Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi szavazáson nem kapta meg a kancellárrá választásához szükséges 316 szavazatot.","shortLead":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi...","id":"20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789.jpg","index":0,"item":"09b12dbb-e2d6-484e-8a6d-bb4ecf5f294a","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","timestamp":"2025. május. 06. 10:34","title":"Elbukta a kancellári szavazást első körben Friedrich Merz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is kritizálták.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is...","id":"20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538.jpg","index":0,"item":"c5113cca-2ad8-44fa-9c49-197dbd502d01","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 14:37","title":"Miközben a bíborosok a konklávéra készülnek, civilek az egyházon belüli szexuális visszaélésekre hívják fel a figyelmet Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Háborúellenes költségvetés – ekként jellemezte a jövő évi büdzsé tervezetét Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter a nemzeti színű szalaggal átkötött dokumentumot kedd délután adta át Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének. Amikor az ezt követő sajtótájékoztatón arra emlékeztették, hogy bő fél évvel ezelőtt a 2025-öst békeköltségvetésnek nevezték, azt válaszolta: bíztunk Donald Trump győzelmében és abban, hogy gyorsan véget vet a háborúnak. Az előbbi bejött, az utóbbira még várni kell.","shortLead":"Háborúellenes költségvetés – ekként jellemezte a jövő évi büdzsé tervezetét Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter...","id":"20250507_koltsegvetes-nagy-marton-gazdasag-valasztasi-osztogatas-kiigazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc.jpg","index":0,"item":"5efd672f-d7d5-4abe-a062-21bfb4a249d5","keywords":null,"link":"/360/20250507_koltsegvetes-nagy-marton-gazdasag-valasztasi-osztogatas-kiigazitas","timestamp":"2025. május. 07. 13:30","title":"2026-ban is nagy koppanás jöhet a választási osztogatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","shortLead":"Több bank már most visszavett a kedvezményeiből, mert a díjemelések tilalmán milliárdokat vesztenek.","id":"20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"2a5aeee9-12c3-4400-ad9e-fef6f0bda5af","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_bank-kedvezmenyek-dijak","timestamp":"2025. május. 06. 11:08","title":"A kedvezményeket nyirbálhatják meg a bankok, ha már a díjakon emelniük nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0494444-88db-4b78-9645-53c15b1b9331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rózsaszínű masnival átkötött koporsókkal indul a Squid Game – Nyerd meg az életed című koreai sikersorozat befejező évadának előzetese, és azzal ér véget, hogy egy csecsemő is felsír.","shortLead":"Rózsaszínű masnival átkötött koporsókkal indul a Squid Game – Nyerd meg az életed című koreai sikersorozat befejező...","id":"20250507_Nem-sok-vidamsagot-iger-a-Squid-Game-3-evadanak-veriszamos-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0494444-88db-4b78-9645-53c15b1b9331.jpg","index":0,"item":"2173576e-e8a5-408a-bbc5-9761d08e7986","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Nem-sok-vidamsagot-iger-a-Squid-Game-3-evadanak-veriszamos-elozetese","timestamp":"2025. május. 07. 13:25","title":"Nem sok vidámságot ígér a Squid Game 3. évadának vériszamos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még nem érte el a vámok hatása a luxusautópiacot, de óvatosak Maranellóban. ","shortLead":"Még nem érte el a vámok hatása a luxusautópiacot, de óvatosak Maranellóban. ","id":"20250506_Nagyon-jo-negyedeve-volt-a-Ferrarinak-megis-estek-a-reszvenyeik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821.jpg","index":0,"item":"0ccd647a-3335-458e-81ab-c542537ac78e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_Nagyon-jo-negyedeve-volt-a-Ferrarinak-megis-estek-a-reszvenyeik","timestamp":"2025. május. 06. 14:55","title":"Nagyon jó negyedéve volt a Ferrarinak, mégis estek a részvényeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A füstgyertyákkal is tiltakozó momentumos képviselők és Hadházy Ákos ügyében Kövér László feljelentése nyomán jelenleg büntetőeljárás zajlik, bár egy szabálysértési eljárást közben megszüntettek. A már több tízmilliós pénzbírsággal és kitiltással büntetett ellenzékiek mentelmi jogát Polt Péter hamarosan kikérheti.","shortLead":"A füstgyertyákkal is tiltakozó momentumos képviselők és Hadházy Ákos ügyében Kövér László feljelentése nyomán jelenleg...","id":"20250507_rekordbirsag-fustgyertyazo-ellenzekiek-eljaras-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"5fd89774-6ab5-403b-9ef8-8265eb6834db","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_rekordbirsag-fustgyertyazo-ellenzekiek-eljaras-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 04:37","title":"A rekordbírság után jön csak a java: a füstgyertyázó ellenzékiek ellen egy eljárás megszűnt, de egy komolyabb most pörög fel igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már törölte az írást, ennyi is elég volt, hogy kiszivárogjon néhány érdekes részlet.","shortLead":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már...","id":"20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3.jpg","index":0,"item":"c7828e9d-0971-47f3-8d6e-a1c1f0d053ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","timestamp":"2025. május. 06. 10:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, hogyan néz majd ki az új Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]