves minden idők egyik legjobb időutazós filmje, a Vissza a jövőbe. Mindhárom Back to the Future-filmet Bob Gale írta Robert Zemeckis rendezővel közösen. Az Oscarra jelölt forgatókönyvíróval Steven Spielberg támogatásáról, a stúdióvezető által javasolt cím sorsáról, a Disney-t felháborító „vérfertőző” jelenetről és a negyedik rész esélyeiről is beszélgettünk.","shortLead":"Idén lesz negyvenéves minden idők egyik legjobb időutazós filmje, a Vissza a jövőbe. Mindhárom Back to the...","id":"20250429_Bob-Gale-interju-Vissza-a-jovobe-Robert-Zemeckis-Michael-J-Fox-spielberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8cd305-965f-451a-bb9d-062e7c082f71.jpg","index":0,"item":"af1e2adc-59c1-4c68-b9e4-21a47a470bcc","keywords":null,"link":"/360/20250429_Bob-Gale-interju-Vissza-a-jovobe-Robert-Zemeckis-Michael-J-Fox-spielberg","timestamp":"2025. április. 29. 19:30","title":"„A szex és a Vissza a jövőbe nem fér össze” – interjú a 40 éves trilógia írójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713454b8-3ea4-4aec-a476-835cb410a57b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyik drón telibe talált egy családi házat, egy 12 év gyerek meghalt, míg a testvére és a szülei megsebesültek.","shortLead":"Az egyik drón telibe talált egy családi házat, egy 12 év gyerek meghalt, míg a testvére és a szülei megsebesültek.","id":"20250429_dron-tamadas-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713454b8-3ea4-4aec-a476-835cb410a57b.jpg","index":0,"item":"05c7d38d-5ca7-4d64-ace9-df3029f64777","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_dron-tamadas-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:21","title":"Száz drónnal támadták az oroszok éjjel Ukrajnát, nyolc ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca9db0-cb74-4bbc-a536-09c8baf70598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ideiglenes intézkedést kérnének az Európai Unió Bíróságától, és az helyt adna neki, a magyar rendőrség nem tudná betiltani a felvonulást.","shortLead":"Ha ideiglenes intézkedést kérnének az Európai Unió Bíróságától, és az helyt adna neki, a magyar rendőrség nem tudná...","id":"20250430_budapest-pride-europai-bizottsag-ideiglenes-intezkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ca9db0-cb74-4bbc-a536-09c8baf70598.jpg","index":0,"item":"3e6faff9-1638-4a0c-94ca-f199b14c82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_budapest-pride-europai-bizottsag-ideiglenes-intezkedes","timestamp":"2025. április. 30. 11:07","title":"Megmenthetné a Budapest Pride-ot az Európai Bizottság, de egyelőre kivár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda74605-942d-4754-b0a5-c42ddfc3c1c7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig öt éve jelent meg a piacon. ","shortLead":"Alig öt éve jelent meg a piacon. ","id":"20250429_masodszor-is-megujul-a-Volkswagen-ID3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cda74605-942d-4754-b0a5-c42ddfc3c1c7.jpg","index":0,"item":"68c724d3-cfbd-4eaa-8458-78782ac414af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_masodszor-is-megujul-a-Volkswagen-ID3","timestamp":"2025. április. 29. 08:16","title":"Másodszor is megújul a Volkswagen ID.3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","shortLead":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","id":"20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce.jpg","index":0,"item":"4d9493fd-419d-48d0-9def-04c873850dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","timestamp":"2025. április. 30. 07:59","title":"Apró, cuki, olcsó és akár jogsi nélkül is vezethető a legújabb Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19490537-3146-4662-8b5e-827f31933071","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Leállt az élet tegnap Madridtól Lisszabonig a nagy áramkimaradásban. Így teltek az áram nélküli órák a metróban, a reptéren, a sötétbe borult utcákon.","shortLead":"Leállt az élet tegnap Madridtól Lisszabonig a nagy áramkimaradásban. Így teltek az áram nélküli órák a metróban...","id":"20250429_Aramkimaradas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19490537-3146-4662-8b5e-827f31933071.jpg","index":0,"item":"29bc1e19-ecba-4182-a63f-03ef06bda6d7","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Aramkimaradas-galeria","timestamp":"2025. április. 29. 11:32","title":"Sötétség délben: apokaliptikus fotók a hatalmas spanyol és portugál áramszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308bad88-7841-41cc-be14-7de959a37837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig gázrobbanásra gyanakodtak. ","shortLead":"Egy ideig gázrobbanásra gyanakodtak. ","id":"20250429_Egy-felrobbant-telefontolto-okozhatott-tuzet-egy-gyori-panellakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308bad88-7841-41cc-be14-7de959a37837.jpg","index":0,"item":"96616be4-df0d-4af7-a53e-f99424039a07","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Egy-felrobbant-telefontolto-okozhatott-tuzet-egy-gyori-panellakasban","timestamp":"2025. április. 29. 10:24","title":"Egy felrobbant telefontöltő okozhatott tüzet egy győri panellakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c50e34-99cd-4eed-9937-141cebb6ef74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Citroën C5 Aircross, mely hibrid és tisztán elektromos változatban készül.","shortLead":"Megérkezett az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Citroën C5 Aircross, mely hibrid és tisztán elektromos...","id":"20250429_kozel-700-kilometeres-hatotavu-a-vadonatuj-citroen-c5-aircross-elektromos-verzioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54c50e34-99cd-4eed-9937-141cebb6ef74.jpg","index":0,"item":"eafef95e-82a4-4048-8eee-50895d0e3d2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_kozel-700-kilometeres-hatotavu-a-vadonatuj-citroen-c5-aircross-elektromos-verzioja","timestamp":"2025. április. 29. 07:10","title":"Közel 700 kilométeres hatótávú a vadonatúj Citroën C5 Aircross elektromos verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]