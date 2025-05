Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"780e1147-0cf4-4bd6-8c28-d190b80524a5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tompos Márton szerint önhatalmúlag vitte a nyilvánosság elé a kérdést, hogy induljanak-e 2026-ban.","shortLead":"Tompos Márton szerint önhatalmúlag vitte a nyilvánosság elé a kérdést, hogy induljanak-e 2026-ban.","id":"20250507_tompos-marton-fekete-gyor-andras-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/780e1147-0cf4-4bd6-8c28-d190b80524a5.jpg","index":0,"item":"99c00fad-ae76-4bdd-a58f-d8e2cc49bcab","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tompos-marton-fekete-gyor-andras-valasztas","timestamp":"2025. május. 07. 16:05","title":"Tompos Márton: Lájkokra váltotta Fekete-Győr András azt a dilemmát, hogy induljanak-e a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális hőmérséklet áprilisban is történelmi csúcson maradt, ami azt jelenti, hogy folytatódott a bolygón már csaknem két éve tartó, példátlanul meleg időszak – derül ki a Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat friss adataiból.","shortLead":"A globális hőmérséklet áprilisban is történelmi csúcson maradt, ami azt jelenti, hogy folytatódott a bolygón már...","id":"20250509_copernicus-eghajlatvaltozas-adatok-felmelegedes-rekordok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3.jpg","index":0,"item":"fa626aa6-4d50-49b1-986b-6dea6aec0f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_copernicus-eghajlatvaltozas-adatok-felmelegedes-rekordok","timestamp":"2025. május. 09. 13:03","title":"Hol a vége? Már a tudósok sem annyira értik, mi történik a hőmérséklettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írja benne, hogy támogatják Ukrajna uniós csatlakozását, de nem értenek egyet azzal, hogy gyorsított eljárásban vegyék fel.","shortLead":"Azt írja benne, hogy támogatják Ukrajna uniós csatlakozását, de nem értenek egyet azzal, hogy gyorsított eljárásban...","id":"20250507_Magyar-Peter-nyilt-levelet-irt-Manfred-Webernek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"594ac160-b24a-43c6-92a2-e78b44ce7b16","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Magyar-Peter-nyilt-levelet-irt-Manfred-Webernek","timestamp":"2025. május. 07. 20:53","title":"Magyar Péter nyílt levelet írt Manfred Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7976f24f-ecd2-42b9-a676-3ad85bdc984e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint tévedés zöld és kék színű bolygókat keresni a Földön kívüli idegen életformák megleléséhez.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint tévedés zöld és kék színű bolygókat keresni a Földön kívüli idegen életformák megleléséhez.","id":"20250507_foldon-kivuli-elet-megtalalasa-lila-szin-bolygo-bakterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7976f24f-ecd2-42b9-a676-3ad85bdc984e.jpg","index":0,"item":"8ba12968-98e0-454b-8ace-c24a7684b211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_foldon-kivuli-elet-megtalalasa-lila-szin-bolygo-bakterium","timestamp":"2025. május. 07. 18:03","title":"Milyen színű lesz az első bolygó, ahol Földön kívüli életet találhat az emberiség? Úgy tűnik, lila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9634ad-ea0d-4847-bdd6-cf4ff0c5745a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a kosár funkció, és másnak is lehet majd jegyet, bérletet venni a Budapest GO alkalmazásban.","shortLead":"Jön a kosár funkció, és másnak is lehet majd jegyet, bérletet venni a Budapest GO alkalmazásban.","id":"20250508_budapest-go-applikacio-bkk-jegy-berlet-vasarlas-uj-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9634ad-ea0d-4847-bdd6-cf4ff0c5745a.jpg","index":0,"item":"977fb0d7-b31c-40f9-b3c2-0e9f4366366e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_budapest-go-applikacio-bkk-jegy-berlet-vasarlas-uj-funkciok","timestamp":"2025. május. 08. 13:05","title":"Tovább egyszerűsödik a vásárlás a BudapestGO appban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a70b59-d24e-407f-9ad6-f3dcaf7e50d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatos témák szerepelnek a középszintű angolérettségi szövegértési részében, amelyet csütörtökön írnak a diákok: autóvezetéssel kapcsolatos párbeszéd, háziállatok etetése karácsonykor, mentális egészség, valamint az idősek házassága is szóba kerül a kérdéssorban.","shortLead":"Változatos témák szerepelnek a középszintű angolérettségi szövegértési részében, amelyet csütörtökön írnak a diákok...","id":"20250508_Autovezetes-es-mentalis-egeszseg-feladatok-a-kozepszintu-angolerettsegin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33a70b59-d24e-407f-9ad6-f3dcaf7e50d8.jpg","index":0,"item":"433d3adb-a368-418e-bb32-9af06e5b6db3","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Autovezetes-es-mentalis-egeszseg-feladatok-a-kozepszintu-angolerettsegin","timestamp":"2025. május. 08. 09:52","title":"Autóvezetésről és mentális egészségről szóló feladatokkal küzdenek a diákok a középszintű angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trump szerint óriási megtiszteltetés Amerika számára, hogy Robert Francis Prevost lett az új pápa.","shortLead":"Donald Trump szerint óriási megtiszteltetés Amerika számára, hogy Robert Francis Prevost lett az új pápa.","id":"20250508_gratulalt-donald-trump-xiv-leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2.jpg","index":0,"item":"b5e0353a-8200-4fca-86a7-0f09f0215ba0","keywords":null,"link":"/elet/20250508_gratulalt-donald-trump-xiv-leo-papa","timestamp":"2025. május. 08. 21:29","title":"Így gratulált Donald Trump XIV. Leó pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna szuverenitása mellett.","shortLead":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna...","id":"20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be.jpg","index":0,"item":"4bf47ff0-216b-4aed-8fda-f3bc75153b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","timestamp":"2025. május. 07. 16:36","title":"Párizsba vezetett az új német kancellár első útja, Macronnal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]