Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke hétfő este beszélt először a dokumentumról, amit „befújt hozzájuk a szél.”","shortLead":"A Tisza elnöke hétfő este beszélt először a dokumentumról, amit „befújt hozzájuk a szél.”","id":"20250507_A-kormanyinfo-elott-hozza-majd-nyilvanossagra-Magyar-Peter-Orban-oszodi-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"571d9ddf-9274-49af-981c-7ce0b7fa3d47","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_A-kormanyinfo-elott-hozza-majd-nyilvanossagra-Magyar-Peter-Orban-oszodi-beszedet","timestamp":"2025. május. 07. 20:13","title":"Magyar Péter a kormányinfó előtt hozza majd nyilvánosságra „Orbán őszödi beszédét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","shortLead":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","id":"20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680.jpg","index":0,"item":"93ed6170-0b35-4929-a500-6c259f9064fa","keywords":null,"link":"/elet/20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","timestamp":"2025. május. 08. 07:01","title":"A zsíros has veszélyesebb lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","shortLead":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","id":"20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4.jpg","index":0,"item":"02da84e8-af81-4aee-af0b-0047b5fb96cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","timestamp":"2025. május. 07. 17:48","title":"J. D. Vance szerint Oroszország túl sokat kér a háború lezárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcebd1e-5921-4878-a404-227c2a96d55a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Másfél évvel a boszniai cementgyárvásárlás után ismét határon túli akcióra készül Orbán Viktor barátja.","shortLead":"Másfél évvel a boszniai cementgyárvásárlás után ismét határon túli akcióra készül Orbán Viktor barátja.","id":"20250508_hvg-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Meszaros-Lorinc-Nemeth-Tamas-Bosznia-Lukavac-Cement","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebcebd1e-5921-4878-a404-227c2a96d55a.jpg","index":0,"item":"56060b2b-e032-4ee2-8775-d405c1f2aa58","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Meszaros-Lorinc-Nemeth-Tamas-Bosznia-Lukavac-Cement","timestamp":"2025. május. 08. 06:00","title":"Újabb nemzetközi üzletekben utazik Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan fánkokat, burritókat, se hamburgereket, amelyeket más országokban gond nélkül megkóstolhatunk. Ön melyiket látná a legszívesebben Magyarországon?","shortLead":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan...","id":"20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555.jpg","index":0,"item":"968a37d8-27b4-4845-a742-228fc5f28b83","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 08. 05:25","title":"Globális fánkozóban, csirkézőben és tacózóban sem ehetünk itthon, de Obama kedvenc gyorsétterme már közeledik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pilóta sikeresen katapultált.","shortLead":"A pilóta sikeresen katapultált.","id":"20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980.jpg","index":0,"item":"8cf280bf-5eda-488c-9637-97671764a383","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","timestamp":"2025. május. 07. 14:39","title":"Megint lezuhant egy F/A-18 vadászgép, ezúttal Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","shortLead":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","id":"20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548.jpg","index":0,"item":"d347136d-d5dc-4a4b-a963-7d2561b2a280","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 22:55","title":"Kettős győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza Párt és a kormánypárt – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Elismerte, hogy Magyar Pétert ő segítette egyik vezető állásához, amit utólag hibának tart. Továbbra is azt szeretné, ha a NER-közeli oligarchák visszafognák magukat és nem költenének “hülyeségekre”, mert a pénzt befektetni kell.","shortLead":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza...","id":"20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"b0fa52cf-792a-4646-a46f-5c29662a9cba","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":"Lázár négyszemközt kérte a NER-oligarchákat: fogják vissza a luxizást a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]