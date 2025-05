Egy kívülállókat, felnőtteket is megfélemlítő igazoltatásról posztoltak a minap a közösségi médiában a Hadházy Ákos független képviselő által szervezett egyik hídfoglaló tüntetés estéjén. Mi történt?

K.: A momentumos csapattal, amelyben Áron is ott volt, már eljöttünk a Sándor-palota előtti tüntetésről, és a megállóban beszélgettünk, hogy melyik buszra kellene felszállnunk, amikor egyszer csak megjelent mellettünk egy csapat készenléti rendőr. Legalább nyolcan-tízen voltak, és az egyikük kiszedett engem, azt mondta, igazoltatás céljából álljak félre. Próbáltam megkérdezni, miért igazoltatnak, de nem válaszoltak. Arra is rákérdeztem, hogy a momentumos kabátom miatt teszik-e, de azt mondták, hogy nem, nem azért. Amikor átadtam nekik a személyimet, megkérdezték, van-e nálam pirotechnikai eszköz. Mondtam, hogy egy füstgyertya van nálam. Erre belenéztek a táskámba, és elkobozták a készüléket, holott 14 év fölött bárki megvehet egy ilyet bármelyik játékboltban 1500 forintért. Közben a többiek kérték a rendőröket, hogy mondják meg a jelvényszámukat és a nevüket, de ennek sem tettek eleget, ezért a többiek videózni kezdték őket. Ezután fogtak neki a többiek igazoltatásának, akkor vitték el Áront is.

Magán a tüntetés területén nem volt igazoltatás?

Á.: Nem, ez már a Dísz téren volt, a megállóban, és nem is arról volt szó, hogy skandáltunk volna valamit, vagy hangoskodtunk volna. Maximum nevetgéltünk, de az nem illegális.

K.: Amikor tőlem elvették a füstgyertyát, csak annyit hallottam, hogy elvitték Áront. Kinéztem a rendőrök gyűrűje mögül, és annyit láttam, hogy két rendőr elviszi.

Á.: Megjelent egy nagy busznyi rendőr, akik – valószínűleg azért, hogy ne videózzuk a társaikat – elkezdtek minket igazoltatni. Engem is igazoltattak, és a ruhámat is átnézték.

Előzőleg videózta Katalin igazoltatását?

Á.: Igen, én is videóztam, amihez jogunk van. Néha beszólnak miatta, de nem szabad hagyni. Tőlem is megkérdezték, hogy van-e nálam valamilyen illegális termék. Mondtam, hogy nincsen. Megnézték a táskámat, megtalálták a füstgyertyát, amely használatlan volt, teljesen legálisan volt nálam. Tanakodtak egy kicsit, és mondták, hogy menjünk a rendőrségi buszhoz. Ott egy dupla rendőrkordon körbevette a buszt, engem a busz oldalához szorítottak, nem is tudtam volna elmenni onnan.

K.: Velem egy falnál csinálták ugyanezt.

Mind a kettőnket körülbelül 10-10 rendőr vett körbe, hogy ne tudjunk elmenni. Azt is megkérdeztem, hogy megbírságolnak-e, mire rázták a fejüket, hogy nem, de ennek ellenére megbírságoltak. Az egész szituáció körülbelül 35-40 percig tartott.

Vörös Katalin és Müller Áron, egy másik tüntetésen Veres Viktor

Mivel indokolták az eljárást?

Á.: Azzal, hogy gyűlésen illegális használni a füstgyertyát.

K.: Mert decemberben jött egy szabály, miszerint gyűlések helyszínén csak pirotechnikai szakértő használhat és birtokolhat füstgyertyát. Csak az a probléma, hogy mi már nem voltunk a gyűlés helyszínén, tehát nálunk legálisan volt. Nekem a használati szándékot írták bele: azért kobozták el, mert szándékomban van használni.

Miért mennek ki ezekre a tüntetésekre? Egyébként Momentum-tagok?

