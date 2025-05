Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3df193a9-8ca5-4073-ad56-9db838d8a746","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bár voltak árnyalatnyi különbségek a reformkor nagyjai között, mind azt vallották, hogy csakis a nyugati orientáció az üdvözítő út Magyarország jövőjében.","shortLead":"Bár voltak árnyalatnyi különbségek a reformkor nagyjai között, mind azt vallották, hogy csakis a nyugati orientáció...","id":"20250504_hvg-magyar-reformkor-anglomania-parlamentaris-rendszer-wesselenyi-kossuth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3df193a9-8ca5-4073-ad56-9db838d8a746.jpg","index":0,"item":"458563af-3b77-4aa9-b957-3a83ab65c175","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-magyar-reformkor-anglomania-parlamentaris-rendszer-wesselenyi-kossuth","timestamp":"2025. május. 04. 14:30","title":"Orbán ezeréves hagyománnyal megy szembe – a reformkor üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt éjjel.","shortLead":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt...","id":"20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d.jpg","index":0,"item":"c9f04913-9304-453e-998a-9278816238ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","timestamp":"2025. május. 04. 10:15","title":"Orosz dróntámadás érte Kijevet, több lakóház lángba borult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","shortLead":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","id":"20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1.jpg","index":0,"item":"da6c1af2-53b9-4969-9746-bf9b5a695865","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","timestamp":"2025. május. 05. 07:21","title":"Idő előtt kiszivárgott fotókon a Jeep vadonatúj villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae11e62-2513-4c70-acc2-8d2d37671ff8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor szerint a szélsőjobboldali George Simion nemcsak az ott élő magyarokra, hanem egész Romániára veszélyt jelentene.","shortLead":"Kelemen Hunor szerint a szélsőjobboldali George Simion nemcsak az ott élő magyarokra, hanem egész Romániára veszélyt...","id":"20250505_romania-elnokvalasztas-kelemen-hunor-george-simion-nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eae11e62-2513-4c70-acc2-8d2d37671ff8.jpg","index":0,"item":"f78c43bb-ad4c-4f52-bbca-b0544f84c7b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_romania-elnokvalasztas-kelemen-hunor-george-simion-nicusor-dan","timestamp":"2025. május. 05. 10:37","title":"Az RMDSZ elnöke Nicusor Dan támogatására szólította fel a romániai magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0eae501-8785-4b65-ae87-1fbf6bcd2a68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erdő Péter neve rendre esélyesként kerül elő, amikor a pápa utódját keresik. ","shortLead":"Erdő Péter neve rendre esélyesként kerül elő, amikor a pápa utódját keresik. ","id":"20250504_Erdo-Peter-megtartotta-a-konklave-elotti-misejet-a-papa-altal-kijelolt-romai-templomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0eae501-8785-4b65-ae87-1fbf6bcd2a68.jpg","index":0,"item":"0d24cb4b-115b-4262-b501-560f850fd598","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Erdo-Peter-megtartotta-a-konklave-elotti-misejet-a-papa-altal-kijelolt-romai-templomban","timestamp":"2025. május. 04. 14:39","title":"Erdő Péter megtartotta a konklávé előtti miséjét Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","id":"20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"bff4b673-1088-4a5b-a4e0-1df75519d3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 16:30","title":"Orbán reagált az olasz villáról szóló hírekre: Indulnak a sajtóperek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","shortLead":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","id":"20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a.jpg","index":0,"item":"05a7d1a5-ea83-4f68-bf38-24f887b1621d","keywords":null,"link":"/elet/20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","timestamp":"2025. május. 04. 13:56","title":"Felháborodtak az amerikai püspökök Trump képén – „Épp most temettük el szeretett Ferenc pápánkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","shortLead":"A mentők a pszichiátriára szállították az önkívületi állapotban lévő férfit. ","id":"20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fc0d2b-21f7-47b1-9cb9-24fc40935b54.jpg","index":0,"item":"c90bc99a-ad54-48d3-be27-b103a216f7a0","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Fajtalankodas-pszichiatria-Budapest-rendorseg-allatorvos-kutya","timestamp":"2025. május. 04. 21:54","title":"Fényes nappal fajtalankodhatott a kutyájával egy meztelen férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]