[{"available":true,"c_guid":"7139e0ea-8dcc-47ef-b62a-4ee428920f29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"És egyre több lesz évről évre. ","shortLead":"És egyre több lesz évről évre. ","id":"20250508_Olaszorszagban-tenyleg-majdnem-mindenki-autozik-motorozik-1000-lakosra-942-jarmu-jut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7139e0ea-8dcc-47ef-b62a-4ee428920f29.jpg","index":0,"item":"27cefdcd-c0f8-4f6b-8380-9059178425af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Olaszorszagban-tenyleg-majdnem-mindenki-autozik-motorozik-1000-lakosra-942-jarmu-jut","timestamp":"2025. május. 08. 14:06","title":"Az olaszoknál tényleg járműdömping van: 1000 lakosra 942 jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39972316-5731-46a1-b567-79b50a8ef77e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás hangjait a szomszédos államban lévő városban is észlelték a helyiek. ","shortLead":"A támadás hangjait a szomszédos államban lévő városban is észlelték a helyiek. ","id":"20250509_india-pakisztan-konfliktus-kasmir-atomhaboru-repuloter-robbantas-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39972316-5731-46a1-b567-79b50a8ef77e.jpg","index":0,"item":"bc19d351-1961-4f31-9433-8dd7953f72e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_india-pakisztan-konfliktus-kasmir-atomhaboru-repuloter-robbantas-drontamadas","timestamp":"2025. május. 09. 21:42","title":"Tíz robbanást lehetett hallani Kasmír India által ellenőrzött részén a nemzetközi repülőtér közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ghibli többségi tulajdonosa a koronavírus-járvány körüli állami beszerzéseknél is felbukkant.","shortLead":"A Ghibli többségi tulajdonosa a koronavírus-járvány körüli állami beszerzéseknél is felbukkant.","id":"20250508_kinai-hatteru-ceg-magyar-honvedseg-vasuti-szallitasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28.jpg","index":0,"item":"88eb67e9-c1f2-424a-984b-16342b22e1f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_kinai-hatteru-ceg-magyar-honvedseg-vasuti-szallitasok","timestamp":"2025. május. 08. 18:19","title":"Kínai hátterű cég bonyolítja a magyar honvédség vasúti szállításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"XIV. Leó testvére elárulta, hogy az új egyházfő is látta a Konklávé című filmet.","shortLead":"XIV. Leó testvére elárulta, hogy az új egyházfő is látta a Konklávé című filmet.","id":"20250509_xiv-leo-papa-testvere-john-prevost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"149e0080-a6df-43d4-84fd-1878950c02ca","keywords":null,"link":"/elet/20250509_xiv-leo-papa-testvere-john-prevost","timestamp":"2025. május. 09. 06:30","title":"Szókirakó játékokkal szokott lazítani az új pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális hőmérséklet áprilisban is történelmi csúcson maradt, ami azt jelenti, hogy folytatódott a bolygón már csaknem két éve tartó, példátlanul meleg időszak – derül ki a Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat friss adataiból.","shortLead":"A globális hőmérséklet áprilisban is történelmi csúcson maradt, ami azt jelenti, hogy folytatódott a bolygón már...","id":"20250509_copernicus-eghajlatvaltozas-adatok-felmelegedes-rekordok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3.jpg","index":0,"item":"fa626aa6-4d50-49b1-986b-6dea6aec0f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_copernicus-eghajlatvaltozas-adatok-felmelegedes-rekordok","timestamp":"2025. május. 09. 13:03","title":"Hol a vége? Már a tudósok sem annyira értik, mi történik a hőmérséklettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vádhatóság szerint Varga és társai nem a valós, 737 millió forintos értékén adták el a Nógrádi Vegyipari Zrt. részvényeit, hanem 277,7 millióval kevesebbért. Különösen nagy vagyoni kárt okozó hűtlen kezelés miatt vonnák felelősségre.","shortLead":"A vádhatóság szerint Varga és társai nem a valós, 737 millió forintos értékén adták el a Nógrádi Vegyipari Zrt...","id":"20250508_varga-zoltan-central-mediacsoport-nogradi-vegyipari-zrt-eladas-hutlen-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac.jpg","index":0,"item":"c0e84d17-9e80-4d84-abf1-c5ab066f7e6a","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_varga-zoltan-central-mediacsoport-nogradi-vegyipari-zrt-eladas-hutlen-kezeles","timestamp":"2025. május. 08. 12:27","title":"Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Varga Zoltánra, a Central Médiacsoport tulajdonosára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1da201-48fc-4286-9490-c7ea4a5a79e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Medián márciusban közölte a legutóbbi ismertségi, illetve népszerűségi indexét.","shortLead":"A Medián márciusban közölte a legutóbbi ismertségi, illetve népszerűségi indexét.","id":"20250508_gyurcsany-tavozas-kozelet-kozvelemenykutatasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1da201-48fc-4286-9490-c7ea4a5a79e6.jpg","index":0,"item":"0cc1f3d8-4d74-402a-bc9c-3f5991bf0dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-tavozas-kozelet-kozvelemenykutatasok-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 14:01","title":"Gyurcsány Ferenc a legnépszerűtlenebb politikusként távozik a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","shortLead":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","id":"20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"0a7a2a5a-c963-4989-891d-5751ea4cda93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","timestamp":"2025. május. 08. 14:43","title":"Ukrajna ratifikálta az amerikai ásványkincsszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]