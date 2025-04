Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6cb47038-32a4-4078-9239-b48e2e9cb293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénisz alakú menetelés után a Kétfarkú Kutya Párt politikusai tartottak beszédeket a Hősök terén, ahol a szürkeségből és az egyformaságból a színek és a változatosság világába juttatták el az embereket.","shortLead":"A pénisz alakú menetelés után a Kétfarkú Kutya Párt politikusai tartottak beszédeket a Hősök terén, ahol a szürkeségből...","id":"20250412_ketfarku-kutya-part-tuntetes-pride-legyen-mindenki-egyforma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cb47038-32a4-4078-9239-b48e2e9cb293.jpg","index":0,"item":"f9ccec78-06d6-4e2d-a172-0135f622745d","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_ketfarku-kutya-part-tuntetes-pride-legyen-mindenki-egyforma","timestamp":"2025. április. 12. 14:38","title":"„Éljetek úgy, hogy soha senki ne mondja meg, hogyan kelljen élnetek” – Magyar Péternek és Orbán Viktornak is üzent az MKKP a békemenetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95767064-bf72-4645-be5e-9c54812fd3fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajósai, köztük a magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor, és tartalékosa, Cserényi Gyula, sikeresen befejezték a NASA űrhajóskiképzését – közölte HUNOR – Magyar Űrhajós Program szombaton a Facebook-oldalán.","shortLead":"Az Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajósai, köztük a magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor, és tartalékosa, Cserényi Gyula...","id":"20250412_Sikeresen-teljesitettek-a-magyar-urhajosok-a-NASA-kikepzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95767064-bf72-4645-be5e-9c54812fd3fd.jpg","index":0,"item":"7145eea1-2b30-4579-b1dc-d06087026569","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sikeresen-teljesitettek-a-magyar-urhajosok-a-NASA-kikepzeset","timestamp":"2025. április. 12. 09:50","title":"Sikeresen teljesítették a magyar űrhajósok a NASA kiképzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás lett volna a téma, de a frakcióvezető nem bírta ki, hogy ne foglalkozzon a jelen lévő újságírókkal.","shortLead":"Eredetileg az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás lett volna a téma, de a frakcióvezető nem...","id":"20250411_kocsis-mate-magyar-nemzeti-bank-botranyrol-telex-444-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"a38a3f45-7346-49a5-b7be-4513b251b763","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_kocsis-mate-magyar-nemzeti-bank-botranyrol-telex-444-ujsagiro","timestamp":"2025. április. 11. 17:57","title":"Az MNB botrányról kérdezték Kocsis Mátét, válaszul az újságíró apját kezdte emlegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot fogyaszt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot...","id":"20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea.jpg","index":0,"item":"86387386-df03-438e-9fbe-72f81a77e2f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","timestamp":"2025. április. 11. 19:03","title":"Tüdőrákhoz vezethet az egészségtelen étkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A határnál található ellenőrzőpontok mellett megtiltják a fertőzött területekről származó különböző húskészítmények és nyers tej behozatalát.","shortLead":"A határnál található ellenőrzőpontok mellett megtiltják a fertőzött területekről származó különböző húskészítmények és...","id":"20250411_Romania-szigoritott-a-szaj--es-koromfajas-elleni-ovintezkedeseken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"c8c5641a-6850-4240-bfc0-2b850387c847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Romania-szigoritott-a-szaj--es-koromfajas-elleni-ovintezkedeseken","timestamp":"2025. április. 11. 20:33","title":"Románia szigorított a száj- és körömfájás elleni óvintézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A találkozó előtt Donald Trump a közösségi oldalán arról posztolt, Oroszországnak lépnie kellene a béke érdekében.","shortLead":"A találkozó előtt Donald Trump a közösségi oldalán arról posztolt, Oroszországnak lépnie kellene a béke érdekében.","id":"20250411_Putyin-fogadta-az-amerikai-elnok-kulonmegbizottjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"bccb85ab-ed68-4950-a6d6-506af0a4f4d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_Putyin-fogadta-az-amerikai-elnok-kulonmegbizottjat","timestamp":"2025. április. 11. 19:09","title":"Trump különmegbízottja Putyinnál járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. április. 12. 13:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"95ec62a5-c9b5-4f44-82ce-d5df5a51b4b7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bal sarokban a jó öreg XC90 felfrissített plugin hibrid csúcsmodellje, a jobb sarokban pedig a teljesen új fejlesztésű tisztán elektromos EX90 legerősebb változata. Két hasonló dizájnú, mégis teljesen eltérő karakterű 7 üléses Volvot fogtunk vallatóra.","shortLead":"A bal sarokban a jó öreg XC90 felfrissített plugin hibrid csúcsmodellje, a jobb sarokban pedig a teljesen új...","id":"20250412_gigantikus-uj-volvok-egymas-ellen-hibrid-XC90-villanyos-EX90-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ec62a5-c9b5-4f44-82ce-d5df5a51b4b7.jpg","index":0,"item":"c204f831-25b9-4dcb-a445-2e4e4858f235","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_gigantikus-uj-volvok-egymas-ellen-hibrid-XC90-villanyos-EX90-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 12. 07:59","title":"Gigantikus új Volvók egymás ellen: teszten a hibrid XC90 és a villanyos EX90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]