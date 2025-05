Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9e84281-5785-4828-8855-3d17b9f4295e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A második részben a legtöbben Örkény István novelláját elemezték.","shortLead":"A második részben a legtöbben Örkény István novelláját elemezték.","id":"20250505_erettsegi-magyar-diakok-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e84281-5785-4828-8855-3d17b9f4295e.jpg","index":0,"item":"327a6a7f-2c2c-45a8-a104-7058bbcd1504","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_erettsegi-magyar-diakok-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 14:56","title":"A diákok szerint „az utóbbi évek legkönnyebb szövegértését” kapták a magyarérettségin, az irodalmi teszt viszont nehezebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","shortLead":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","id":"20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b.jpg","index":0,"item":"23cb00ae-1ba1-44d0-962a-074fdaff31df","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","timestamp":"2025. május. 05. 08:37","title":"Változtak a román elnökválasztás eredményei, a széljobbos Simion növelte az előnyét, Antonescu a harmadik helyre csúszott vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eec3723-a0a7-4527-8f9a-4863231c801c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli légvédelem eddig huszonhat Jemenből indított rakétát elfogott, a huszonhetediket nem sikerült lelőni.","shortLead":"Az izraeli légvédelem eddig huszonhat Jemenből indított rakétát elfogott, a huszonhetediket nem sikerült lelőni.","id":"20250504_huszi-ballisztikus-raketa-izrael-ben-gurion-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0eec3723-a0a7-4527-8f9a-4863231c801c.jpg","index":0,"item":"5cc3d0f4-fcee-4e4f-bacc-53ceca82fb54","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_huszi-ballisztikus-raketa-izrael-ben-gurion-repuloter","timestamp":"2025. május. 04. 14:25","title":"Becsapódott egy jemeni ballisztikus rakéta az izraeli Ben Gurion repülőtér közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0b6031-4e5a-464e-b13b-b7beea3ef9c5","c_author":"Balla István ","category":"elet","description":"Hétfőn a magyar írásbelikkel megkezdődik az idei érettségi szezon. Több mint 150 éve „a legnagyobb magyar” már kifejtette véleményét a vizsgákról.","shortLead":"Hétfőn a magyar írásbelikkel megkezdődik az idei érettségi szezon. Több mint 150 éve „a legnagyobb magyar” már...","id":"20250504_Szechenyi-tetele-az-erettsegirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f0b6031-4e5a-464e-b13b-b7beea3ef9c5.jpg","index":0,"item":"500efccd-2174-42be-8224-52d1018ff954","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Szechenyi-tetele-az-erettsegirol","timestamp":"2025. május. 04. 11:43","title":"\"A legigazságosabb vizsgák sem mérhetik valódilag valakinek igazi tudását\" - Széchenyi tétele az érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját. A Hogy mi?! című kép, amely a tavalyi budapesti informális EU-csúcson készült, a legjobb Magyarországon készült hírképért járó különdíjat is elnyerte. Nagyítás galériánkban a legjobb díjazott fotókból válogattunk.","shortLead":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc.jpg","index":0,"item":"acf82061-b042-464f-90a2-5cf42d51891d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","timestamp":"2025. május. 06. 10:14","title":"Hogy mi?! Válogatás a 43. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb képeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6939e4-b941-4878-a27d-7319693772df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évtizedeken át vizsgálták a kutatók a NASA és az Európai Űrügynökség által rögzített adatokat, és most úgy tűnik, ennek eredményeként sikerülhet közelebb kerülni annak megértéséhez, hogy hol keletkezhettek az univerzum nehezebb elemei.","shortLead":"Évtizedeken át vizsgálták a kutatók a NASA és az Európai Űrügynökség által rögzített adatokat, és most úgy tűnik, ennek...","id":"20250505_arany-keletkezese-vilagyetem-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c6939e4-b941-4878-a27d-7319693772df.jpg","index":0,"item":"d6c22b48-7830-47e9-a3fd-cc1f66672ef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_arany-keletkezese-vilagyetem-urkutatas","timestamp":"2025. május. 05. 13:03","title":"20 éve porosodó adatok mutatták meg, miért lehet annyi arany az univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313738ae-297d-4bba-9efd-33520428481e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár hivatalosan az EP nem közli, milyen ügyben vizsgálják a mentelmi jog felfüggesztését, elképzelhető, hogy a bennfentes kereskedelem vádja áll a háttérben.","shortLead":"Bár hivatalosan az EP nem közli, milyen ügyben vizsgálják a mentelmi jog felfüggesztését, elképzelhető...","id":"20250506_Magyar-Peter-EP-mentelmi-jog-felfuggesztes-kerelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313738ae-297d-4bba-9efd-33520428481e.jpg","index":0,"item":"69ec232c-1cee-4237-ae20-81f47e7df42b","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Magyar-Peter-EP-mentelmi-jog-felfuggesztes-kerelem-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 07:48","title":"Harmadik alkalommal is kikérték Magyar Péter mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca20a990-f193-44b1-b7aa-4349f6e3441e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennek többségét a csehek által vezetett kezdeményezés szállíthatja.","shortLead":"Ennek többségét a csehek által vezetett kezdeményezés szállíthatja.","id":"20250505_zelenszkij-pavel-praga-tuzersegi-lovedek-haboru-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca20a990-f193-44b1-b7aa-4349f6e3441e.jpg","index":0,"item":"fb43f4ed-2d93-4600-8307-c8d20c2380f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_zelenszkij-pavel-praga-tuzersegi-lovedek-haboru-tamogatas","timestamp":"2025. május. 05. 07:44","title":"Zelenszkij: Ukrajna hárommillió tüzérségi lövedékre számít a szövetségeseitől 2025 folyamán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]