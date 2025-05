Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31c5c890-c90f-4ba7-9d85-8356ba8a39c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fokozódik a „Signal-gate” az Egyesült Államokban, miután kiderült: egy hackernek szinte ujjgyakorlat volt feltörni a kormányzati körökben használatos üzenetküldő alkalmazást.","shortLead":"Fokozódik a „Signal-gate” az Egyesült Államokban, miután kiderült: egy hackernek szinte ujjgyakorlat volt feltörni...","id":"20250506_mike-waltz-volt-nemzetbiztonsagi-tanacsado-modositott-signal-alkalmazas-telemessage-hackeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31c5c890-c90f-4ba7-9d85-8356ba8a39c3.jpg","index":0,"item":"8f6018e3-32ab-45c8-8c46-7592e9beb3aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_mike-waltz-volt-nemzetbiztonsagi-tanacsado-modositott-signal-alkalmazas-telemessage-hackeles","timestamp":"2025. május. 06. 09:07","title":"15 perc alatt feltörte egy hacker azt a Signal-klónt, amit Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadója használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A már amúgy sem éppen lomha Tesla Model Y mostantól picit még jobban gyorsul.","shortLead":"A már amúgy sem éppen lomha Tesla Model Y mostantól picit még jobban gyorsul.","id":"20250506_szoftveresen-ad-tobb-loerot-a-tesla-model-y-legujabb-frissitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"9c26d4ee-1538-4af0-99ba-f9fc1840bd19","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_szoftveresen-ad-tobb-loerot-a-tesla-model-y-legujabb-frissitese","timestamp":"2025. május. 06. 07:59","title":"Szoftveresen ad több lóerőt a Tesla legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban húsz hónapra tiltottak el, mert részese volt a sportágat megrázó bundabotránynak. ","shortLead":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban...","id":"20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c.jpg","index":0,"item":"2f393271-24a5-4eb8-af7a-5f97a847ab6f","keywords":null,"link":"/sport/20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","timestamp":"2025. május. 06. 19:11","title":"A bundabotrányból visszatérő kínai tehetség a walesiek félvak nagyságát győzte le a sznúkervilág koronájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni és jelenleg ennek Putyin a legnagyobb akadálya.","shortLead":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni és jelenleg...","id":"20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"0563ef56-e680-4e7c-9903-52bc9220377f","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 07. 15:42","title":"Trump ukrajnai különmegbízottja 30 kilométeres demilitarizált zónát hozna létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","shortLead":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","id":"20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"3429bb44-ac51-4bf7-9222-7e513ccbdfc9","keywords":null,"link":"/360/20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. május. 07. 16:17","title":"Adóhiány miatt csapott le a NAV a biztonsági cégre, amely védte az Orbán család hatvanpusztai birtokát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43085ea-2bc6-4c7c-a61f-40b0fe54398d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétszázmillió euró és a kamatok kifizetése válik esedékessé a jövő héten.","shortLead":"Kétszázmillió euró és a kamatok kifizetése válik esedékessé a jövő héten.","id":"20250506_nitrogenmuvek-kotveny-ajanlat-nem-fogadtak-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b43085ea-2bc6-4c7c-a61f-40b0fe54398d.jpg","index":0,"item":"ab4dabd2-1ab2-40b4-836c-fa9bfb75f8bd","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_nitrogenmuvek-kotveny-ajanlat-nem-fogadtak-el","timestamp":"2025. május. 06. 19:15","title":"Nem fogadták el Bige Lászlóék ajánlatát a Nitrogénművek kötvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland vagy természetközeli elvonulás? Nem kell döntenünk, itt mindezekben egyaránt részünk lehet. ","shortLead":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland...","id":"20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1.jpg","index":0,"item":"77471b25-56b4-4909-9fd1-c918af4764b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","timestamp":"2025. május. 06. 07:30","title":"Karintiai vendégszeretet, mediterrán hangulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1f67d23b-e0f9-4a29-9d59-2c9ae8835bc5","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A német politikában ilyen még soha nem történt, hogy a többséggel rendelkező, kormányzásra készülő koalíció képviselői ne szavazták volna meg a saját kancellárjelöltjüket. Akármi is történik ezután, Friedrich Merz egészen biztosan gyengébben keveredik ki belőle.","shortLead":"A német politikában ilyen még soha nem történt, hogy a többséggel rendelkező, kormányzásra készülő koalíció képviselői...","id":"20250506_merz-bundestag-kancellar-szavazas-gyorselemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f67d23b-e0f9-4a29-9d59-2c9ae8835bc5.jpg","index":0,"item":"f3967f31-cb9a-421a-957f-730ba7889adf","keywords":null,"link":"/360/20250506_merz-bundestag-kancellar-szavazas-gyorselemzes","timestamp":"2025. május. 06. 13:49","title":"Saját emberei nem szavazták meg Friedrich Merzet, mi jöhet a kínos bukás után Németországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]