Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött. Néhány százan vonultak át a hídra, ahol előbb Hadházy szólalt fel röviden, aztán aki akart, felmehetett a színpadra, hogy elmondja, miért jött ki tüntetni. A független képviselő azt ígérte, jövő héten is demonstrálnak majd. Hatodik alkalommal zárták le tüntetők az Erzsébet hidat. 2025. április. 16. 16:50

A statisztikák alapján márciusban a fennálló mulasztással rendelkező lakossági adósok száma 517 ezerre emelkedett, ez az értéke 5 ezerrel meghaladta a februári adatot.

Növekszik a bajba jutott, KHR listára kerülő hitelek száma. 2025. április. 16. 09:41

Az akkumulátoripar szenvedése jól látszik a hazánkban lévő dél-koreaiak számán is.

Pár éve nagyon sok dél-koreai jött Magyarországra, de mára alig maradtak. 2025. április. 15. 10:51 Új aranyérmest avattak márciusban, mármint ami a globális (nem játék) alkalmazás-letöltéseket illeti. Vártalanul előre tört az OpenAI chatbotja, és a világ legnépszerűbb appjait utasította maga mögé. Sikerét elsősorban az iPhone-os letöltések alapozták meg. Pörög a letöltésszámláló: most mindenki ezt az appot akarja. 2025. április. 15. 08:03 "A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni" – írta Magyar a Facebookon. Az államtitkár kommentben reagált. Magyar Péter újra elment a kórházba, amit az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza miatt nem tudnak felújítani. 2025. április. 16. 20:43

Az RSF vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo a „béke és az egység kormányának" nevezte a hadsereget támogató kormánnyal szemben felállított kabinetet.

Ellenkormányt alakítottak a szudáni lázadók. 2025. április. 16. 08:02 „Don't give money to the communists!", vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta a Fidesz idősebb George Bush amerikai elnököt 1989-ben, amikor történelmi látogatásra Budapestre érkezett. Szerzőnk ezt felidézve értékeli a Kollár Kinga tiszás EP-képviselő szavait követő politikai vihart.

Révész Sándor: Don't give money to the Fidesz! 2025. április. 15. 08:00

Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását Mráz Ágoston Sámuel.

Gombamód szaporodnak a Mráz-csapat nézőpontos cégei. 2025. április. 15. 13:06