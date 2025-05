Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","shortLead":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","id":"20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad.jpg","index":0,"item":"f531fd9c-3aaa-4668-b1fc-718fc44b8f9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Farmotorosként támad a VW legújabb izgalmas GTI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","shortLead":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","id":"20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352.jpg","index":0,"item":"5a50456c-83d0-47ce-bb48-d6a14a58f2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","timestamp":"2025. május. 11. 15:35","title":"Ilyen az orosz béketörekvés: több mint száz drónnal támadták Ukrajnát vasárnap hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc0161-df8b-484d-a16d-662e0900f022","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsi áthajtott a lábán. ","shortLead":"A kocsi áthajtott a lábán. ","id":"20250512_autos-gyalogos-zebra-piros-lampa-biceges-villamos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecdc0161-df8b-484d-a16d-662e0900f022.jpg","index":0,"item":"b479ef2e-4b7c-48bb-990c-e75cc1dfc2d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_autos-gyalogos-zebra-piros-lampa-biceges-villamos","timestamp":"2025. május. 12. 16:58","title":"Döbbenten nézte az autós, ahogy nekiszalad egy gyalogos, majd elsántikál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz, hogy fenntartható módon tudjuk le a heti nagybevásárlást. De mik ezek és hogyan érdemes őket a mindennapok részévé tenni? Cikkünkben ennek járunk utána.","shortLead":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz...","id":"20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e.jpg","index":0,"item":"4c4870b3-a9b9-46ec-aae2-8e2d8529c5a9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","timestamp":"2025. május. 12. 11:30","title":"Fenntartható bevásárlás: így csináld, hogy valóban az legyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","shortLead":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","id":"20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265.jpg","index":0,"item":"faefb08e-6131-4164-a540-a00e90fa8509","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","timestamp":"2025. május. 12. 12:45","title":"Kiegyenesítette a kanyart egy figyelmetlen autós az M86-oson, a szalagkorlát fogta meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba helyezte az elbontását, korábban már ideiglenes védelmet adott az építési miniszter. Most műemlékké is nyilvánítaná.","shortLead":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba...","id":"20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422.jpg","index":0,"item":"3f38ffb4-db79-4951-8ccb-b7072a574b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","timestamp":"2025. május. 13. 10:08","title":"Lázár János „nemzeti emlékként” műemléki védelmet ad a hegyvidéki turulszobornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","shortLead":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","id":"20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"7001848e-429c-43cf-9725-d16199d5fbb1","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","timestamp":"2025. május. 11. 16:35","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","shortLead":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","id":"20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba.jpg","index":0,"item":"543918a5-7dfe-4906-ae34-c7c534bb4d61","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","timestamp":"2025. május. 12. 14:24","title":"Kamionnal ütközött, kisiklott egy vonat Tiszavasváriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]