Á.: Én már három éve aktívan politizálok. 2022-ben az, hogy az ellenzék elveszítette a választásokat, arra sarkalt, hogy cselekedjek. Addig csak szomorkodtam, hogy orosz mintára épül ki a rendszer Magyarországon, de akkor úgy éreztem, hogy tennem kell valamit, hogy itthon maradhassak, hogy jobbá tudjam tenni az országot, és ne ebben a rendszerben kelljen élnem. Erre a Momentumot találtam a legalkalmasabbnak, és szinte aznap be is léptem. Három napot gondolkodtam rajta, de egyáltalán nem bántam meg a döntésemet. Egészen addig démonizáltam a politikát, de legnagyobb meglepetésemre, mintha egy baráti társasághoz csatlakoztam volna, és ez lebontotta azt a nagyon előnytelen képet, ami kialakult bennem a politikáról. A tüntetéseket azért tartjuk, mert szeretnénk kifejezni a véleményünket a gyülekezési törvény csorbítása ellen. Korábban a diáktüntetéseken és azon a demonstráción is ott voltam, amelyen könnygázt kaptunk a szemünkbe.

K.: Én 16 éves korom óta vagyok politika-közelben. Olyan barátaim voltak, akik politizáltak, de amikor elmentem egyetemre, kikerültem ebből a közösségből. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy milyen pártok vannak, csatlakozzak-e egyáltalán valahova, megéri-e ez nekem (akkor voltam 18 éves). Ismerős révén kerültem be a Momentum egyik helyi szervezetébe, ahol olyan közösségre találtam, hogy már a második találkozáskor régi ismerősként köszöntöttük egymást. Tavaly az önkormányzati választáson már jelölt voltam: nem voltam még párttag, de a Momentum támogatásával indultam. Akkor eldöntöttem, hogy ha már ott van a nevem mögött a Momentum, be is lépek.

Nem frusztráló, hogy ha most lennének a választások, a Momentum be se kerülne a parlamentbe?

K.: Az frusztrál, hogy ez a hatalom lassan mindent elvesz tőlünk, a jövőnket, a jogunkat a tüntetésekhez. Ezekkel a számokkal nem foglalkozom.

Mi az, ami megkülönbözteti a tüntetőket azoktól a kortársaktól vagy akár családtagoktól, akik nem mennek ki ezekre a demonstrációkra, és nem nyilvánítanak véleményt?

Á.: Szerintem nagyon sok ember fél, ahogy az én anyám is félt engem. De mögöttem van egy jogi csapat, amely segít engem. Szerintem sokkal nagyobb az aggodalom egy olyan fiatal esetében, aki mögött nincsen meg ez a támogatás. Maximum a nagyon lázadó természetűek azok, akik ki tudnak menni, de vannak olyanok, akik nem tudják leépíteni magukban ezt a gátat, legyenek fiatalok, idősebbek vagy középkorúak. Most főként azzal van problémájuk, hogy több százezres bírságokat kapunk, Stummer János, aki a Momentum egyik elnökségi tagja, már az egymilliós büntetést karcolja, mindezt csak azért, mert kiállt a véleménye mellett. A rendszer most megtalálta azt az eszközt, amellyel anélkül, hogy könnygázt fújna, gumibotozna, sokkolózna, eléri, hogy az emberek ne menjenek ki tüntetni, ehhez elég csak borzasztó nagy bírságokat kiszabni.

Csaknem 1 millió forint büntetést kapott Stummer János az elmúlt hetek tüntetéseiért A momentumos politikus azt mondta, nem fogja kifizetni a bírságokat, inkább leüli vagy ledolgozza.

