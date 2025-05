Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX központja működik. Ez jóval többről szól, mint egyszerű közigazgatási szójátékról.","shortLead":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX...","id":"20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0.jpg","index":0,"item":"af8a3d1f-e369-4a5a-9e8a-892ab97a588f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 05. 20:14","title":"Saját városa lett Elon Musknak. Mi lehet a „texasi utópia” célja? Mi lesz Csillagvárosból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e84281-5785-4828-8855-3d17b9f4295e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A második részben a legtöbben Örkény István novelláját elemezték.","shortLead":"A második részben a legtöbben Örkény István novelláját elemezték.","id":"20250505_erettsegi-magyar-diakok-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e84281-5785-4828-8855-3d17b9f4295e.jpg","index":0,"item":"327a6a7f-2c2c-45a8-a104-7058bbcd1504","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_erettsegi-magyar-diakok-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 14:56","title":"A diákok szerint „az utóbbi évek legkönnyebb szövegértését” kapták a magyarérettségin, az irodalmi teszt viszont nehezebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cea3421-8796-4141-95c7-3bcc6238be11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zenebutik volt műsorvezetőjét azzal áltatták, hogy nem ügynök vagy besúgó, hanem kapcsolat volt.","shortLead":"A Zenebutik volt műsorvezetőjét azzal áltatták, hogy nem ügynök vagy besúgó, hanem kapcsolat volt.","id":"20250504_Juhasz-Elod-elarulta-hogyan-szerveztek-be-ugynoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cea3421-8796-4141-95c7-3bcc6238be11.jpg","index":0,"item":"b0c88df1-dd40-462b-b055-a9e73aa0f16c","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Juhasz-Elod-elarulta-hogyan-szerveztek-be-ugynoknek","timestamp":"2025. május. 04. 17:44","title":"Juhász Előd elárulta, hogyan szervezte be a Belügyminisztérium, hogy az Egyesült Államokról jelentsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás mértéke. ","shortLead":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás...","id":"20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"d60b600e-fc71-4338-86ac-892b66e9ca14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","timestamp":"2025. május. 05. 12:03","title":"Drágul az Xbox, a játékok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizennyolcadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5.jpg","index":0,"item":"f8c23a50-5428-49d3-a866-78e523c02500","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","timestamp":"2025. május. 06. 10:02","title":"Gondolkozz velünk: Kavicsok háromszögben – Szexi a matek 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is elhozhatta a legjobb Magyarországon készült hírképért.","shortLead":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e.jpg","index":0,"item":"c9e15aed-72a5-48c0-85b6-2725aac32c7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. május. 06. 10:00","title":"Kihirdették a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseit, kollégánk, Veres Viktor képe a legjobb hírkép díját kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított P. Krisztián Veszprémből származik, ahol a helyi kézilabdacsapat fanatikus szurkolója volt.","shortLead":"A gyanúsított P. Krisztián Veszprémből származik, ahol a helyi kézilabdacsapat fanatikus szurkolója volt.","id":"20250505_ausztriaban-gyilkolo-magyar-ferfi-tavoltartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"3c3b90bf-d1db-4513-8c7a-768dff4af25f","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_ausztriaban-gyilkolo-magyar-ferfi-tavoltartas","timestamp":"2025. május. 05. 10:23","title":"Hiába jelentette fel áldozata, nem rendeltek el távoltartást az Ausztriában gyilkoló magyar férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenhetedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"ce8841f7-0c81-4b38-84d9-339142ab564f","keywords":null,"link":"/elet/20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","timestamp":"2025. május. 05. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Káposztaföld – Szexi a matek 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]