K.: Pszichológiailag próbálnak hatni ránk. Valószínűleg rájöttek arra, hogy ha könnygázzal, gumibottal fizikailag próbálnak fegyelmezni minket, akkor legfeljebb még többen megyünk utcára, hogy könyörgöm, mi ez a rendszer, ilyet már évek óta nem csinálnak itt. Nem mondom, hogy a történtek után nem gondolkoztam el azon, hogy ez azért egy kicsit ijesztő volt. De aztán rájöttem, hogy ezt akarják elérni. Azért tudtam meghozni ezt a döntést, mert mögöttem áll a párt, mögöttem van egy jogi csapat, mögöttem van például Áron is. És mind azt mondták, hogy ez egy megfélemlítés volt. De ha civilként történt volna velem mindez, akkor lehet, hogy hazamentem volna, és a mai napig bőgnék azon, hogy mi történt.

Azért elég ijesztő, hogy 19 évesen, 160 centivel 10 rendőr körbevesz. Látok lányokat a tüntetéseken, akik nálam is fiatalabbak, 16-17 évesek, és ha elkapják őket a rendőrök, akkor már a szülőket is előveszik, mert kiskorúak, és akkor a törvényes képviselője is belekerül az ügybe. Úgyhogy a fiatalok szerintem ezért sem jönnek, mert mi van, ha a szülő is belekeveredik.

Kaptak már büntetést? Ki kellett már fizetni? Segít ebben is a párt?

Á.: A párt segít, de minden egyes esetben meghallgatást kérünk, ezért húzódnak az ügyek.

Olyan fázisban még egyik szabálysértési eljárás sincs, hogy lehetne tudni, mit csinál a rendőrség ezeken a meghallgatásokon?

Á.: Úgy tudom, hogy nincs.

Próbáltak már párhuzamot vonni a mostani rendőri intézkedések és aközött, amire az Orbán-kormány szokott visszautalni, hogy 2006-ban gumilövedékkel oszlatták a tüntetőket?

K.: Én a 2006-os eseményekről csak a neten olvastam, a saját bőrömön érzem a párhuzamot, hiszen tüntetésről tüntetésre durvulnak a rendőrök. Csak remélem, hogy nem jutnak el a gumilövedékekig.

Nem veszik el a kedvüket ezek a rendőri intézkedések a tüntetésektől?

Á.: Nem. Az egyetemen is azt szokták mondani, hogy ebben a rendszerben minden az ismeretségi körön múlik, az alapján lehet kapni az álláslehetőségeket, és ma is ugyanaz az uram-bátyám rendszer működik Magyarországon, mint ami már több száz éve létezik. Ez látszik a rendőrség működésén is. Két hete fotóztak le egy rendőrt a lánchídi tüntetésen, amint Elf Bart szív. Pedig előtte volt egy hosszú hadjárat, miután megjelent a termék Magyarországon, és már eljutottunk oda, hogy a birtoklása is illegális. Már egy éve ettől zengett a sajtó. A rendőrség is elkezdte üldözni, a kormány is elkezdte üldözni, most meg kiderült, hogy mivel a rendőr külföldről legálisan szerezte be az Elf Bart, ezért fogyaszthatja is. Pedig nem, mert hogy Magyarországon a birtoklása is illegális. És közben meg minket egy játékboltban legálisan beszerzett, legálisan birtokolható tárgyért vegzálnak, és kiszednek minket egy buszmegállóban.

Az ORFK szerint nem követett el jogsértést az Elf Bart szívó rendőr Bár a rendőrség korábban az Elf Bar birtoklását is illegálisnak nevezte a saját honlapján.

K.: És kettőnket együtt húszan körbeállnak.

Á.: Az már csak hab a tortán, hogy Gulyás Gergely, mintha nem is jogász lenne, elhárította a kérdést, hogy illegális volt-e a rendőr elfbározása, mondván, ő nem foglalkozik vele. Vagyis, ha a mi kutyánk kölke vagy, akkor takargatjuk a dolgot, de ha ellenség vagy, előszedünk.

K.: A kontraszt a probléma. Az igazoltatás óta azon kattogok, hogy ha 40 percig feltarthattak csak úgy, akkor mi lesz legközelebb? Feltartanak 3, 4 vagy 24 órán keresztül? Vagy hogy ha a választások lesznek, akkor is feltartanak minket, mert momentumos kabátban vagyunk?

Nyitókép: Veres Viktor